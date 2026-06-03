Anushka Sharma Video: अनुष्का शर्माच्या वॉलपेपरवर कोणाचा फोटो? विराट कोहली किंवा मुलं नाही; तर ‘या’ व्यक्तीच्या फोटोने वेधलं लक्ष

लोकप्रिय बॉलिवूड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा बऱ्याच काळापासून चित्रपटांपासून दूर आहे. तरीही, ती चर्चेत राहते. अलीकडेच, अनुष्का शर्माने तिचा पती आणि क्रिकेटपटू विराट कोहलीसोबत वृंदावनला भेट दिली आणि संत प्रेमानंदजी महाराजांचे आशीर्वाद घेतले. आता, अभिनेत्रीचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यातील एका तपशिलाने चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. खरे तर, अनुष्का शर्माच्या फोनचा वॉलपेपर तिचा पती विराट कोहली किंवा तिच्या मुलांचा नसून, या विशेष व्यक्तीचा असल्याचे दिसते. चला जाणून घेऊया की तिच्या फोनच्या वॉलपेपरवर कोणाचा फोटो आहे.
विराट कोहलीच्या संघ, आरसीबीने आयपीएल २०२६ चे विजेतेपद पटकावले. यानंतर, तो आणि त्याची पत्नी अनुष्का शर्मा यांनी संत प्रेमानंदजी महाराजांचा आशीर्वाद घेण्यासाठी वृंदावनला भेट दिली. अनुष्का शर्मा गाडीत बसत असल्याचा एक व्हिडिओ ‘बॉलिवूड क्रॉनिकल’च्या इंस्टाग्राम पेजवर समोर आला. याचवेळी, पापाराझींनी तिच्या फोनमधील वॉलपेपर टिपला. हे स्पष्ट आहे की अनुष्का शर्माच्या फोनचा वॉलपेपर विराट कोहली किंवा तिच्या मुलांचा नसून दुसऱ्याच कोणाचा तरी होता. हा फोटो संत प्रेमानंदजी महाराजांचा होता, जो त्यांच्याबद्दलचा तिचा गाढ आदर दर्शवतो. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की दोन वर्षांपूर्वी, बाबा नीम करोली यांचा फोटो असलेला विराट कोहलीच्या फोनचा वॉलपेपर व्हायरल झाला होता. हे जोडपे अत्यंत आध्यात्मिक असून ते अनेकदा मंदिरे आणि संतांच्या भेटीला जाताना दिसतात.
हरवलेली मुलगी, मृतदेह अन्.., मनाचा थरकाप उडवणारा ‘दृश्य अदृश्य’चा अधिकृत ट्रेलर रिलीज, चित्रपट ‘या’ दिवशी होणार प्रदर्शित
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, ३१ मे रोजी अनुष्का शर्मा तिचा पती विराट कोहलीच्या आयपीएल संघ, आरसीबीला पाठिंबा देण्यासाठी स्टेडियमवर पोहोचली होती. विराट कोहलीच्या संघ, आरसीबीने अंतिम सामन्यात जीटीला पराभूत करून सलग दुसऱ्यांदा आयपीएल ट्रॉफी जिंकली. विराट कोहलीने सामन्यात सर्वाधिक धावा केल्या आणि विजयी शॉटही मारला. अंतिम सामन्यादरम्यान अनुष्का शर्मा तिचा पती विराट कोहलीला प्रोत्साहन देताना दिसली. तिचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले.
लाजिरवाणे! महिलेवरील आक्षेपार्ह वक्तव्यावर हसणं प्रणीत मोरेला पडलं महागात; नेटकऱ्यांनी घेतला समाचार, अखेर कॉमेडियनने जोडले हात