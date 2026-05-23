Zee Marathi Serial : ‘कृष्णाईच्या लेकी’ मालिकेचा मुहुर्त ठरला; प्रोमोमध्ये झळकल्या चार अभिनेत्री, ‘या’ तारखेपासून येणार ऑन एअर

Tharala Tar Mag Marathi Serial : 25 सेकंदाच्या प्रोमोसाठी तारेवरची कसरत; मालिकेतील अभिनेत्री जुई गडकरीने शेअर केला BTS व्हिडीओ
View this post on Instagram
नुकत्य़ाच आलेल्या या नव्या प्रोमोमध्ये कृष्णाईच्या मोठ्या मुलीचं नाव आहे शारदा. हीने अगदी तिच्या आईच्या पावलावर पाऊल ठेवलं आहे. कृष्णाईप्रमाणेच शारदा देखील उत्कृष्ठ जेवण बनवते. तिच्या हाताची चव चाखलल्यावर वाटतं ही साक्षात अन्नपुर्णा आहेच. कित्येक जण खानावळीत शारदाच्या हातची चव चाखायला येतात. शारदा या मोठ्या लेकीची भुमिका अभिनेत्री एकता लब्दे साकारणार आहे. एकदा यापुर्वी स्टार प्रवाह वरील ‘विठु माऊली’ मालिकेत झळकवली होती.कृष्णाईची दुसरी लेक आहे गौरी. अन्याय अत्याचाराविरोधात आवाज उठवणारी. वकिलीची परिक्षा अव्वल झालेल्या गौरीला कलेक्टर व्हायचं असतं. आपल्या स्वप्नांसाठी गौरी दिवसरात्र मेहनत घेत असते. गौरीची ही भूमिका अभिनेत्री ट्विंकल यादव साकारणार आहे. तर सर्वात धाकटी लेक अभ्यासात आणि खेळात सर्वात अग्रेसर असते. ही व्यक्तीरेखा साकारतेय अभिनेत्री नारायणी वर्णे.
कृष्णाईच्या लेकी ही नवी मालिका 15 जून पासून प्रेक्षकांच्या भेटीला संध्याकाळी 7 वाजता येणार आहे. मात्र शुभ श्रावणी ही मालिका संध्याकाळी 7 च्या स्लॉटला आहे. त्यामुळे आता शुभ श्रावणी मालिका संपणार आहे का असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. मात्र शुभ श्रावणी मालिकेची वेळ आता बदलण्यात आली असून संध्याकाळी 6.30 च्या स्लॉटला दाखवण्यात येईल. निदान सध्यातरी झी मराठीवरील कोणतीही मालिका बंद होेणार नाही असं सांगण्यात आलेलं आहे.