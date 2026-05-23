Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Desi Bling: तेजस्वीच्या बालिश स्वभावामुळे करण कुंद्रा वैतागला? ‘देसी ब्लिंग’मध्ये केला नात्यावर खुलासा

Updated On: May 23, 2026 | 02:38 PM IST
सारांश

Karan Kundrra and Tejasswi Prakash : टीव्हीवरील लोकप्रिय जोडी करण कुंद्रा आणि तेजस्वी प्रकाश सध्या नेटफ्लिक्सच्या ‘देसी ब्लिंग’ मालिकेमुळे चर्चेत आहेत. या शोदरम्यान करणने तेजस्वीसोबतच्या नात्याबाबत मनमोकळेपणाने भाष्य करत तिच्या बालिश स्वभावाबद्दलही खुलासा केला आहे. त्यांच्या केमिस्ट्रीला चाहत्यांकडून भरभरून प्रतिसाद मिळत आहे.

तेजस्वीच्या बालिश स्वभावामुळे करण कुंद्रा वैतागला? ‘देसी ब्लिंग’मध्ये केला नात्यावर खुलासा

तेजस्वीच्या बालिश स्वभावामुळे करण कुंद्रा वैतागला? ‘देसी ब्लिंग’मध्ये केला नात्यावर खुलासा

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • तेजस्वीच्या बालिश स्वभावामुळे करण कुंद्रा वैतागला?
  • ‘देसी ब्लिंग’मध्ये केला नात्यावर खुलासा
  • ‘थोडं कमी डिमांडिंग असायला हवं’
Karan Kundrra and Tejasswi Prakash Marathi : नेटफ्लिक्सची ‘देसी ब्लिंग’ ही मालिका सध्या चाहत्यांमध्ये चर्चेचा विषय ठरत आहे. या मालिकेतील लोकप्रिय जोडी करण कुंद्रा आणि तेजस्वी प्रकाश यांची ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री चाहत्यांना प्रचंड आवडत असून सोशल मीडियावरही त्यांच्या जोडीची जोरदार चर्चा सुरू आहे. मात्र, यावेळी करणने तेजस्वीसोबतच्या नात्याबाबत केलेल्या खुलाशामुळे चाहत्यांचे लक्ष वेधले गेले आहे.

तेजस्वी आणि करण ‘बिग बॉस‘च्या दिवसांपासून एकत्र आहेत आणि त्यांचे नाते अधिकृत व्हावे यासाठी चाहते उत्सुक होते. अलीकडेच, या जोडप्याने सर्वांसमोर एकमेकांवरील प्रेम व्यक्त केले. शेवटच्या एपिसोडमध्ये, चाहत्यांची इच्छा पूर्ण करत करणने तेजस्वीला प्रपोज केला. अलीकडेच, करणने सांगितले की त्यांच्या नात्यात पुढे जाणे त्याच्यासाठी किती कठीण होते. त्याने तेजस्वीला हा प्रश्न आधी का विचारला नाही, याचे स्पष्टीकरण करणने दिले.

Zee Marathi Serial : ‘कृष्णाईच्या लेकी’ मालिकेचा मुहुर्त ठरला; प्रोमोमध्ये झळकल्या चार अभिनेत्री, ‘या’ तारखेपासून येणार ऑन एअर

‘थोडं कमी डिमांडिंग असायला हवं’

शोच्या तिसऱ्या एपिसोडमध्ये करणला विचारण्यात आलं की, त्याने आतापर्यंत तेजस्वीला प्रपोज का केलं नव्हतं? या प्रश्नाला उत्तर देताना ‘कितनी मोहब्बत है’ फेम अभिनेत्याने मनमोकळेपणाने प्रतिक्रिया दिली.

करण म्हणाला की, कुठेतरी त्याला तेजस्वीसोबत एका पालकासारखं वागावं लागत होतं आणि त्यामुळे तो संभ्रमात होता की तिच्यासोबत संपूर्ण आयुष्य कसं व्यतीत करणार? करण म्हणाला, “जेव्हा नवरा-बायकोच्या नात्याचा प्रश्न येतो, तेव्हा दोघांनाही आपापली भूमिका निभवावी लागते. मला वाटतं की ती (तेजस्वी) थोडी अधिक समजूतदार व्हावी. तिने थोडं कमी डिमांडिंग असायला हवं. मी तुमच्यासाठी सगळंच करू शकत नाही.”

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Netflix India (@netflix_in)

तेजस्वी आणि करण यांची पहिली भेट ‘बिग बॉस १५’च्या घरात

करणने पुढे सांगितले, “असा विचार कर! तुझं विमान दुपारी ४ वाजता उतरणार आहे, मग तुला घ्यायला कोणाला पाठवायचं हे ठरवण्याची जबाबदारी तू माझ्यावर कशी सोपवू शकतेस? मी विसरलो तर काय होईल? मला तिच्यासोबत एका पालकासारखं वागावं लागतं.”

