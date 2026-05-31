China Missile City : चीन इराणच्या पावलावर? सॅटेलाइट्स चित्रांमधून भूमिगत लष्करी तळांचा खुलासा

Updated On: May 31, 2026 | 10:22 AM IST
सारांश

China Missile City : चीन इराणप्रमाणे भूमिगत लष्करी तळ उभारत असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. यासंदर्भात काही सॅटेलाइट्स चित्रे देखील प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत. यामुळे चर्चांणा उधाण आले आहे.

(फोटो सौजन्य: एक्स/@OpIndia_com)

विस्तार
  • इराणप्रमाणे चीनही उभारतोय अंडरग्राऊंड मिसाईल सिटी
  • सॅटेलाईंट्स इमेजेसमध्ये खुलासा
  • काय आहे नेमकं प्रकरण?
China Missile City: बीजिंग : चीन (China) इराणप्रमाणेच भूमिगत लष्करी सुविधा उभारल्या जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. सॅटेलाइट चित्रांमधून संभाव्य अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीचा खुलासा झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने यासंबंधी एक अहवालही प्रसिद्ध केला आहे. सध्या याची सर्वत्र चर्चा सुरु आहे.

नेमकं काय आहे प्रकरण?

वृत्तसंस्था रॉयटर्सने एक अहवला प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालातील सॅटेलाइट्स फोटोही देण्यात आले आहेत. यानुसार, चीनने  ८० पेक्षा जास्त कॉंक्रीटचे लॉंच पॅड्स आणि अष्टकोनी आकारात ३ मोठी लष्करी तळ उभारले आहे. हे तळ अत्याधुनिक सुविधांनी सज्ज असण्याची शक्यता आहे.

चीनच्या भूमिगत तळांमध्ये काय ?

या ठिकाणी मोबाईल मिसाइल लॉन्चर्स, एअर डिफेन्स आणि सॅटेलाइट कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर, कमांड-अँड-कंट्रोल सेंटर्स  उभारले असल्याची शक्यता आहे. शिनजिंयागमधील हामी न्यूक्लियर सायलो फील्ड जवळील  परिसरात ही तळे उभारण्यात आले असल्याचे अहवालात सांगण्यात आले आहे.

चीनची प्रतिहल्ल्याची स्ट्रॅटेजी

संरक्षण तज्ज्ञांच्या मते, चीनने केवळ मिसाइलच नव्हे, तर  आपली अण्वस्त्रे देखील जमिनीखाली सुरक्षित ठेवली आहेत. भविष्यातील शत्रूच्या संभाव्य अणू हल्ल्यावेळी चीनची शस्त्रे सुरक्षित रहावीत आणि आवश्य वेळी प्रतिहल्ला करता यावा हा यासाठी अशा भूमिगत सेवाला तयार केल्या जात असल्याचे म्हटले जात आहे.

न्यूक्लियर इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्टचे डायरेक्टर आणि फेडरेशन ऑफ अमेरिकन सायंटिस्ट हंस क्रिस्टेंसन यांनी म्हटले की, “मी माझ्या आयुष्यात यापूर्वी कधीही असे काही पाहिलेले नाही. ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे.”

अमेरिकेला थेट आव्हान?

चीनच्या शिनजिंयाग परिसरात कोणत्याही प्रकारची मानवी वस्ती नाही. या निर्जन भागाचा फायदा घेत चीनने हे महाकाय आणि अत्याधुनिक लष्कर तळ उभारले आहे. अमेरिका चीनमधील वाढत्या लष्तरी स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर ड्रॅगनच्या या हलाचालींना अत्यंत महत्त्व प्राप्त झालं आहे. चीनचे हे लष्करी तळ अमेरिकेला मोठे आव्हान मानलं जात आहे.

Published On: May 31, 2026 | 10:21 AM

