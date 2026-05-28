Hina Khanनंतर आता आणखी एका प्रसिद्ध सेलिब्रिटीला Breast Cancerचे निदान; पोस्ट शेअर करत केली प्रार्थनेची विनंती

ब्रेस्ट कॅन्सर हा एक गंभीर आजार असून, तो आज महिलांमध्ये सर्वात सामान्य आणि वेगाने पसरणारा आजार बनला आहे. याचा परिणाम सामान्य महिलांपासून ते सेलिब्रिटींपर्यंत (जे आपल्या आहाराची विशेष काळजी घेतात) सर्वांवर होत आहे. एकीकडे चाहते हिना खानच्या ब्रेस्ट कॅन्सर( Breast Cancer) विरुद्धच्या लढ्यासाठी प्रार्थना करत होते, तर दुसरीकडे इंडस्ट्रीतील आणखी एका लाडक्या आणि सुप्रसिद्ध व्यक्ती या जीवघेण्या आजाराची शिकार झाली आहे. तिने आपल्या गंभीर आजाराची बातमी चाहत्यांना दिली आणि ही लढाई लढण्याची शक्ती मिळावी यासाठी प्रार्थना करण्याची विनंती केली.
खरं तर, ही प्रसिद्ध व्यक्ती दुसरी कोणी नसून मास्टरशेफ पंकज भदौरिया आहेत. स्वयंपाकाला आपले करिअर बनवून घराघरात पोहोचलेल्या पंकज आता या गंभीर आजाराला बळी पडल्या आहेत, ज्याची माहिती त्यांनी स्वतः त्यांच्या चाहत्यांना दिली आहे.
पंकज भदोरिया यांनी त्यांच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर एक पोस्ट शेअर केली आहे, ज्यामध्ये त्या रुग्णाच्या कपड्यांमध्ये हॉस्पिटलच्या बेडवर झोपलेल्या दिसत आहेत. त्यांनी फोटोला कॅप्शन दिले आहे, “मला ब्रेस्ट कॅन्सरचे निदान झाले आहे… तुमच्या प्रार्थना आणि पाठिंब्याची गरज आहे.” या बातमीने त्यांचे चाहते खूप दुःखी झाले आहेत, जे त्यांच्या लवकरात लवकर बरे होण्यासाठी प्रार्थना करत आहेत. मात्र, त्यांनी त्यांच्या ब्रेस्ट कॅन्सरचा टप्पा उघड केलेला नाही.
पंकज भदोरिया यांनी १७ मे २०२६ रोजी एक पोस्ट शेअर केली होती, ज्यामध्ये त्यांनी म्हटले होते, “मी माझ्या संपूर्ण शरीराची तपासणी करून घेतली. मला वाटते की, जर तुमचे वय ४५ वर्षांपेक्षा जास्त असेल किंवा तुमच्या पालकांचे वय ४५ वर्षांपेक्षा जास्त असेल, तर दरवर्षी ही तपासणी करून घेणे महत्त्वाचे आहे. आरोग्य म्हणजे केवळ आजार बरा करणे नव्हे, तर तो सुरू होण्यापूर्वीच त्याला प्रतिबंध करणे होय. नियमित आरोग्य तपासणीमुळे आरोग्याच्या समस्या लवकर ओळखण्यास, सकारात्मक परिणाम सुनिश्चित करण्यास आणि तुम्हाला मानसिक शांती मिळण्यास मदत होते. लक्षणांची वाट पाहू नका; तुमचे भविष्य नंतर तुमचे आभार मानेल.”
पंकज भदौरिया या एक लोकप्रिय सेलिब्रिटी शेफ, लेखक आणि टीव्ही होस्ट आहेत. २०१० मध्ये, त्यांनी ‘मास्टरशेफ इंडिया’ या कुकिंग रिॲलिटी शोच्या पहिल्या सीझनमध्ये भाग घेतला आणि तो शो जिंकून देशा-विदेशात लोकप्रियता मिळवली. ते यूट्यूबवर कुकिंग क्लासेससुद्धा घेतात आणि दररोज नवीन रेसिपी शेअर करतात