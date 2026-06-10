सलमान खान भावुक! कुमुद राणेच्या निधनानंतर सोहेल खानची इमोशनल पोस्ट चर्चेत, नेमकं काय होतं खान कुटुंबाशी नातं?

बॉलिवूड सुपरस्टार सलमान खानच्या कौटुंबिक मैत्रीण, कुमुद राणेचे ९ जून २०२६ रोजी मुंबईत कर्करोगाने निधन झाले. सलमान खानने आपल्या जवळच्या कौटुंबिक मैत्रिणीच्या अंत्यविधीला हजेरी लावली. अंत्यविधीदरम्यान, भाईजान खूप भावूक झाल्याचे दिसून आले आणि त्याच्या डोळ्यात अश्रू स्पष्ट दिसत होते.
केवळ सलमान खानच नाही, तर अर्पिता आणि सोहेल खान यांच्यासह संपूर्ण खान कुटुंब कुमुद राणे यांना अखेरचा निरोप देण्यासाठी उपस्थित होते. यावेळी संपूर्ण कुटुंब भावूक झालेले दिसत होते. जाणून घेऊया की कुमुद राणे कोण होत्या, ज्यांच्या निधनाने सलमान खान आणि सोहेल खान पूर्णपणे खचून गेले आहेत.
ऑनलाइन अहवालानुसार, कुमुद राणे या दुबईतील ‘रेन ब्युटी बार’च्या संस्थापक आणि एक प्रतिष्ठित उद्योजिका होत्या. सौंदर्य आणि आरोग्य उद्योगातील योगदानाबद्दल त्यांना अनेक पुरस्कार मिळाले होते. त्यांच्या व्यावसायिक यशाव्यतिरिक्त, त्या सलमान खानच्या कुटुंबाच्या जवळच्या मैत्रिणी होत्या. त्या भाईजानच्या कुटुंबाला अनेक वर्षांपासून ओळखत होत्या आणि त्यांचे त्यांच्याशी घनिष्ठ नाते होते. त्यांच्या अंतिम दर्शनासाठी कुटुंबातील अनेक सदस्य उपस्थित होते.उपस्थित होते. सलमान खानसोबत त्याची आई सलमा खान, हेलन, सोहेल खान, निर्वाण खान, अरहान खान आणि अर्पिता खान शर्मा उपस्थित होते.
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कुमुद राणे यांच्या निधनानंतर, सोहेल खानने सोशल मीडियावर त्यांना एक भावनिक श्रद्धांजली वाहिली. इन्स्टाग्रामवर एक फोटो शेअर करत सोहेल खानने लिहिले, “आमच्या दीर्घकाळच्या कौटुंबिक मैत्रीण, कुमुद राणे यांच्या निधनामुळे खान कुटुंब शोक व्यक्त करत आहे. मंगळवारी (९ जून) झालेल्या त्यांच्या निधनाने नातेवाईक आणि जवळचे मित्र दुःखी झाले आहेत.” सोहेल खानने सोशल मीडियावर कुमुद राणे यांना भावनिक श्रद्धांजली वाहिली. त्याने कुटुंबाच्या जीवनातील त्यांच्या विशेष स्थानाची आठवण करून दिली आणि त्यांच्या निधनाबद्दल दुःख व्यक्त केले.
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केवळ खान कुटुंबच नाही, तर अनेक बॉलिवूड सेलिब्रिटींनीही कुमुदच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे. कुमुदने तिच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर केवळ सलमान खानसोबतच नाही, तर मलायका अरोरा आणि बॉबी देओल यांच्यासह इतर अनेक सेलिब्रिटींसोबतचे फोटो शेअर केले आहेत, ज्यावरून चित्रपटसृष्टीतील लोकांशी असलेले तिचे जवळचे नाते दिसून येते.