Vishal Kotian Bigg Boss : “मी मुलींचा लकी चार्म…” Second रनर अप विशाल शेवटी व्यक्त झालाच!

काय म्हणाला Vishal Kotian ?
विशाल कोटियन यंदाच्या पर्वातील TOP 3 सदस्यांपैकी एक ठरला आहे. Bigg Boss Marathi Season 6 चा Second रनर अप विशाल कोटीयन आहे. दरम्यान, Grand Finale च्या मंचावरून बाहेर निघताच, त्याने पापाराझींना काही वक्तव्य दिले आहेत. त्यातील एक वक्तव्य सध्या चर्चेत आले आहे. “मी मुलींचा Lucky चार्म आहे”, असे विशाल कोटियनचे म्हणणे आहे.
या वक्तव्यावर स्पष्टीकरण देताना विशाल म्हणतो की, “जर Bigg Boss 5 ते 6 आठवड्यांचा खेळ असता तर नक्कीच आज मी हा शो जिंकलो असतो पण हा शो 100 दिवसांचा आहे.” पुढे विशाल म्हणतो की, “माझ्या मते ज्या सदस्यांनी खेळाच्या अखेरच्या दिवसापर्यंत खेळ खेळला. जो स्पर्धक 100 दिवस घरात टिकला तो प्रत्येक सदस्य माझ्यासाठी विजेता आहे.” विशालच्या मते Grand Finale पर्यंत पोचणारे TOP 5 सदस्य तन्वी, राकेश, विशाल, अनुश्री आणि दीपाली या शोचे खरे विजेते आहेत.
या वक्तव्यांदरम्यान विशाल गमतीत म्हणतो की, “मी ज्या शोमध्ये असतो तेथे मुलीचं विजेत्या होतात. याचार्थ एकच की ‘मी मुलींचा Lucky Charm आहे ना!” यावर त्याच्या चाहत्यांनी विविध प्रतिसाद दिला आहे पण विशालचे हे विधान सध्या जोरात चर्चेत आहे. विशाल मराठी बिग बॉसमध्ये असताना तन्वी कोलतेने बाजी मारली आहे तर तो हिंदी बिग बॉसमध्ये असताना तेजस्वी प्रकाशने बाजी मारली होती.