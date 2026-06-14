Sushma Murudkar: ‘म्हणाले Compromise, पण मनात होतं भलतंच’ मराठी अभिनेत्रीसोबत हिंदीमध्ये घडलेला तो थरार! कास्टिंगचा भयानक अनुभव

‘कमळी’ मालिकेतून महाराष्ट्राच्या घराघरात पोहोचलेली अभिनेत्री सुषमा मुरुडकर सध्या चर्चेत आली आहे. अभिनेत्री सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तिच्या चाहत्यांशी नेहमीच जोडलेली असते. सोशल मीडियावर ती विविध विनोदी जोक्स तसेच इतर अनेक मनोरंजक कंटेंट शेअर करत असते. अभिनेत्री सुषमा मुरुडकर आणि अभिनेत्री केतकी कुलकर्णी यांची सोशल मीडियावरील जुगलबंदी नेहमीच चर्चेत असते. दरम्यान, सुषमा मुरुडकरने एका मुलाखतीत हिंदी मालिकांमध्ये काम करतानाचा अनुभव शेअर केला आहे. अभिनेत्रीला हिंदी क्षेत्रात काम करताना अनेक धक्कादायक अनुभवांना सामोरे जावे लागले.
त्याविषयी मुलाखतीत सांगताना सुषमा म्हणते “त्याकाळी माझ्याकडे एक मित्र होता – माझा मोबाईल फोन! मी तेव्हा TikTok करायची. मी माझ्या व्हॅनिटी व्हॅनमध्ये बसले होते. तेव्हा EP माझ्याजवळ आला. मी त्याला सांगितले की लांब राहा. तेव्हा त्याने मला सांगितले की, ‘तू अशी वागलीस तर तुझ्या आत्महत्येचा सीन करावा लागेल. तुला तुझ्या कामाचा मोबदलाही कमी दिला जाईल.’ तेव्हा मी त्याला म्हणाले, ‘ओके, मला चालेल.'” अभिनेत्री पुढे सांगते, “या गोष्टी माझ्यासोबत हिंदी क्षेत्रात घडल्या. तेव्हापासून मी हिंदी क्षेत्राला जय महाराष्ट्र केला आणि मराठीमध्ये काम करू लागले. भले कमी पैसे मिळत असतील, पण मराठीमध्ये मला अधिक सुरक्षित वाटते. आपलेपणा जाणवतो.”
पुढे सुषमाने हिंदी क्षेत्रातील एका फिल्मच्या ऑडिशनचा थरारही शेअर केला. ती म्हणते “मी ऑडिशनसाठी गेले होते. माझ्यासोबत 12 ते 13 मुली होत्या. तेव्हा एक माणूस रूममध्ये आला आणि म्हणाला, ‘Compromise साठी तयार असाल तरच पुढे या.’ मला ‘Compromise’ म्हणजे शूटिंगची अडचण, लोकेशन दूर असणे किंवा जास्त वेळ लागणे असे वाटले. मी मेहनतीसाठी तयार होते, म्हणून मी होकार दिला. मला आश्चर्य वाटले की त्या 12–13 मुलींमध्ये फक्त मीच हात वर केला होता. मग त्या माणसाने मला बाहेर नेले आणि सांगितले, ‘उद्या या पत्त्यावर साडी नेसून या.’ दुसऱ्या दिवशी मी साडी नेसून त्या ठिकाणी पोहोचले. तिथे मला हिंदी क्षेत्रातील एक प्रसिद्ध अभिनेत्रीही दिसली. माझ्या मागे दोन बाउन्सर होते. मला वाटले की मी इतकी प्रसिद्ध झाले की मला बाउन्सर मिळाले आहेत. ते दोघे मला जिन्यावरून वर घेऊन गेले. वर गेल्यावर पाहिले तर प्रोड्युसर अर्धनग्न अवस्थेत बसलेला होता. मी लगेच तिथून खाली पळाले.”
अभिनेत्री पुढे सांगते, “खाली त्या अभिनेत्रीला पाहूनच मला थोडा अंदाज आला होता. वर गेल्यावर मला कळले की ‘Compromise’ म्हणजे नेमके काय असते.” सध्या अभिनेत्री सुषमा मुरुडकर झी मराठी वाहिनीवरील ‘कमळी’ या मालिकेत अनिका महाजनच्या आईची भूमिका साकारत आहे.