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Prajakta Ghag : गुलाबी साडी फेम अभिनेत्री आधीच झाली असती फेमस? आली होती ‘या’ प्रसिद्ध मालिकेची ऑफर

Updated On: Jun 17, 2026 | 03:13 PM IST
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सारांश

‘गुलाबी साडी’ गाण्यामुळे प्रसिद्ध झालेली अभिनेत्री प्राजक्ता घाग हिला एकेकाळी ‘माझ्या नवऱ्याची बायको’ मालिकेत शनाया भूमिकेची ऑफर मिळाली होती. मात्र त्यावेळी ती अभियांत्रिकीच्या अंतिम वर्षात शिक्षण घेत असल्याने कुटुंबाने शिक्षणाला प्राधान्य देण्याचा सल्ला दिला.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • गुलाबी साडी अगोदर प्राजक्ता संजूच्या नऊवारी या गाण्यात झळकली होती.
  • ‘माझ्या नवऱ्याची बायको’ ही मालिका आणि गुलाबी साडी फेम अभिनेत्री प्राजक्ता घाग यांचे एक खास कनेक्शन!
  • मालिकेसाठी अभिनेत्री प्राजक्ता घागला संधी मिळाली होती.
मराठी संगीत क्षेत्रात सध्या संजू राठोडच्या गाण्यांनी धुमाकूळ केली आहे. मराठी संगीतात संजूकहर सुरु करणारा पहिला ड्रॉप म्हणजे संजूचे ‘गुलाबी साडी’ हे गाणे! या गाण्यात अभिनेत्री प्राजक्ता घाग झळकली होती. गुलाबी साडी या गाण्याने प्राजक्ताला फार मोठी लोकप्रियता दिली. या गाण्यानंतर अभिनेत्री फार चर्चेतही आली. राज्यातील विविध कार्यक्रमांमध्ये गुलाबी साडी फेम गर्ल म्हणून प्राजक्ताची विशेष उपस्थिती लागू लागली. गुलाबी साडी अगोदर प्राजक्ता संजूच्या नऊवारी या गाण्यात झळकली होती.

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2016 साली प्रसारित झालेल्या Zee Marathi वाहिनेवरील ‘माझ्या नवऱ्याची बायको’ ही मालिका आणि गुलाबी साडी फेम अभिनेत्री प्राजक्ता घाग यांचे एक खास कनेक्शन आहे. प्राजक्ता घागने एका पॉडकास्टदरम्यान सांगितले की, “मला ‘माझ्या नवऱ्याची बायको’ या सिरीयलसाठी ऑफर आली होती. सिरीयलचे सहाय्यक दिग्दर्शक आशुतोष बाविस्कर यांनी मला सोशल मीडियावरून कॉन्टॅक्ट करून सिरीयलमधील शनाया या भूमिकेसाठी विचारणा केली होती. त्याकाळी मी इंजिनिअरींउंग लास्ट इयरचे शिक्षण घेत होते. घरी संधीबद्दल सांगितले तर त्यांची इच्छा होती की मी आधी माझ्या शिक्षणावर लक्ष द्यावं.”

प्राजक्ता म्हणते की “माझे वडील निवृत्त सैन्याधिकारी आहेत. त्यांची अशी होती की मी सरकारी नोकरी करावी. एकंदरीत, माझी इच्छा डेप्युटी कलेक्टर होण्याची होती.” प्राजक्ता सांगते की, “बाबांची इच्छा मी सरकारी नोकरी क्षेत्रात जावे अशी होती तर माझ्या आईला मला टीव्हीवर आणि वृत्तपत्रात पाहायचं होतं! नंतर माझी भेट संजूशी झाली आणि त्याच्याबरोबर अनेक गाण्यात मी काम केले.”

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एकंदरीत, Zee Marathi वर गाजलेल्या ‘माझ्या नवऱ्याची बायको, या मालिकेसाठी अभिनेत्री प्राजक्ता घागला संधी मिळाली होती. परंतु शिक्षणामुळे तिला ती संधी सोडावी लागली. शेवटी, अभिनेत्री रसिक सुनील या संधीची मानकरी ठरली. त्यानंतर पुढे अभिनेत्री ईशा केसकरने या भूमिकेची धुरा सांभाळली. परंतु, एक गोष्ट मात्र खरी शनाया ही भूमिका साकारल्यानंतर रसिका सुनीलने तसेच ईशा केसकरने अभिनय क्षेत्रात अनेक कामे मिळवली आणि प्रसिद्धी मिळवली.

Web Title: Prajakta ghag was offered for the role of shanaya in mazya navaryachi bayko

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Published On: Jun 17, 2026 | 03:13 PM

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