करण पुढे म्हणाला, “दोन-तीन वर्षांपूर्वी माझे आई-वडील म्हणाले होते, ‘करण, तू कायम तिच्यासोबत असतोस आणि सगळं तूच सांभाळतोस. भविष्यात तुम्हाला मुलं झाली, तर परिस्थिती अशीच राहिली तर?’ त्यांना याची काळजी वाटत होती.”

करण आणि तेजस्वी यांची पहिली भेट ‘बिग बॉस १५’च्या सेटवर झाली होती. दोघेही एकत्र घरात राहत असताना त्यांच्या नात्याची सुरुवात झाली. त्यानंतर त्यांच्या प्रेमकहाणीने चाहत्यांची मनं जिंकली असून आजही ही जोडी प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड लोकप्रिय आहे. ‘देसी ब्लिंग’मध्ये दोघे एकत्र झळकत असल्याने त्यांच्या चाहत्यांचा उत्साह आणखी वाढला आहे. या शोमधील त्यांची केमिस्ट्री आणि ऑफस्क्रीन बॉन्डिंग सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.

Mango Festival : हापूसच्या गोडीत न्हाला झी मराठीचा ‘आंबा महोत्सव २०२६’; कलाकारांसोबत रंगली धमाल, खेळ आणि आमरसाची मेजवानी

Web Title: Karan kundrra opens up about tejasswi prakash on desi bling relationship talk

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 23, 2026 | 02:38 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘Desi Bling’ फक्त निमित्त, प्रेम झालं व्यक्त! karan kundra ने tejasswi prakash ला केले Propose
1

‘Desi Bling’ फक्त निमित्त, प्रेम झालं व्यक्त! karan kundra ने tejasswi prakash ला केले Propose

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Desi Bling: तेजस्वीच्या बालिश स्वभावामुळे करण कुंद्रा वैतागला? ‘देसी ब्लिंग’मध्ये केला नात्यावर खुलासा

Desi Bling: तेजस्वीच्या बालिश स्वभावामुळे करण कुंद्रा वैतागला? ‘देसी ब्लिंग’मध्ये केला नात्यावर खुलासा

May 23, 2026 | 02:38 PM
Mira Bhayander Crime : मानसिक छळ आणि धर्मांतरासाठी जबरदस्ती; मिरा-भाईंदरमध्ये लव्ह जिहादचा धक्कादायक प्रकार समोर

Mira Bhayander Crime : मानसिक छळ आणि धर्मांतरासाठी जबरदस्ती; मिरा-भाईंदरमध्ये लव्ह जिहादचा धक्कादायक प्रकार समोर

May 23, 2026 | 02:30 PM
NPT 2026 : अमेरिका-इराण वाद विकोपाला; संयुक्त राष्ट्रांमधील महाचर्चा सलग तिसऱ्यांदा फ्लॉप, इराणचा थेट अण्वस्त्रांचा इशारा

NPT 2026 : अमेरिका-इराण वाद विकोपाला; संयुक्त राष्ट्रांमधील महाचर्चा सलग तिसऱ्यांदा फ्लॉप, इराणचा थेट अण्वस्त्रांचा इशारा

May 23, 2026 | 02:26 PM
Skin Care Tips: उन्हाळ्यात टॅनिंगमुळे हात काळेकुट झाले आहेत? मग ‘हे’ घरगुती उपाय करून हात करा गोरेपान आणि सुंदर

Skin Care Tips: उन्हाळ्यात टॅनिंगमुळे हात काळेकुट झाले आहेत? मग ‘हे’ घरगुती उपाय करून हात करा गोरेपान आणि सुंदर

May 23, 2026 | 02:16 PM
Deepika vs Alia Education:दीपिका की आलिया, कोण आहे जास्त शिकलेलं? जाणून घ्या एका क्लिकवर..

Deepika vs Alia Education:दीपिका की आलिया, कोण आहे जास्त शिकलेलं? जाणून घ्या एका क्लिकवर..

May 23, 2026 | 02:07 PM
स्मार्टफोन मार्केट हादरलं! नव्या Realme 5G फोनने उडवली सर्वांची झोप… 50MP सोनी कॅमेरा आणि 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्टने सुसज्ज

स्मार्टफोन मार्केट हादरलं! नव्या Realme 5G फोनने उडवली सर्वांची झोप… 50MP सोनी कॅमेरा आणि 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्टने सुसज्ज

May 23, 2026 | 02:06 PM
Navi Mumbai Crime: नवी मुंबईत मुलगी बेपत्ता, न्याय मागण्यासाठी गेलेल्या नातेवाईकांवरच पोलिसांचा गुन्हा

Navi Mumbai Crime: नवी मुंबईत मुलगी बेपत्ता, न्याय मागण्यासाठी गेलेल्या नातेवाईकांवरच पोलिसांचा गुन्हा

May 23, 2026 | 02:05 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

May 22, 2026 | 07:21 PM
Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

May 22, 2026 | 07:15 PM
Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

May 22, 2026 | 07:09 PM
Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

May 22, 2026 | 07:00 PM
Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

May 22, 2026 | 06:49 PM
Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

May 22, 2026 | 06:44 PM
Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

May 21, 2026 | 07:59 PM