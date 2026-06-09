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Batwara First look: भारत-पाकिस्तान फाळणीच्या जखमा पुन्हा उघडणार? सनी देओलच्या ‘बंटवारा 1947’चा फर्स्ट लूक प्रदर्शित

Updated On: Jun 09, 2026 | 02:47 PM IST
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सारांश

बंटवारा १९४७' हा तोच चित्रपट आहे, ज्याचे पूर्वीचे नाव 'लाहोर १९४७' होते आणि याची निर्मिती आमिर खान करत आहे. हा चित्रपट शौर्य आणि संघर्षाची एक अज्ञात कथा सादर करेल.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

बॉर्डर २’ ने धुमाकूळ घातल्यानंतर, सनी देओल आता त्याच्या बंटवारा १९४७’ या नवीन चित्रपटासह सज्ज झाला आहे. त्याचे मोशन पोस्टर प्रदर्शनाच्या तारखेसह प्रदर्शित करण्यात आले आहे. बंटवारा १९४७’ हा तोच चित्रपट आहे, ज्याचे पूर्वीचे नाव ‘लाहोर १९४७’ होते आणि याची निर्मिती आमिर खान करत आहे. हा चित्रपट शौर्य आणि संघर्षाची एक अज्ञात कथा सादर करेल. बंटवारा १९४७’ चे दिग्दर्शन राजकुमार संतोषी करत आहेत. देशाच्या फाळणीच्या दिवसाच्या स्मरणार्थ हा चित्रपट विशेषतः प्रदर्शित केला जाईल.

बंटवारा १९४७’ या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख जाहीर झाली आहे. हा चित्रपट यावर्षी स्वातंत्र्यदिनी प्रदर्शित होणार आहे. आमिर खान प्रॉडक्शन्सने सोशल मीडियावर चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख जाहीर केली. पोस्टसोबतच्या कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे, “द्वेष आणि भीतीचे वातावरण असताना, त्यांनी धैर्याचा मार्ग निवडला. बंटवारा १४ ऑगस्ट २०२६ पासून चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार.

बंटवारा १९४७’ मध्ये सनी देओल मुख्य भूमिकेत आहे. चित्रपटाचे मोशन पोस्टर तीव्र, थरारक आणि अत्यंत हृदयद्रावक असून, त्यात राग, भावना आणि दृढनिश्चयाची भावना स्पष्टपणे दिसून येते. हा चित्रपट प्रेक्षकांना चित्रपटगृहांमध्ये एक खरोखरच अद्वितीय आणि वेगळा अनुभव देण्याचे वचन देतो.

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बंटवारा १९४७’ ची कथा एका अशा नायकाभोवती फिरते, ज्याने द्वेष आणि भीतीचा सामना करत असतानाही धैर्याचा मार्ग निवडला. उत्कृष्ट कलाकारांमुळे, हा चित्रपट प्रेक्षकांना दमदार आणि प्रभावी अभिनयाचे आश्वासन देतो. ‘घायल’, ‘दामिनी’ आणि ‘घातक’ यांसारखे त्या काळातील काही सर्वात मोठे ब्लॉकबस्टर चित्रपट भारतीय चित्रपटाला देणारी राजकुमार संतोषी आणि सनी देओल ही प्रतिष्ठित जोडी ३० वर्षांनंतर पुनरागमन करत आहे.

 

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बंटवारा १९४७’ चे मोशन पोस्टर पाहिल्यानंतर चाहत्यांनी असे म्हटले आहे: बंटवारा १९४७’ चे मोशन पोस्टर पाहिल्यानंतर चाहते वेडे झाले आहेत आणि चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. ते म्हणतात की २०२६ चा ब्लॉकबस्टर येत आहे. सनी देओलने त्याच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर चित्रपटाचे मोशन पोस्टर शेअर केले आहे, ज्यावर वापरकर्त्यांकडून असंख्य प्रतिक्रिया आल्या आहेत. एकाने लिहिले, ‘व्वा, २०२६ चा ब्लॉकबस्टर येत आहे. तो खूपच मनोरंजक दिसतोय आणि संगीत खूपच अप्रतिम आहे.’ एकाने कमेंट केली, ‘सनी पाजींचा आणखी एक ब्लॉकबस्टर चित्रपट, अंगावर शहारे आले.’ दुसरा म्हणाला, ‘हा चित्रपट खरोखरच अप्रतिम आहे.’

Web Title: Batwara first look will it reopen india pakistan partition wounds sunny deols buntwara 1947 unveiled

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Published On: Jun 09, 2026 | 02:47 PM

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