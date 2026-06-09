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‘ब्राऊन’च्या शूटिंगदरम्यान काय घडलं? करिश्मा कपूरच्या एका कृतीने दिग्दर्शक अभिनय देव यांचा दृष्टिकोनच बदलला

Updated On: Jun 09, 2026 | 02:04 PM IST
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सारांश

‘ब्राऊन’च्या शूटिंगदरम्यान करिश्मा कपूर आणि जिशू सेनगुप्ता यांच्या अभिनयाने दिग्दर्शक अभिनय देव प्रभावित झाले. मालिकेचा क्लायमॅक्स प्रेक्षकांसाठी अनपेक्षित आणि भावनिक ठरणार असल्याचा खुलासा त्यांनी केला आहे.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

अभिनेत्री करिश्मा कपूर तिच्या आगामी ‘ब्राऊन’ या प्रोजेक्टमुळे सध्या चर्चेत आहे. या मालिकेचे दिग्दर्शक अभिनय देव यांनी नुकत्याच एका मुलाखतीत करिश्माच्या अभिनयाबद्दल मनमोकळेपणाने भाष्य केले. विशेष म्हणजे, करिश्माने आपल्या अभिनयाने त्यांना अनेकदा आश्चर्यचकित केल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.

एका मुलाखतीदरम्यान अभिनय देव यांना विचारण्यात आलं की, सेटवर असा एखादा क्षण होता का, जेव्हा एखाद्या कलाकाराने त्यांना इतकं प्रभावित केलं की एखाद्या दृश्याकडे पाहण्याचा त्यांचा दृष्टिकोनच बदलला? यावर उत्तर देताना त्यांनी सांगितलं की, त्यांच्या दिग्दर्शनाची प्रक्रिया नेहमीच सहकार्यपूर्ण असते.

“कलाकार पटकथेतून प्रेरणा घेतात आणि मी त्यांच्या अभिनयातून प्रेरणा घेतो. या सेटवर आम्ही सतत एकमेकांना प्रेरित करत होतो. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया खूप नैसर्गिक आणि रोमांचक झाली,” असं अभिनय देव म्हणाले.

मात्र, सर्व कलाकारांमध्ये करिश्मा कपूरने त्यांना सर्वाधिक प्रभावित केल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. “करिश्मा तिच्या कम्फर्ट झोनच्या पूर्णपणे बाहेर जाऊन पात्रात इतकी समरस झाली होती की तिचे काही परफॉर्मन्स पाहून मी अक्षरशः थक्क झालो. ती सेटवर एका क्षणी सर्वांसोबत हसत-खेळत असायची आणि ‘ॲक्शन’ म्हटल्याबरोबर पूर्णपणे त्या पात्रात रूपांतरित व्हायची. कलाकारांमधील ही गोष्ट मला नेहमीच आश्चर्यचकित करते आणि करिश्माने ते वारंवार सिद्ध करून दाखवलं,” असं त्यांनी सांगितलं.

करिश्मा कपूरप्रमाणेच इतर कलाकारांनीही त्यांना अनेकदा आश्चर्यचकित केल्याचे अभिनय देव यांनी सांगितले. विशेषतः अभिनेता जिशू सेनगुप्ता याच्या अभिनयाचे त्यांनी भरभरून कौतुक केले. “जिशूने अत्यंत सूक्ष्म अभिनय करत केवळ डोळ्यांमधून आणि छोट्या-छोट्या हावभावांतून अनेक भावना व्यक्त केल्या. प्रत्येक कलाकाराने वेगवेगळ्या क्षणी मला आश्चर्यचकित केलं आणि त्यामुळेच हा अनुभव खास ठरला,” असे ते म्हणाले.

मालिकेतील सर्वात आव्हानात्मक भाग कोणता होता, याबद्दल बोलताना अभिनय देव यांनी क्लायमॅक्सचा विशेष उल्लेख केला. “अंतिम मसुद्यावर पोहोचण्याआधी आम्ही जवळपास आठ महिने चर्चा आणि विचारमंथन केलं. इतकंच नाही, तर ज्या दिवशी क्लायमॅक्सचं शूटिंग केलं, त्यादिवशीही त्यात सुधारणा सुरू होत्या. हा पारंपरिक क्लायमॅक्स नव्हता, त्यामुळे त्याला योग्य स्वरूप देणं मोठं आव्हान होतं,” असे त्यांनी सांगितले.

क्लायमॅक्सबाबत बोलताना त्यांनी लेखक मायूर आणि संपूर्ण क्रिएटिव्ह टीमचे आभार मानले. “ऋतिका, आशिमा आणि संपूर्ण टीमने या दृष्टीकोनाला साकार करण्यासाठी खूप मेहनत घेतली. हा क्लायमॅक्स अनपेक्षित, भावनिकदृष्ट्या खोल आणि प्रेक्षकांच्या अपेक्षांपेक्षा पूर्णपणे वेगळा आहे. जसा आम्हाला तो बनवताना आश्चर्याचा धक्का बसला, तसाच अनुभव प्रेक्षकांनाही येईल अशी आशा आहे,” असे ते म्हणाले.

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दरम्यान, मालिकेचे चित्रीकरण कोलकात्यात करण्यात आले असून, त्या शहराने कथानकाला वेगळीच ऊर्जा दिल्याचेही अभिनय देव यांनी नमूद केले. एप्रिल महिन्यातील 40 ते 45 अंश सेल्सिअस तापमानात शूटिंग करणे आव्हानात्मक होते, मात्र त्या उष्णतेचा प्रभाव मालिकेच्या वातावरणात नैसर्गिकपणे दिसून आला.

“कोलकात्याच्या गल्लीबोळांपासून ते वास्तुकलेपर्यंत आणि सांस्कृतिक वैविध्यापासून खाद्यसंस्कृतीपर्यंत प्रत्येक गोष्टीने मालिकेला वेगळी ओळख दिली. इतक्या उकाड्यातही आम्ही तिथल्या खाद्यपदार्थांचा मनसोक्त आनंद घेतला. खरं तर शूटिंग संपेपर्यंत माझं पाच-सहा किलो वजन वाढलं होतं,” असे त्यांनी हसत सांगितले.कलाकारांचा प्रभावी अभिनय, वेगळा क्लायमॅक्स आणि कोलकात्याचं वास्तवदर्शी वातावरण यामुळे ‘ब्राऊन’ ही मालिका प्रेक्षकांसाठी एक वेगळा अनुभव ठरणार असल्याची चर्चा रंगली आहे.

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Web Title: What happened during the shoot of brown karisma kapoors one act changed director abhinay deos perspective

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Published On: Jun 09, 2026 | 02:04 PM

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