हिंदी-मराठी इंडस्ट्रीत अधिराज्य, क्रॉसओव्हर क्वीन ठरतेय सई ताम्हणकर!

“मटका किंग” जगभरात ट्रेंड झाल्यावर आता सई पुन्हा एकदा नव्या कोऱ्या आणि तितक्याच दर्जेदार मराठी चित्रटाचा महत्त्वपूर्ण भाग होणार आहे. ” तुंबाडची मंजुळा” या चित्रपटात सई एका लक्षवेधी भूमिकेत झळकणार आहे काही दिवसांपूर्वी चित्रपटाचा ट्रेलर प्रेक्षकांच्या भेटीला आला असून सईची भूमिका ही तितकीच वेगळी आणि लक्षवेधी ठरणार यात शंका नाही. ती या चित्रपटात काय भूमिका साकारणार ? चित्रपटातील मंजुळा सई असणार का ? अशा अनेक चर्चांना सध्या उधाण आल्याचं दिसतंय.
तुंबाडची मंजुळामधून येतेय प्रेक्षकांसमोर
2025 मध्ये सईने गुलकंद चित्रपटात एक सुंदर भूमिका साकारली आणि आता 2026 मध्ये “तुंबाडची मंजुळा” चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणार यात शंका नाही. कधी ही न थांबणारी सतत वेगळ्या धाटणीच्या भूमिका करणारी सई ही नेहमीच प्रेक्षकांचं मनोरंजन करून त्यांच मन जिंकून घेताना दिसते.
सिनेसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्री ते तिने आजवर केलेल्या भूमिका या कायम कौतुकास्पद राहिल्या आहेत. गुलकंद, पाँडिचेरी, दुनियादारी, मिडियम स्पायसी, कुलकर्णी चौकातला देशपांडे, वजनदार, याबरोबरच मानवत मर्डर्स, बेरोजगार, डब्बा कार्टेल, अग्नी, ग्राउंड झिरो, मिमी, मटका किंग अशा मराठी-हिंदी चित्रपट वेब सीरिज मधल्या तिच्या भूमिका या नेहमीच प्रेक्षकांच्या लक्षात राहणाऱ्या आहेत. येणाऱ्या काळात देखील सई हिंदी आणि मराठी इंडस्ट्रीत अजून दर्जेदार कथा आणि वेगवेगळ्या भूमिकामधून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असल्याचं कळतंय.
सईचा चार्म
याशिवाय सई नेहमीच सोशल मीडियावरही सक्रिय असते आणि तिची स्टाईल म्हणजे तिच्या चाहत्यांसाठी पर्वणीच आहे. पारंपरिक साडी असो वा आधुनिक कपडे सईची स्टाईल ही कायम क्लासी असते आणि अनेक जण तिची ही स्टाईल फॉलोदेखील करतात. सईचा हा नखरा आणि तिचा हा क्लासी अंदाज सर्वांनाच आवडतो. आता प्रेक्षक तिच्या नव्या चित्रपटाची प्रचंड आतुरतेने वाट पाहत आहेत हे मात्र नक्की!
