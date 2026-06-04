एक नृत्यात माहीर, एक कॉमेडी वीर! भाऊ आणि गौतमीची जोडी ठरणार का हिट? दादा कोंडकेंच्या ‘या’ सुप्रसिद्ध गाण्याचा रिमेक

महाराष्ट्राची लाडकी नृत्यांगना गौतमी पाटील आणि विनोदवीर भाऊ कदम एकत्र झळकणार असल्याने आधीच मराठी सिनेवेडे आतुर झाले आहेत. अशामध्ये दोघे दादा कोंडकेंच्या गाण्यासाठी एकत्र आले आहेत, हे ऐकून चाहत्यांना चैनच पडेना. होय! गौतमी पाटील आणि भाऊ कदम, दादा कोंडके यांचे अजरामर गीत ‘हिल हिल पोरी हिला’ या गाण्याच्या शूटिंगमध्ये व्यस्त आहेत आणि लवकरच मराठी सिनेप्रेक्षकांना या गाण्याला ऐकण्याची आणि दोघांची केमिस्ट्री पाहण्याची संधी मिळणार आहे.
या गाण्याचे प्रोमो, दोन्ही कलाकारांनी त्यांच्या सोशल मीडिया हँडलवर शेअर केले आहेत. यामध्ये आपण पाहू शकतो की भाऊ कदम यांनी दादा कोंडके यांच्या सारखे वेष परिधान केले आहे. भाऊ कदम यांना रिक्षाचालक दाखवण्यात आले आहे. तर गौतमी पाटील गावातली सोज्वळ पोर दाखवण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे गौतमीने परिधान केलेली लाल रंगाची नववारी, तरुणांना विशेष आकर्षित करत आहे, त्यामुळे मराठी तरुण मात्र या गाण्याची विशेष वाट पाहत आहेत.
क्रिएटिव्ह टीम आणि बरंच काही…!
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या गाण्याचे दिग्दर्शन पराग सावंत याने केले आहे. गाण्यामध्ये महाराष्ट्राची लाडकी नृत्यांगना गौतमी पाटील आणि विनोदवीर भाऊ कदम हे स्टारकास्ट झळकणार आहेत. त्याचबरोबर, दादा कोंडके यांचे अजरामर गीत ‘हिल हिल पोरी हिला’ हे गाणं नव्या ढंगात मॉडर्न स्वरूपाने सादर करण्यात आले आहे. गाण्याचे गायन दोन सुप्रसिद्ध मराठी गायक रोहित राऊत आणि सोनाली सोनावणे यांनी केले आहे. गाण्याचे बोल स्मिता कुलकर्णीने तसेच स्वतः गाण्याला संगीतबद्ध करणाऱ्या प्रसाद शिरसाठने केले आहे. गाण्यासाठी गौतमीचे चाहते विशेष आतुर दिसत आहेत. गाणे सारेगम मराठी या Label खाली प्रसिद्ध करण्यात येणार.