Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Hunar Hali Divorce: 9 वर्षांचा संसार मोडला! टीव्ही अभिनेत्री हुनर हाली आणि मयंक गांधीचा घटस्फोट; चाहत्यांना धक्का

Updated On: Jun 10, 2026 | 09:32 AM IST
जाहिरात
सारांश

टीव्ही अभिनेत्री हुनर हाली आणि अभिनेता मयंक गांधी यांनी 9 वर्षांच्या वैवाहिक नात्यानंतर घटस्फोट घेतला आहे. 2016 मध्ये पारंपरिक शीख पद्धतीने विवाहबद्ध झालेल्या या लोकप्रिय जोडीच्या विभक्त होण्याने चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे.

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

टीव्हीवरील लोकप्रिय अभिनेत्री हुनर हाली हिच्या घटस्फोटाची बातमी समोर आली आहे. ‘छल: एक शह और मात’, ‘कहानी घर घर की’ आणि ‘थपकी प्यार की’ यांसारख्या मालिकांमध्ये झळकलेली अभिनेत्री हुनर ​​हाली आणि मयंक गांधी लग्नाच्या नऊ वर्षांनंतर विभक्त झाले आहेत. त्यांचे लग्न २०१६ मध्ये झाले होते आणि आता २०२६ मध्ये त्यांचा घटस्फोट झाला आहे. त्यांनी २०२५ मध्ये घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला होता. या निर्णयामुळे मनोरंजन विश्वात खळबळ उडाली असून चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे.

टाइम्स ऑफ इंडियाने एका सूत्राच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, “न्यायालयीन कामकाज संपले तेव्हा हुनर ​​एका दृश्याचे चित्रीकरण करत होती. ती चित्रीकरणात व्यस्त असल्यामुळे, तिला त्यावेळी तिचा फोन तपासता आला नाही. दिग्दर्शकाने ‘कट’ म्हणताच, तिने तो मेसेज पाहिला आणि तिच्या कायदेशीर टीमने तिला कळवले की तिचा घटस्फोट झाला आहे. हे ऐकून ती भावुक झाली. तो मेसेज पाहताच, ती सेटवरच ढसाढसा रडली. तिच्या आजूबाजूच्या लोकांना माहीत होते की तो दिवस तिच्यासाठी किती महत्त्वाचा होता.”

Jayant Mainkar : ज्येष्ठ पत्रकार जयंत माईणकर यांना ‘मधुसूदन रावकर स्मृती पुरस्कार’ जाहीर! २२ जूनला मुंबईत वितरण

हुनरच्या वकिलाने सांगितले, “होय, घटस्फोटाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. वैवाहिक वादांमध्ये अनेकदा घडते त्याप्रमाणे, घटस्फोटाच्या तडजोडीशी संबंधित काही मुद्दे होते ज्यांचे निराकरण करणे आवश्यक होते. सततच्या चर्चा आणि कायदेशीर प्रक्रियेतून, दोन्ही पक्ष परस्पर संमतीने एका करारावर पोहोचले.”
टीव्ही अभिनेता-अभिनेत्री हुनर हाली आणि मयंक गांधी यांनी ऑगस्ट 2016 मध्ये पारंपरिक शीख पद्धतीने विवाह केला होता. त्यांच्या लग्नसोहळ्याची त्या काळात मोठी चर्चा झाली होती. सोशल मीडियावर त्यांच्या लग्नाचे फोटोही प्रचंड व्हायरल झाले होते. चाहत्यांमध्ये ही जोडी विशेष लोकप्रिय होती. मात्र, लग्नाच्या नऊ वर्षांनंतर आता दोघांनी आपापले मार्ग वेगळे करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 

View this post on Instagram

 

 

Kamali : प्रेमासाठी ‘त्याने’ बदलला अवतार, कमळीला भेटण्यासाठी ‘तो’ कोल्हापुरात पोहोचला; मालिकेत मोठा ट्विस्ट, पाहा प्रोमो

कारकिर्दीबद्दल बोलायचे झाल्यास, हुनर हालीने ‘पटियाला बेब्स’, ‘परमावतार श्री कृष्ण’, ‘तेरा मेरा साथ रहे’ आणि ‘दीवानी’ यांसारख्या मालिकांमधून प्रेक्षकांची मने जिंकली आहेत. तर मयंक गांधी ‘अदालत’, ‘तेरी मेरी गल बन गई’ आणि ‘काला टीका’ यांसारख्या मालिकांमधील भूमिकांसाठी ओळखला जातो.मनोरंजन विश्वातील या लोकप्रिय जोडीच्या विभक्त होण्याच्या निर्णयाने त्यांच्या चाहत्यांना मोठा धक्का बसला असून सोशल मीडियावर याबाबत विविध प्रतिक्रिया उमटताना दिसत आहेत.

