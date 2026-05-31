Khatron Ke Khiladi 15 Promo: तुफानी टास्क-थरारक स्टंट्स! रोहित शेट्टीच्या इशाऱ्यामुळे वाढली उत्सुकता, स्पर्धकांना बसणार धक्का

कलर्सचा लोकप्रिय रिॲलिटी शो ‘खतरों के खिलाडी’ परत येण्यास सज्ज झाला आहे. शूटिंग सुरू करण्यासाठी संपूर्ण टीम सेटवर दाखल झाली आहे. यामुळे ‘खतरों के खिलाडी’च्या चाहत्यांचा उत्साह शिगेला पोहोचला आहे. कलाकार सतत ‘खतरों के खिलाडी’च्या सेटवरून नवीन फुटेज शेअर करत आहेत. दरम्यान, ‘खतरों के खिलाडी’च्या निर्मात्यांनी चाहत्यांना एक अद्भुत भेट दिली आहे. नुकतेच, ‘खतरों के खिलाडी’च्या निर्मात्यांनी एक प्रोमो शेअर केला आहे. या प्रोमोमध्ये ‘खतरों के खिलाडी’चा होस्ट रोहित शेट्टी धुमाकूळ घालताना दिसत आहे. प्रोमोमध्ये रोहित शेट्टी कार चालवताना दिसत आहे. याच कारचा वापर करून ‘खतरों के खिलाडी १५’चा होस्ट एका विमानाचा पाठलाग करण्याचा प्रयत्न करत आहे. रोहित शेट्टीची स्टाईल पाहून सर्वजण थक्क झाले.
लोक म्हणत आहेत की रोहित शेट्टी यावेळी ‘खतरों के खिलाडी १५’ मध्ये गोष्टी आणखी बिकट करणार आहे. रोहित शेट्टीने प्रोमोमध्ये याचे संकेतही दिले आहेत. त्याने म्हटले आहे की, यावेळी शोमधील भीतीचे वातावरण दुप्पट होणार आहे. त्यामुळे ‘खतरों के खिलाडी १५’ च्या कलाकारांना सावध राहावे लागेल. जर या कलाकारांनी ‘खतरों के खिलाडी १५’ मध्ये कोणतीही चूक केली, तर रोहित शेट्टी त्यांच्यासाठी परिस्थिती आणखी बिकट करेल. यामुळेच चाहते आता ‘खतरों के खिलाडी १५’ बद्दल उत्सुक आहेत.
Excited for #kkk15 journey to start and waiting for #gauravkhanna promo 🔥🔥@ColorsTV #khatronkekhiladi15 https://t.co/kBiVONLjbq — Slp_thoughts (@slp_thoughts) May 31, 2026
असे वृत्त आहे की, हर्ष गुजराल, शगुन शर्मा, रुबिना दिलैक, गौरव खन्ना आणि फरहाना भट्ट यांसारखे कलाकार ‘खतरों के खिलाडी १५’ मध्ये दिसणार आहेत. अविनाश मिश्रा, ऊरी, करण वाही, ऋत्विक धनजानी, जस्मिन भसीन, विशाल आदित्य सिंग आणि अविका गोर हे देखील या कलाकारांना कडवी टक्कर देण्यासाठी सज्ज आहेत. रुबिना दिलैक, गौरव खन्ना आणि फरहाना भट्ट सोशल मीडियावर सेटवरून चाहत्यांना सतत अपडेट्स देत असतात. अलीकडेच, फरहाना भट्टने खुलासा केला की तिचा पहिला स्टंट करताना ती खूप थकली होती. असे दिसते की रोहित शेट्टीच्या शोबद्दलचा फरहाना भट्टचा उत्साह पहिल्याच दिवशी मावळला आहे. फिनालेपर्यंत फरहाना रुबिना दिलैक, गौरव खन्ना आणि फरहाना भट्ट यांच्याशी कशी स्पर्धा करू शकेल हे पाहणे मनोरंजक ठरेल.
