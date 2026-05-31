Famous Actress : एकेकाळी इंडस्ट्रीवर राज्य करणारी अभिनेत्री आज रस्त्यावर मागतेय भीक, फोटो पाहून बसेल धक्का

Updated On: May 31, 2026 | 10:22 AM IST
सारांश

भोजपुरी चित्रपटसृष्टीतील प्रेक्षकांची मने जिंकणारी अभिनेत्री मिताली शर्मा सध्या तिच्या आयुष्यातील सर्वात कठीण टप्प्यातून जात आहे. सध्या तिचा एक फोटो व्हायरल होत आहे जो पाहून सगळ्यांना धक्का बसेल

विस्तार

एके काळी आपल्या अभिनयाने आणि सौंदर्याने भोजपुरी चित्रपटसृष्टीतील प्रेक्षकांची मने जिंकणारी अभिनेत्री मिताली शर्मा सध्या तिच्या आयुष्यातील सर्वात कठीण टप्प्यातून जात आहे. मितालीने अनेक भोजपुरी चित्रपटांमध्ये काम करून चित्रपटसृष्टीत स्वतःचे स्थान निर्माण केले आहे. मॉडेलिंगच्या जगातही तिने चांगली प्रतिष्ठा मिळवली होती. तिच्या कारकिर्दीची सुरुवात चांगली झाली होती आणि ती खूप लोकप्रिय होती. मात्र, स्वप्नांचे शहर असलेल्या मुंबईच्या रस्त्यांवर ती भीक मागताना आढळून आली आहे. तिची मानसिक स्थितीही खालावत असून, त्यामुळे तिला एका मनोरुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

आपलं करिअर घडवण्यासाठी, मिताली शर्माने मॉडेलिंगनंतर दिल्ली सोडून हिंदी चित्रपट आणि टीव्ही इंडस्ट्रीमध्ये मोठे नाव कमावण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मुंबईला जाण्याचा निर्णय घेतला. हे स्वप्न साकार करण्यासाठी, ती आपल्या कुटुंबापासून आणि प्रियजनांपासूनही दूर झाली. सुरुवातीला तिला काही काम मिळाले, पण हळूहळू संधी कमी होत गेल्या, ज्यामुळे ती आर्थिक आणि मानसिकदृष्ट्या असुरक्षित झाली.

मुंबईत नियमित कामाचा अभाव आणि आर्थिक अडचणींमुळे मिताली आतून खचू लागली. इंडस्ट्रीतील वारंवार येणारी निराशा आणि एकाकीपणाचा तिच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम होऊ लागला. हळूहळू, ती तिच्या मित्र-मैत्रिणी आणि इंडस्ट्रीतील सहकाऱ्यांपासून दूर जाऊ लागली आणि तिचा आत्मविश्वास कमी होऊ लागला.

मुंबईच्या लोखंडवाला परिसरात अत्यंत दयनीय अवस्थेत दिसल्याने मिताली शर्मा चर्चेत आली. मिळालेल्या माहितीनुसार, ती रस्त्यावर एकटीच फिरत होती आणि लोकांकडे मदतीची याचना करत होती. एकेकाळच्या प्रसिद्ध चित्रपट अभिनेत्रीला अशा अवस्थेत पाहून सर्वांनाच धक्का बसला आणि त्यानंतर तिचे फोटो आणि बातम्या इंटरनेटवर वेगाने व्हायरल झाल्या.

मिताली शर्मा रस्त्यावर आढळल्यानंतर, मुंबई पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आणि तिला पोलीस ठाण्यात घेऊन गेले. या घटनेनंतर, रस्त्यावर गोंधळ घातल्याच्या आरोपावरून अभिनेत्रीला अटकही करण्यात आली. वृत्तानुसार, जेव्हा एका महिला कॉन्स्टेबलने तिला हातकडी घालण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा तिने तिच्यावर हल्ला केला.

मानसिक रुग्णालयात उपचार
जेव्हा मिताली शर्माला पोलीस ठाण्यात नेण्यात आले, तेव्हा तिने सर्वात आधी अधिकाऱ्याकडे जेवण मागितले. तिच्या मानसिक आणि शारीरिक स्थितीबद्दल पोलिसांना खूप चिंता वाटली आणि त्यांनी तिला वैद्यकीय मदत पुरवली. नंतर तिला उपचारासाठी मानसिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, जिथे तिच्यावर तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली उपचार सुरू आहेत.

