Tharala Tar Mag मालिकेतील ‘या’ अभिनेत्रीने घेतली Exit ; म्हणाली “खूप मनावर दगड ठेवून…. “

Tharala Tar Mag: स्टार प्रवाहवरील ठरलं तर मग मालिका छोट्या पडद्यावरील सर्वात लोकप्रिय मालिका आहे. मराठी मालिकांच्या टीआरपीमध्ये अव्वलस्थान कायमच या मालिकेने राखलं आहे. मालिका प्रेेक्षकांच्या पसंतीस येत असतानाच आता मालिकेतील एका अभिनेत्रीने एक्झिट घेतली आहे.

Updated On: May 22, 2026 | 01:23 PM
Tharala Tar Mag Fame Sakshi : स्टार प्रवाहवरील ठरलं तर मग मालिका छोट्या पडद्यावरील सर्वात लोकप्रिय मालिका आहे. मराठी मालिकांच्या टीआरपीमध्ये अव्वलस्थान कायमच या मालिकेने राखलं आहे. फक्त सायली अर्जुनच नाही तर मालिकेतील इतर पात्रांवर देखील प्रेक्षक भरभरुन प्रेम करत आहेत. मालिका प्रेेक्षकांच्या पसंतीस येत असतानाच आता मालिकेतील एका अभिनेत्रीने एक्झिट घेतली आहे.

सायली अर्जुन जशी लोकप्रिय जोडी आहे तसंच साक्षी, नागराज आणि महिपत यांनी साकारलेले नकारात्मक व्यक्तिरेखा देखील घराघरात पोहोचले आहेत. यांचा चाहतावर्ग देखील मोठ्या प्रमाणात आहे. मात्र साक्षीची व्यक्तिरेखा साकारणाऱ्या अभिनेत्रीने मालिकेतून एक्झिट घेतल्याचं समोर येत आहे. साक्षी शिखरेचं पात्र साकारणारी अभिनेत्री केतकी पालव हिने मालिका सोडण्याचा निर्णय घेतला.

केतकीने याबाबत एका मुलाखतीत सांगितलं आहे की, साक्षीचं पात्र गेले तीन वर्ष केतकीने उत्तमरित्या साकारलं. पण आता तिने मालिका सोडण्याचा निर्णय घेण्यामागे देखील तितकच महत्वाचं कारण आहे. साक्षीने एका मुलाखतीत सांगितलं की, “साक्षी या पात्राचा तीन वर्षांचा प्रवास इथेच थांबवताना खूप कठीण जात आहे. काही वैयक्तिक कारणांमुळे मला मालिका सोडण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. शुटींग आणि माझे एका नाटकाचे प्रयोग सुरु असल्याने मला माझ्या सात वर्षांच्या मुलीला आणि कुटुंबाला वेळ देता येत नव्हता. सुरुवातीला हे प्रयोग कमी असायचे त्यामुळे मी नाटकाचे दौरे आणि शूटिंग दोन्ही गोष्टी एकत्र मॅनेज होत होत्या. पण, आता नाटकाला देखील भरपूर प्रतिसाद मिळतोय, प्रयोग वाढलेत. हे सगळं एकत्र सांभाळणं म्हणजे माझ्यासाठी तारेवरची कसरत आहे. म्हणूनच मला मालिका सोडण्याचा हा जड निर्णय घ्यावा लागत आहे. यासाठी मला ‘ठरलं तर मग’च्या टीमने सुद्धा सकारात्मक पाठिंबा दिला, मला नीट समजून घेतलं.”याशिवाय सेटवर खूप हेल्दी वातावरण असतं, त्यामुळे मी सर्वांना मिस करणार असंही केतकीने या मुलाखतीत सांगितलं. सगळ्यांच्या टीमवर्कमुळे आज मालिकेला एवढं मोठं यश मिळतंय असंही ती म्हणाली. आता केतकीच्या जागी मालिकेत कोणाची वर्णी लागणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

Published On: May 22, 2026 | 01:23 PM

Bandra Demolition : वांद्र्यात तोडक कारवाईचा चौथा दिवस; 90% झोपड्या जमीनदोस्त, आज पोलीस हायअलर्टवर

अल्पवयीन मुलीवर वारंवार अत्याचार; पीडिता गर्भवती होताच धक्कादायक प्रकार उघड

May 22, 2026 | 01:13 PM
CJP VIDEO : कॉकरोचा वेश परिधान करुन यमुना नदी स्वच्छ करायला पोहोचले तरुण; VIRAL VIDEO मुळे नव्या चर्चांना उधाण

Ekadashi 2026: अधिक महिन्यातील ‘ही’ एकादशी मानली जाते खास, मिळू शकते श्रीहरींची कृपा

May 22, 2026 | 01:00 PM
वडगाव मावळ येथे इंद्रायणी भात बियाण्याचे वितरण केंद्र सुरू; शेतकऱ्यांसाठी उच्च दर्जाचे बियाणे उपलब्ध

World War 3: खामेनी म्हटले देशाच्या बाहेर जाणार नाही युरेनियम, ट्रम्प लालबुंद; 60% संवर्धित Uraniumचे रहस्य आणखी गहिरे

May 22, 2026 | 12:56 PM

Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

May 21, 2026 | 07:34 PM
Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल

May 21, 2026 | 07:01 PM
Vasai : पाणी तुंबू नये यासाठी महापालिकेचे नियोजन; नाले आणि जलमार्गांची पाहणी

Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

May 21, 2026 | 02:55 PM
Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

