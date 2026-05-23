Skin Care Tips: उन्हाळ्यात टॅनिंगमुळे हात काळेकुट झाले आहेत? मग ‘हे’ घरगुती उपाय करून हात करा गोरेपान आणि सुंदर

उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये चेहऱ्यासोबतच शरीरावर त्वचा सुद्धा काळी पडून जाते. हात, पाय आणि मानेवर टॅनिंग वाढते आणि त्वचा पूर्णपणे निस्तेज होऊन जाते. चेहऱ्यावर वाढलेले टॅनिंग घालवण्यासाठी महिला सतत काहींना काही करत असतात. कधी घरी तयार केलेला फेसपॅक लावला जातो तर कधी बाजारात उपलब्ध असलेले महागडे स्किन केअर प्रॉडक्ट लावून त्वचेची काळजी घेतली जाते. चेहऱ्यापेक्षा जास्त टॅनिंग हातांवर वाढते. सूर्याच्या जास्त वेळ संपर्कात आल्यामुळे हात काळे पडून जातात. हातांवर वाढलेले टॅनिंग घालवण्यासाठी क्रीम, लोशन तर कधी वेगवेगळे स्किन केअर प्रॉडक्ट लावले जातात. पण याचा फारसा परिणाम हातांवर दिसून येत नाही.(फोटो सौजन्य – istock)
गर्मीमुळे चेहऱ्यावर खूप जास्त पिंपल्स आणि मुरूम आले आहेत? मग उपाशी पोटी करा ‘या’ हिरव्या पानांचे सेवन, चेहऱ्यावर येईल ग्लो
टॅनिंग घालवण्यासाठी कायमच बाजरात उपलब्ध असलेले महागडे स्किन केअर किंवा इतर प्रॉडक्ट वापरण्याऐवजी घरगुती उपाय करून टॅनिंग घालवावे. यामुळे डेड स्किन निघून येण्यासोबतच त्वचा स्वच्छ होण्यास मदत होते. आज आम्ही तुम्हाला हातांवर वाढलेले टॅनिंग घालवण्यासाठी व्हायरल घरगुती उपाय सांगणार आहोत. हा फेसपॅक हातांवर किंवा काळवंडलेल्या मानेवर लावल्यास आठवडाभरात हात उजळदार आणि गोरेपान दिसतील. याशिवाय टॅनिंग कमी होऊन त्वचेच्या समस्या कमी होण्यास मदत होईल.
फेसपॅक बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मोठ्या वाटीमध्ये लिंबाचा रस, शॅम्पू, इनो, टुथपेस्ट घेऊन एकत्र मिक्स करून घ्या. तयार केलेल्या मिश्रणात आवश्यकता वाटल्यास गुलाब पाणी सुद्धा मिक्स करावे. यामुळे त्वचेवर जमा होणारे अतिरिक्त तेल कमी होण्यास मदत होईल. तयार केलेला फेसपॅक हातांवर आणि मानेवर लावून काहीवेळ तसेच ठेवून द्या. त्यानंतर हलक्या हाताने मसाज करून काहीवेळ तसेच ठेवा. यामुळे टॅनिंग कमी होण्यासोबतच त्वचा उजळदार आणि सुंदर दिसेल. त्यानंतर त्वचा पाण्याने स्वच्छ धुवून टाका.
चेहरा टॅन होतोय? उन्हाळ्यात सनस्क्रिनचं काम करतील ही फळं, फक्त अशाप्रकारे करा वापर
सध्या सोशल मीडियावर कोरियन स्किन केअरचा मोठा ट्रेंड वाढला आहे. कायमच महागडे कोरियन स्किन केअर विकत घेण्याऐवजी घरच्या घरी सुद्धा कोरियन फेसपॅक तुम्ही तयार करू शकता. यासाठी वाटीमध्ये तांदळाचे पीठ घेऊन त्यात तयार केलेली ग्रीन टी एकत्र करून मिक्स करा आणि पेस्ट बनवा. तयार केलेली पेस्ट मिक्स करून झाल्यानंतर संपूर्ण हात, पाय आणि मानेवर लावून काहीवेळ तशीच ठेवा आणि हलक्या हाताने मसाज करून घ्या. ५ मिनिटं झाल्यानंतर फेसपॅक पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्या. यामुळे चेहऱ्यावर जमा झालेली धूळ, माती आणि डेड स्किन निघून जाण्यास मदत होईल.