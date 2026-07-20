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टी शर्ट, स्लिपर्स अन्…! मागच्या दाराने निसटला Rohit Sharma; ‘त्या’ प्रकरणामागे नेमके सत्य काय?

Updated On: Jul 20, 2026 | 02:50 PM IST
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सारांश

रोहित शर्माची झलक पाहण्यासाठी त्याचे शेकडो चाहते हॉटेलबाहेर त्याची प्रतीक्षा करत होते. मात्र कोणत्याही सुरक्षेशिवाय किंवा मोठ्या थाटामाटाशिवाय रोहित शर्मा मागच्या दाराने गपचूप बाहेर पडल्याचे समोर येत आहे.

टी शर्ट, स्लिपर्स अन्…! मागच्या दाराने निसटला Rohit Sharma; ‘त्या’ प्रकरणामागे नेमके सत्य काय?

रोहित शर्मा (फोटो- ians)

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विस्तार
  • लॉर्डसवर रोहित शर्माने झळकावले शानदार शतक 
  • हिटमॅनने केल्या इंग्लंडविरुद्ध 138 रन्स 
  • इंग्लंडचा भारतावर 2-1 ने शानदार विजय 
Rohit Sharma Against England: काल इंग्लंड अन् भारतामध्ये शेवटचा म्हणजेच तिसरा एकदिवसीय सामना पार पडला. या सामन्यात इंग्लंडने भारताला 388 रन्सचे टार्गेट दिले होते. रोहित शर्मा, शुभमन गिल आणि विराट कोहलीने शानदार खेळी केली. मात्र भारताचा पराभव झाला. या सामन्यात रोहित शर्माने शानदार शतक केले. 138 रन्स करून तो आउट झाला. शानदार शतक केल्यावर रोहित शर्माची एक कृती चांगलीच चर्चेत आली आहे.

लॉर्ड्सवरील ऐतिहासिक शतकानंतर रोहित शर्माने चाहत्यांची नजर चुकवून केलेल्या या प्रवासाची सध्या सोशल मीडिया आणि क्रीडा जगतात तुफान चर्चा सुरू आहे. रोहित शर्माने काल 138 रन्सची शानदार खेळी केली आहे. त्यानंतर त्याने टीम इंडियाच्या बैठकीला हजेरी लावली होती. त्यानंतर तो बैठक झाल्यावर गुपचुप बाहेर पडल्याचे म्हटले जात आहे.

रोहित शर्माची झलक पाहण्यासाठी त्याचे शेकडो चाहते हॉटेलबाहेर त्याची प्रतीक्षा करत होते. मात्र कोणत्याही सुरक्षेशिवाय किंवा मोठ्या थाटामाटाशिवाय रोहित शर्मा मागच्या दाराने गपचूप बाहेर पडल्याचे समोर येत आहे. ज्येष्ठ क्रीडा पत्रकाराच्या माहितीनुसार रोहित शर्माने कुटुंबाची भेट घेण्यासाठी गपचूप प्रवास केल्याचे म्हटले जात आहे.

 

रोहित शर्माचे कुटुंबीय देखील लंडनमध्ये असल्याचे समोर येत आहे. त्यांची भेट घेणासाठी तो गपचूप मागच्या दरवाजाने गेला असल्याचे सांगण्यात येत आहेत. रोहित शर्मा अगदी टी शर्ट, शॉर्ट्स आणि स्लिपर्स हॉटेलच्या मागच्या दाराने बाहेर पडल्याचे म्हटले जात आहे. रोहित शर्माने ‘मला माझ्या कुटुंबासोबत आणि नातेवाईकांसोबत वेळ घालवायचा आहे. त्यामुळे मी कोणाला न सांगता इकडून बाहेर पडत आहे.

रोहित शर्मा कोणतीही खासगी कार किंवा टॅक्सी बूक न करता त्याने लंडन ट्यूब म्हणजेच तेथील स्थानिक मेट्रो/रेल्वेने प्रवास करून कुटुंब वास्तव्याला असलेल्या ठिकाणी गेल्याचे सांगण्यात येत आहे. रोहित शर्मा लॉर्डसच्या ऐतिहासिक क्रिकेट मैदानावार वनडेमध्ये शतक लगावणारा तो पहिला भारतीय फलंदाज ठरला आहे.

 

Web Title: Senior sports journalist rohit sharma exit back door and meet famliy london

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Published On: Jul 20, 2026 | 02:50 PM

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