Sillod Murder Case : सिल्लोडमधील खुनाचा अखेर उलगडा; पोलिसांनी पत्नीसह तिघांना ठोकल्या बेड्या

सिल्लोड : सिल्लोड शहरात २९ जुलै रोजी झालेल्या खुनाचा तपास लावण्यात पोलिसांना यश आले असून याप्रकरणी मयताच्या पत्नीसह तिघांना अटक करण्यात आली आहे. सिल्लोड शहरालगत २९ जुलै २०२६ रोजी एका पेट्रोल पंपाच्या पाठीमागील भागात एका व्यक्तीचा गळा चिरलेल्या अवस्थेत मृतदेह आढळून आला होता. याप्रकरणी शहर पोलिस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तीच्या खून प्रकरणी गुन्हा नोंदविण्यात येऊन पोलिस उपनिरीक्षक प्रमोद भिंगारे यांच्याकडे तपास देण्यात आला. सिल्लोड शहर पोलिसांनी स्थानिक गुन्हे शाखेच्या मदतीने अवघ्या चार दिवसांत खुनाचा गुन्हा उघडकीस आणला आहे.
तांत्रिक तपास आणि गोपनीय माहितीच्या आधारे पोलिसांनी मृताची ओळख पटवून खुनामागील संपूर्ण कट उघडकीस आणला तसेच तिन्ही आरोपींना ताब्यात घेण्यात यश मिळविले. तपासादरम्यान मृत व्यक्तीची ओळख अशोक ज्ञानसिंग मीना (वय ४०, रा. भोकाणवाडी, जि. खंडवा (मध्य प्रदेश) अशी पटली. पोलीसांच्या तपासानुसार, अशोक मीना यांचे सुमारे २१ वर्षांपूर्वी कौशल्या अशोक मीना (बैनाडे) हिच्याशी लग्न झाले होते. मात्र ती पतीपासून वेगळी राहत होती. तिचे रियाज शहा (रा. भोकरदन) याच्याशी अनैतिक संबंध असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. घटनेच्या दिवशी कौशल्या हिने पती अशोक याला सिल्लोड येथे काम पाहण्याच्या बहाण्याने बोलावले. त्यानंतर रियाज शहा याच्याशी संपर्क साधून त्यांची भेट घडवून आणली. रियाजने अशोक याला एका हॉटेलमध्ये नेऊन मद्यपान घडविले.
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दरम्यान त्याने आपला मित्र आकाश आत्माराम इंगळे (रा. जांभूळ, ता. जामनेर) याला बोलावून घेतले. तिघांनी संगनमताने एकता पेट्रोल पंप परिसरातील पाण्याच्या टाकीजवळ अशोक मीना याचा धारदार शस्त्राने गळा चिरून खून केला. दरम्यान त्यानंतर मृतदेह घटनास्थळी टाकून आरोपी पसार झाले. सिल्लोड शहर पोलीस व स्थानिक गुन्हे शाखेने तांत्रिक तपास, सीसीटीव्ही, गोपनीय माहिती आणि इतर पुराव्यांच्या आधारे गुन्ह्याचा छडा लावत रियाज शहा, आकाश इंगळे आणि कौशल्या अशोक बैनाडे (मीना) यांना ताब्यात घेतले असून त्यांच्याविरुद्ध अटकेची प्रक्रिया सुरू आहे.
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