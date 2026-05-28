रेड एफएम मराठी फिल्म फेस्टिव्हल सीझन ६ चा पुण्यात भव्य समारोप; मराठी सिनेसृष्टीचा दिमाखदार उत्सव

रेड एफएम मराठी फिल्म फेस्टिव्हल सीझन ६ चा पुण्यातील ई-स्क्वेअर येथे तीन दिवसांच्या भव्य सोहळ्यात यशस्वी समारोप झाला. चित्रपट, संस्कृती, संवाद आणि प्रभावी कथन यांचा सुंदर संगम असलेल्या या महोत्सवाला प्रेक्षक, कलाकार, दिग्दर्शक आणि चित्रपटप्रेमी यांच्याकडून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला.
९० हून अधिक नामवंत कलाकारांची उपस्थिती
या सीझनमध्ये ९० हून अधिक नामवंत कलाकार, अभिनेते आणि दिग्दर्शक यांच्या उपस्थितीमुळे मराठी चित्रपटसृष्टीचा एक भव्य उत्सव अनुभवायला मिळाला. क्लासिक चित्रपटांपासून ते समकालीन कथांपर्यंत मराठी सिनेमाच्या विविध पैलूंचा येथे उत्सव साजरा करण्यात आला.
या महोत्सवाचे खास वैशिष्ट्य म्हणजे तो पूर्णपणे मोफत आणि सर्वांसाठी खुला होता. त्यामुळे हजारो प्रेक्षकांना मोठ्या पडद्यावर चित्रपटांचा आनंद, कलाकारांशी थेट संवाद, लाइव्ह इंटरॅक्शन आणि अविस्मरणीय सिनेमॅटिक अनुभव घेण्याची संधी मिळाली.
गाजलेले आणि समीक्षकांनी गौरवलेले चित्रपट
रेड एफएम मराठी फिल्म फेस्टिव्हल सीझन ६ मध्ये मराठी चित्रपटसृष्टीतील अनेक गाजलेले आणि समीक्षकांनी गौरवलेले चित्रपट प्रदर्शित करण्यात आले. या यादीत ‘स्नोफ्लॉवर’, ‘Mulshi Pattern’, ‘Jait Re Jait’, ‘बाप्या’, ‘April May 99’, ‘जुना फर्निचर’, ‘गोंधळ’, ‘Panghrun’, ‘Jaran’, ‘Dadasaheb Phalke (Dashavatar reference films often grouped)’, ‘सिनेमॅन’, ‘Tigha’, ‘Maza Pati Karodpati’ आणि इतर अनेक लोकप्रिय चित्रपटांचा समावेश होता.
या महोत्सवात विविध शैलीतील चित्रपट दाखवण्यात आल्यामुळे प्रेक्षकांना मराठी सिनेमाच्या समृद्ध परंपरेपासून ते आधुनिक प्रयोगशील कथांपर्यंतचा प्रवास अनुभवता आला.
रेड एफएम मराठी फिल्म फेस्टिव्हल सीझन ६ मध्ये प्रेक्षकांना अनेक संस्मरणीय आणि भावनिक क्षण अनुभवायला मिळाले. या महोत्सवात ज्येष्ठ अभिनेते Dilip Prabhavalkar यांची उपस्थिती, Mahesh Manjrekar यांचे दमदार आगमन, तसेच Sachin Pilgaonkar यांच्यासोबत झालेला मनमोकळा संवाद विशेष चर्चेत राहिला.
तसेच Amruta Subhash यांची प्रभावी उपस्थिती, Rajshri Deshpande यांची ऊर्जा, छाया कदम यांच्या कामगिरीचा गौरव, तसेच Dr. Mohan Agashe, Kishori Shahane, Bharti Achrekar, Siddharth Jadhav, Neha Pendse, Anusha Dandekar आणि Bhuushan Pradhan यांच्यासोबत झालेल्या अर्थपूर्ण संवादांनी कार्यक्रम अधिक समृद्ध केला.
उत्कृष्ट कार्यासाठी सन्मान
या महोत्सवात अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारप्राप्त कलाकार आणि सिनेमॅटिक क्षेत्रात मोलाचे योगदान देणाऱ्या व्यक्तींना त्यांच्या उत्कृष्ट कार्यासाठी सन्मानित करण्यात आले.रेड एफएम मराठी फिल्म फेस्टिव्हल सीझन ६ मध्ये भावनिक प्रेक्षक प्रतिक्रिया, जुन्या कल्ट क्लासिक्सच्या आठवणी जागवणारे विशेष प्रदर्शन, सेलिब्रिटींचे अनौपचारिक परफॉर्मन्स, पॅनल चर्चासत्रे, स्टँडिंग ओव्हेशन आणि मनाला भिडणारे सिनेमॅटिक क्षण यामुळे प्रत्येक दिवस एक अविस्मरणीय उत्सव ठरला.
भरगच्च प्रेक्षक उपस्थितीपासून ते संस्मरणीय सेलिब्रिटी क्षणांपर्यंत, या महोत्सवाने पुन्हा एकदा सिद्ध केले की मराठी चित्रपटसृष्टी सर्व पिढ्यांतील प्रेक्षकांशी खोलवर नाते जोडते, सतत विकसित होते आणि प्रेरणा देत राहते.
या यशस्वी सीझननंतर महोत्सवाने अनेक आठवणी, अर्थपूर्ण संवाद आणि मराठी सिनेमाविषयी अधिक दृढ प्रेम मागे ठेवले आहे. “पुढील सीझनपर्यंत कथा सुरू राहतील, संवाद जिवंत राहतील आणि सिनेमा साजरा होत राहील,” असा संदेशही यानिमित्ताने अधोरेखित करण्यात आला.
महोत्सवाच्या यशाबद्दल रेड एफएमच्या डायरेक्टर आणि COO Nisha Narayanan यांनी सांगितले की, मराठी चित्रपटांना ओळख नव्हे तर योग्य व्यासपीठाची गरज आहे, आणि हा उपक्रम आज एक चळवळ बनला आहे. त्यांनी प्रेक्षकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद आणि कलाकारांच्या योगदानामुळे हा सीझन आतापर्यंतचा सर्वात मोठा उत्सव ठरल्याचेही नमूद केले.
