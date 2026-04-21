Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Vishal Kotian Bigg Boss : “मी मुलींचा लकी चार्म…” Second रनर अप विशाल शेवटी व्यक्त झालाच!

Bigg Boss Marathi 6 नंतर TOP 5 सदस्य सध्या मीडियामध्ये चर्चेत आहेत. विशाल कोटियन या पर्वात सेकंड रनर-अप ठरला असून त्याचे वक्तव्य चर्चेत आले आहे.

Updated On: Apr 24, 2026 | 04:15 PM
Vishal Kotian Bigg Boss : “मी मुलींचा लकी चार्म…” Second रनर अप विशाल शेवटी व्यक्त झालाच!
Follow Us:
Follow Us:
  • दरम्यान, TOP 5 मधील सगळेच सदस्य सध्या MediaSpotlight मध्ये आहेत.
  • Bigg Boss Marathi Season 6 चा Second रनर अप विशाल कोटीयन आहे.
  • ‘मी मुलींचा Lucky Charm आहे ना!
Bigg Boss Marathi 6 संपन्न झाला. तन्वी कोलते यंदाची विजेती ठरली तर यंदाच्या पर्वातील तिचा शत्रू विशाल कोटियनने तिसऱ्या स्थानी स्थान मिळवले. तन्वी कोलते, राकेश बापट या पर्वातील TOP 2 ठरले. दरम्यान, TOP 5 मधील सगळेच सदस्य सध्या MediaSpotlight मध्ये आहेत. प्रत्येकाच्या मुलाखती सध्या चर्चेत आहेत. अशामध्ये विशालने केलेले वक्तव्यही सध्या चर्चेत येत आहे. विशालने चक्क बिग बॉसमध्ये मुली जिंकण्याचे श्रेय स्वतःवर घेतल्याचे दिसून येत आहे. एकंदरीत, तो मुलींसाठी लकी चार्म असल्याचे त्याने सांगितले आहे.

मालिकेत गाजलेल्या जोडीने खऱ्या आयुष्यातही जोडली गाठ! निखिल चव्हाण झाला अनुष्का सरकटेच्या आयुष्यातला खरा कारभारी

काय म्हणाला Vishal Kotian ?

विशाल कोटियन यंदाच्या पर्वातील TOP 3 सदस्यांपैकी एक ठरला आहे. Bigg Boss Marathi Season 6 चा Second रनर अप विशाल कोटीयन आहे. दरम्यान, Grand Finale च्या मंचावरून बाहेर निघताच, त्याने पापाराझींना काही वक्तव्य दिले आहेत. त्यातील एक वक्तव्य सध्या चर्चेत आले आहे. “मी मुलींचा Lucky चार्म आहे”, असे विशाल कोटियनचे म्हणणे आहे.

या वक्तव्यावर स्पष्टीकरण देताना विशाल म्हणतो की, “जर Bigg Boss 5 ते 6 आठवड्यांचा खेळ असता तर नक्कीच आज मी हा शो जिंकलो असतो पण हा शो 100 दिवसांचा आहे.” पुढे विशाल म्हणतो की, “माझ्या मते ज्या सदस्यांनी खेळाच्या अखेरच्या दिवसापर्यंत खेळ खेळला. जो स्पर्धक 100 दिवस घरात टिकला तो प्रत्येक सदस्य माझ्यासाठी विजेता आहे.” विशालच्या मते Grand Finale पर्यंत पोचणारे TOP 5 सदस्य तन्वी, राकेश, विशाल, अनुश्री आणि दीपाली या शोचे खरे विजेते आहेत.

आदित्य धर यांची निवड ठरली यशस्वी, रणवीर सिंहच्या कामाची सर्वत्र प्रशंसा; मुकेश छाबडांनी दिली दाद

या वक्तव्यांदरम्यान विशाल गमतीत म्हणतो की, “मी ज्या शोमध्ये असतो तेथे मुलीचं विजेत्या होतात. याचार्थ एकच कीमी मुलींचा Lucky Charm आहे ना!” यावर त्याच्या चाहत्यांनी विविध प्रतिसाद दिला आहे पण विशालचे हे विधान सध्या जोरात चर्चेत आहे. विशाल मराठी बिग बॉसमध्ये असताना तन्वी कोलतेने बाजी मारली आहे तर तो हिंदी बिग बॉसमध्ये असताना तेजस्वी प्रकाशने बाजी मारली होती.

Web Title: Vishal kotian bigg boss stated i am lucky charm for womens

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 21, 2026 | 07:17 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Chihuahua Appreciation Day: जगातील सर्वात इवल्याशा पण ‘स्वॅग’मध्ये राहणाऱ्या चिवावा कुत्र्यांचा आज आहे खास दिवस; वाचा रंजक माहिती

Chihuahua Appreciation Day: जगातील सर्वात इवल्याशा पण ‘स्वॅग’मध्ये राहणाऱ्या चिवावा कुत्र्यांचा आज आहे खास दिवस; वाचा रंजक माहिती

May 14, 2026 | 07:30 AM
Moon transit: गुरु प्रदोषातील चंद्राच्या संक्रमणाचा या राशींच्या जीवनात होणार मोठे बदल

Moon transit: गुरु प्रदोषातील चंद्राच्या संक्रमणाचा या राशींच्या जीवनात होणार मोठे बदल

May 14, 2026 | 07:05 AM
उत्तर प्रदेशात मुसळधार पावसाचा हाहा:कार; तीव्र वादळामुळे 62 जणांचा मृत्यू, अनेक जिल्ह्यांत वीजपुरवठा खंडित

उत्तर प्रदेशात मुसळधार पावसाचा हाहा:कार; तीव्र वादळामुळे 62 जणांचा मृत्यू, अनेक जिल्ह्यांत वीजपुरवठा खंडित

May 14, 2026 | 07:00 AM
कोर्ट फी स्टॅम्पची जादा किंमतीने विक्री! नागरिकांची चालली आर्थिक लूट; १०० रुपयांचा मुद्रांक १५० ला

कोर्ट फी स्टॅम्पची जादा किंमतीने विक्री! नागरिकांची चालली आर्थिक लूट; १०० रुपयांचा मुद्रांक १५० ला

May 14, 2026 | 04:15 AM
चित्रपट महामंडळाची निवडणूक होणार, पण ट्विस्ट अजून बाकी! ‘या’ १० जूनला हायकोर्ट काय निर्णय देणार?

चित्रपट महामंडळाची निवडणूक होणार, पण ट्विस्ट अजून बाकी! ‘या’ १० जूनला हायकोर्ट काय निर्णय देणार?

May 14, 2026 | 02:35 AM
Pune Railway News : पुणे रेल्वेच्या केटरिंग सेवेला प्रवाशांचा प्रतिसाद; महसूलात २६ टक्क्यांनी वाढ

Pune Railway News : पुणे रेल्वेच्या केटरिंग सेवेला प्रवाशांचा प्रतिसाद; महसूलात २६ टक्क्यांनी वाढ

May 14, 2026 | 12:30 AM
KKR Vs RCB Live: कोहलीची Virat खेळी; केकेआरचे प्ले ऑफचे स्वप्न भंगले, 6 विकेट्सने पराभव

KKR Vs RCB Live: कोहलीची Virat खेळी; केकेआरचे प्ले ऑफचे स्वप्न भंगले, 6 विकेट्सने पराभव

May 14, 2026 | 12:24 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM