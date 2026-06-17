Prajakta Ghag : गुलाबी साडी फेम अभिनेत्री आधीच झाली असती फेमस? आली होती ‘या’ प्रसिद्ध मालिकेची ऑफर

2016 साली प्रसारित झालेल्या Zee Marathi वाहिनेवरील ‘माझ्या नवऱ्याची बायको’ ही मालिका आणि गुलाबी साडी फेम अभिनेत्री प्राजक्ता घाग यांचे एक खास कनेक्शन आहे. प्राजक्ता घागने एका पॉडकास्टदरम्यान सांगितले की, “मला ‘माझ्या नवऱ्याची बायको’ या सिरीयलसाठी ऑफर आली होती. सिरीयलचे सहाय्यक दिग्दर्शक आशुतोष बाविस्कर यांनी मला सोशल मीडियावरून कॉन्टॅक्ट करून सिरीयलमधील शनाया या भूमिकेसाठी विचारणा केली होती. त्याकाळी मी इंजिनिअरींउंग लास्ट इयरचे शिक्षण घेत होते. घरी संधीबद्दल सांगितले तर त्यांची इच्छा होती की मी आधी माझ्या शिक्षणावर लक्ष द्यावं.”
प्राजक्ता म्हणते की “माझे वडील निवृत्त सैन्याधिकारी आहेत. त्यांची अशी होती की मी सरकारी नोकरी करावी. एकंदरीत, माझी इच्छा डेप्युटी कलेक्टर होण्याची होती.” प्राजक्ता सांगते की, “बाबांची इच्छा मी सरकारी नोकरी क्षेत्रात जावे अशी होती तर माझ्या आईला मला टीव्हीवर आणि वृत्तपत्रात पाहायचं होतं! नंतर माझी भेट संजूशी झाली आणि त्याच्याबरोबर अनेक गाण्यात मी काम केले.”
एकंदरीत, Zee Marathi वर गाजलेल्या ‘माझ्या नवऱ्याची बायको, या मालिकेसाठी अभिनेत्री प्राजक्ता घागला संधी मिळाली होती. परंतु शिक्षणामुळे तिला ती संधी सोडावी लागली. शेवटी, अभिनेत्री रसिक सुनील या संधीची मानकरी ठरली. त्यानंतर पुढे अभिनेत्री ईशा केसकरने या भूमिकेची धुरा सांभाळली. परंतु, एक गोष्ट मात्र खरी शनाया ही भूमिका साकारल्यानंतर रसिका सुनीलने तसेच ईशा केसकरने अभिनय क्षेत्रात अनेक कामे मिळवली आणि प्रसिद्धी मिळवली.