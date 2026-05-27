MLC Election 2026: “कठीण पेपर संपलाय, आता फक्त…”, अमित शाहा यांच्या भेटीनंतर मुख्यमत्र्यांनी स्पष्टच सांगितलं! म्हणाले…

Updated On: May 27, 2026 | 07:54 PM IST
सारांश

विधानपरिषदेच्या १७ जागांसाठी महायुतीमधील (Mahayuti) जागावाटपाचा तिढा आता जवळपास सुटला आहे. केवळ दोन ते तीन जागांवर अंतिम निर्णय होणे बाकी असल्याचे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

अमित शाहा यांच्या भेटीनंतर मुख्यमत्र्यांनी स्पष्टच सांगितलं! म्हणाले.... (Photo Credit - X)

विस्तार
  • महायुतीचा जागावाटपाचा तिढा सुटणार!
  • विधानपरिषदेच्या १७ पैकी १२ जागांवर भाजपचा दावा
  • ‘या’ ३ जागांवरून मुंबईत होणार अंतिम फैसला
CM Devendra Fadnavis on MLC Election 2026: राज्याचे राजकीय वर्तुळ आणि संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या विधानपरिषदेच्या (Legislative Council) १७ जागांसाठी महायुतीमधील (Mahayuti) जागावाटपाचा तिढा आता जवळपास सुटला आहे. केवळ दोन ते तीन जागांवर अंतिम निर्णय होणे बाकी असल्याचे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी स्पष्ट केले. नवी दिल्ली येथे केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शाह यांच्यासोबत झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीनंतर फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर या जागांवर शिवसेना (शिंदे गट), तर पुण्याच्या जागेवरून राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत (अजित पवार गट) भाजपची सध्या सकारात्मक चर्चा सुरू आहे. “महायुतीचे सर्व प्रमुख नेते एकत्र बसून यावर अत्यंत सन्मानजनक तोडगा मुंबईतच काढतील,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

१७ जागांचा संभाव्य फॉर्म्युला

माहितीनुसार, विधानपरिषदेच्या १७ पैकी तब्बल १२ जागांवर भाजप स्वतः निवडणूक लढवणार असल्याचे निश्चित मानले जात आहे. उर्वरित ५ जागांपैकी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला ३ जागा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला २ जागा देण्याबाबत महायुतीत प्राथमिक चर्चा झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर महायुतीचे प्रमुख नेते दिल्लीत होते आणि तेथे वरिष्ठ पातळीवर प्राथमिक बोलणी पूर्ण झाली आहे.

‘कठीण पेपर संपलाय, आता फक्त टिकमार्क बाकी!’

दिल्लीतील बैठकीनंतर विधानपरिषद निवडणुकांवर थेट भाष्य करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “विधानपरिषद निवडणुकीबाबत आमचं जागावाटपाचं जवळपास ‘अॅग्रीमेंट’ झालेलं आहे. फक्त शिवसेनेसोबत नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील जागा आम्हाला मिळावी, असा भाजपचा आग्रह आहे. तर दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसने आमच्याकडे पुण्याच्या जागेची मागणी केली आहे. सध्या याच दोन-तीन जागांवरून आमच्यात चर्चा सुरू आहे, जी आम्ही लवकरच यशस्वीपणे सोडवून घेऊ. आमच्यासाठी जागावाटपाचा कठीण पेपर आता संपला असून सोपा पेपर सोडवणे सुरू आहे. फक्त अंतिम स्वाक्षरी म्हणजेच ‘टिकमार्क’ करणे बाकी आहे.”

दिल्लीत नव्हे, तर मुंबईतच सुटणार जागावाटपाचा तिढा!

“केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे आमचे सर्वोच्च नेते आहेत, त्यांच्यासोबत राष्ट्रीय आणि राज्याच्या विविध विकासकामांवर चर्चा होत असते. या दौऱ्यात साखर उद्योगासंदर्भातील एका महत्त्वाच्या बैठकीसाठी आम्ही दिल्लीत आलो होतो. विधानपरिषदेत इतक्या आधी गोष्टी कधीच फायनल होत नसतात, त्या वेळेवरच होतात. त्यामुळे जागावाटपाचा अंतिम निर्णय आणि उमेदवारांची नावे थेट मुंबईतच ठरवली जातील आणि उमेदवारी अर्ज भरतानाच ती जाहीर केली जातील,” असे स्पष्ट संकेत फडणवीस यांनी दिले.

Published On: May 27, 2026 | 07:51 PM

