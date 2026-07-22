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CJP Protest Updates: ‘धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा अन्…’, आंदोलनादरम्यान ‘सीजेपी’चे क्रेंद सरकारसमोर चार मोठ्या अटी; अन्यथा…

Updated On: Jul 22, 2026 | 07:42 PM IST
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सारांश

कॉकरोच जनता पार्टीने (CJP) आंदोलन मागे घेण्यासाठी सरकारसमोर ४ अटी ठेवल्या आहेत. तर राहुल गांधींनी १० वर्षांतील १५२ पेपर लीक प्रकरणांवरून केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला.

आंदोलनादरम्यान 'सीजेपी'चे क्रेंद सरकारसमोर चार मोठ्या अटी (Photo Credit- X)

आंदोलनादरम्यान 'सीजेपी'चे क्रेंद सरकारसमोर चार मोठ्या अटी (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • ‘धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा अन्…’
  • आंदोलनादरम्यान ‘सीजेपी’चे क्रेंद सरकारसमोर चार मोठ्या अटी
  • अन्यथा…
नवी दिल्ली: ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ने (CJP) जाहीर केले आहे की, सरकार त्यांच्या चार मागण्या मान्य करेपर्यंत ते आपले आंदोलन सुरूच ठेवतील. पहिली मागणी धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) यांचा राजीनामा ही आहे; दुसरी मागणी आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना १ कोटी रुपयांची भरपाई मिळावी ही आहे; तिसरी मागणी शांततापूर्ण आंदोलनकर्त्यांवर कोणतेही कायदेशीर खटले दाखल केले जाऊ नयेत ही आहे; आणि चौथी मागणी म्हणजे अत्याचार करणाऱ्या सर्व पोलीस अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जावी ही आहे. कॉकरोच जनता पार्टीने बुधवारी संध्याकाळी ‘X’ (पूर्वीचे ट्विटर) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील एका पोस्टद्वारे या अटी सरकारसमोर मांडल्या.

आंदोलनादरम्यान अनेक विद्यार्थी जखमी

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, कॉकरोच जनता पार्टीचे हे आंदोलन काही काळापासून सुरू आहे आणि २० जुलै रोजी त्यांच्या समर्थनार्थ जंतरमंतरवर प्रचंड गर्दी जमली होती. यात सर्व वयोगटातील लोक उपस्थित होते. दिवसभर आंदोलनकर्ते आणि पोलीस यांच्यात चकमकी झाल्या, ज्यामध्ये पोलीस कर्मचारी आणि नागरिक दोघेही जखमी झाले. संसदेच्या दिशेने कूच करणाऱ्या आंदोलनकर्त्यांना दिल्ली पोलिसांनी रोखण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा गोंधळ सुरू झाला. परिस्थिती चिघळल्यानंतर पोलिसांनी लाठीचार्ज केला आणि जमावावर अश्रूधुराच्या नळकांड्या सोडल्या. अनेक जणांना ताब्यातही घेण्यात आले. जंतरमंतरवर सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, कॉकरोच जनता पार्टीच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे.पी. नड्डा यांची भेट घेतली. त्यांनी नड्डा यांना एक पत्र सादर केले आणि नड्डा यांनी या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले.

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राहुल गांधींचीही पत्रकार परिषद

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी बुधवारी देशातील शिक्षण व्यवस्थेवरून केंद्र सरकारवर टीका केली. पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना राहुल गांधी म्हणाले की, गेल्या १० वर्षांत १५२ वेळा परीक्षांचे पेपर फुटण्याच्या (पेपर लीक) घटना घडल्या आहेत, तरीही या घटनांसाठी कोणालाही शिक्षा झालेली नाही. संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थाच कोलमडली आहे किंवा विस्कळीत झाली आहे, असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले.

विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर बोलताना राहुल गांधी म्हणाले, “प्रश्न असा आहे की, आपल्या विद्यार्थ्यांसोबत असे का घडत आहे? विद्यार्थ्यांनी काय केले आहे? सुरक्षा दले त्यांच्या दिशेने शस्त्रे रोखून उभी आहेत. त्यांनी काय चूक केली आहे?” ते शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करत आहेत, आपल्या मागण्या मांडत आहेत आणि देश त्यांच्यासाठी जे काही देणे लागतो, त्याची मागणी करत आहेत. ते केवळ एवढेच म्हणत आहेत की, या देशाचे विद्यार्थी म्हणून त्यांना न्याय्य शिक्षण व्यवस्था मिळायला हवी. परिस्थिती इतकी गंभीर झाली आहे की, मुलांनी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलले आहे. आमचे विद्यार्थी प्रचंड तणाव सहन करतात, आणि शेवटी त्यांना असे समजते की परीक्षेची प्रश्नपत्रिकाच फुटली आहे.

सरकारच्या अपयशी धोरणांमुळे देशाची शिक्षण व्यवस्था कमकुवत झाली असून परीक्षा प्रक्रियेवरील विश्वास कमी झाला आहे. तरुणांना न्याय देण्याऐवजी त्यांच्या भविष्याशी खेळ केला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. राहुल गांधी यांनी परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता, पेपरफुटी रोखण्यासाठी कठोर यंत्रणा आणि दोषींवर कडक कारवाई करण्याची गरज व्यक्त केली. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर पेपरफुटीचा मुद्दा पुन्हा एकदा राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला असून, शिक्षण व्यवस्था आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.

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Web Title: During the agitation cjp placed four major demands before the central government otherwise

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Published On: Jul 22, 2026 | 07:42 PM

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