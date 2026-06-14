हातात अंगठी अन्…, तृषा कृष्णनने गुपचूप उरकला साखरपुडा? सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण

अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन तिच्या साखरपुड्यामुळे चर्चेत आहे, कारण तिने गुपचूप साखरपुडा केल्याच्या अफवा पसरल्या आहेत. सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या फोटो आणि व्हिडिओंमध्ये त्रिशाने पेंडंट आणि अंगठी घातलेली दिसत आहे, ज्यामुळे तिच्या गुप्त साखरपुड्याबद्दलच्या चर्चांना बळ मिळाले आहे. लोक यावर उत्साहाने प्रतिक्रिया देत आहेत आणि अभिनेत्रीच्या गुप्त साखरपुड्याची चर्चा दक्षिण भारतीय माध्यमांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. जर तिचा साखरपुडा झाला असेल, तर तो कोणासोबत झाला आहे हे अद्याप कळलेले नाही आणि अभिनेत्रीने या प्रकरणावर अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री आणि अभिनेते थलपथी विजय यांच्यासोबतच्या नात्याच्या अफवांमुळे त्रिशा कृष्णन गेल्या काही काळापासून चर्चेत आहे. तामिळनाडू निवडणुकीदरम्यान, त्रिशा विजयच्या घरी त्याच्या कुटुंबासोबत दिसली होती, ज्यामुळे बरीच चर्चा झाली आणि त्यांचे नाते निश्चित झाले आहे, असा लोकांचा समज झाला. त्रिशाने विजयसोबतच्या आपल्या नात्याचे वर्णन एक विशेष मैत्री असे केले आहे. काही जण या साखरपुड्याच्या अफवांना थलपथी विजय यांच्याशी जोडत आहेत, परंतु याला अद्याप दुजोरा मिळालेला नाही. मात्र, चाहत्यांनी व्हिडिओच्या कमेंट सेक्शनमध्ये तिचे समर्थन करत लिहिले आहे की, ती श्रीमंत आहे आणि काहीही घालू शकते.
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त्रिशा कृष्णनचा २०१५ मध्ये चेन्नईचे व्यावसायिक वरुण मणियन यांच्याशी साखरपुडा झाला होता, परंतु हा साखरपुडा मोडण्यात आल्याचे वृत्त आहे. तिने ९ जानेवारी २०१५ रोजी ट्विटरवर वरुण मणियनसोबतच्या तिच्या साखरपुड्याची घोषणा केली होती आणि २३ जानेवारी रोजी एक खाजगी समारंभ होईल असे सांगितले होते. तिला तिची अभिनय कारकीर्द सोडायची नव्हती, म्हणून त्रिशाने २०१५ मध्ये वरुण मणियनसोबतचे नाते संपवण्याचा निर्णय घेऊन लग्न रद्द केले.
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व्यावसायिकदृष्ट्या, त्रिशा कृष्णन शेवटची सूर्यासोबत ‘करुप्पू’ या चित्रपटात दिसली होती. सॅकनिल्कच्या मते, हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर प्रचंड यशस्वी ठरला. या चित्रपटाने जगभरात ३०६.७१ कोटींची कमाई केली आणि भारतात १९५.४० कोटींचा निव्वळ नफा कमावला. हा चित्रपट आता ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित झाला असून नेटफ्लिक्सवर पाहता येईल, ज्यामुळे तो जगभरातील चाहत्यांसाठी उपलब्ध झाला आहे.