Web Title: Actress hunar hali mayank gandhi divorce after 9 years marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 10, 2026 | 09:32 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Kamali : प्रेमासाठी ‘त्याने’ बदलला अवतार, कमळीला भेटण्यासाठी ‘तो’ कोल्हापुरात पोहोचला; मालिकेत मोठा ट्विस्ट, पाहा प्रोमो
1

Kamali : प्रेमासाठी ‘त्याने’ बदलला अवतार, कमळीला भेटण्यासाठी ‘तो’ कोल्हापुरात पोहोचला; मालिकेत मोठा ट्विस्ट, पाहा प्रोमो

Slumdog Teaser: विजय सेतुपतीचा रहस्यमय आणि धडकी भरवणारा अंदाज, तब्बूची पोलिस भूमिका ठरतेय आकर्षण
2

Slumdog Teaser: विजय सेतुपतीचा रहस्यमय आणि धडकी भरवणारा अंदाज, तब्बूची पोलिस भूमिका ठरतेय आकर्षण

‘ब्राऊन’च्या शूटिंगदरम्यान काय घडलं? करिश्मा कपूरच्या एका कृतीने दिग्दर्शक अभिनय देव यांचा दृष्टिकोनच बदलला
3

‘ब्राऊन’च्या शूटिंगदरम्यान काय घडलं? करिश्मा कपूरच्या एका कृतीने दिग्दर्शक अभिनय देव यांचा दृष्टिकोनच बदलला

Sayaji Shinde Emotional Story : आईला दिलेलं वचन, 6.5 लाख झाडांमध्ये फुललं; आईसाठी सयाजी शिंदेंचा अनोखा संकल्प, भावुक पोस्ट चर्चेत
4

Sayaji Shinde Emotional Story : आईला दिलेलं वचन, 6.5 लाख झाडांमध्ये फुललं; आईसाठी सयाजी शिंदेंचा अनोखा संकल्प, भावुक पोस्ट चर्चेत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Hunar Hali Divorce: 9 वर्षांचा संसार मोडला! टीव्ही अभिनेत्री हुनर हाली आणि मयंक गांधीचा घटस्फोट; चाहत्यांना धक्का

Hunar Hali Divorce: 9 वर्षांचा संसार मोडला! टीव्ही अभिनेत्री हुनर हाली आणि मयंक गांधीचा घटस्फोट; चाहत्यांना धक्का

Jun 10, 2026 | 09:32 AM
महाबळेश्वर नगराध्यक्ष सुनील शिंदे यांची पश्चिम महाराष्ट्र नगर परिषद महासंघाच्या उपाध्यक्षपदी निवड

महाबळेश्वर नगराध्यक्ष सुनील शिंदे यांची पश्चिम महाराष्ट्र नगर परिषद महासंघाच्या उपाध्यक्षपदी निवड

Jun 10, 2026 | 09:30 AM
Apache Helicopter Crash : हेलिकॉप्टर क्रॅशनंतर अमेरिकेचा पलटवार? इराणवर अनेक ठिकाणांवर भीषण हल्ले

Apache Helicopter Crash : हेलिकॉप्टर क्रॅशनंतर अमेरिकेचा पलटवार? इराणवर अनेक ठिकाणांवर भीषण हल्ले

Jun 10, 2026 | 09:29 AM
Thane Crime: भटक्या कुत्र्याच्या तोंडात दिसला नवजात बालकाचा मृतदेह; एक पाय खाल्ला आणि…; स्थानिक हरदारले!

Thane Crime: भटक्या कुत्र्याच्या तोंडात दिसला नवजात बालकाचा मृतदेह; एक पाय खाल्ला आणि…; स्थानिक हरदारले!

Jun 10, 2026 | 09:20 AM
Free Fire Max: गेममध्ये सुरु झाला Faded Wheel ईव्हेंट! स्पिन करा आणि जिंका मजेदार रिवॉर्ड्स… वाचा प्रोसेस

Free Fire Max: गेममध्ये सुरु झाला Faded Wheel ईव्हेंट! स्पिन करा आणि जिंका मजेदार रिवॉर्ड्स… वाचा प्रोसेस

Jun 10, 2026 | 09:08 AM
Lock Upp Season 2: रिलीज डेट जाहीर! OTT प्लॅटफॉर्म बदलला, कंगना राणौत नाही तर ‘हा’ मराठमोळा अभिनेता करणार होस्ट

Lock Upp Season 2: रिलीज डेट जाहीर! OTT प्लॅटफॉर्म बदलला, कंगना राणौत नाही तर ‘हा’ मराठमोळा अभिनेता करणार होस्ट

Jun 10, 2026 | 09:03 AM
Dialogue Among Civilizations Day : युद्धाच्या सावटात आणि वांशिक वादाच्या काळात जगाला दिशा दाखवणारा एकमेव मार्ग

Dialogue Among Civilizations Day : युद्धाच्या सावटात आणि वांशिक वादाच्या काळात जगाला दिशा दाखवणारा एकमेव मार्ग

Jun 10, 2026 | 09:00 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Jun 08, 2026 | 03:37 PM
Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Jun 07, 2026 | 03:29 PM
Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Jun 07, 2026 | 03:25 PM
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
ऐप में पढ़ें