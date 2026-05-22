Bandra Demolition : वांद्र्यात तोडक कारवाईचा चौथा दिवस; 90% झोपड्या जमीनदोस्त, आज पोलीस हायअलर्टवर

पश्चिम रेल्वे नेटवर्कवरील वांद्रे स्टेशन आणि वांद्रे टर्मिनस दरम्यान असलेल्या गरीब नगर भागातील सुमारे ५,२०० चौरस मीटर जमीन मोकळी करण्यासाठी १९ मे रोजी अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम सुरू करण्यात आली होती. २० मे रोजी, रेल्वेच्या अतिक्रमित जमिनीवर बांधलेली मशीद पाडताना, घटनास्थळी मोठी गर्दी जमून तीव्र विरोध झाला.
Mumbai Bandra Demolition: वांद्रे गरीबनगर कारवाईला हिंसक वळण
परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना दोनदा लाठीचार्ज करावा लागला. अतिक्रमण निर्मूलन मोहिमेदरम्यान १,००० हून अधिक सुरक्षा कर्मचारी तैनात करण्यात आले होते, ज्यात सुमारे ४०० मुंबई पोलीस कर्मचारी, ४०० रेल्वे संरक्षण दल (आरपीएफ) आणि रेल्वे पोलीस कर्मचारी तसेच इतर रेल्वे अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ही कारवाई करण्यात आल्याचे प्रशासनाने सांगितले. बुलडोझर तैनात करण्यापूर्वी त्यांना त्यांचे सामान हलवण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला गेला नाही, असा स्थानिक रहिवाशांचा आरोप आहे.
सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओंमध्ये दगडफेक आणि त्यानंतर झालेल्या लाठीचार्जची दृश्ये समोर आली आहेत. या पोलीस कारवाईत महिला आणि मुलेही जखमी झाल्याचा स्थानिक रहिवाशांचा आरोप आहे. निर्मल नगर पोलीस ठाण्यातील एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये दिलशाद शेख (१९), झाकीर अब्बासी (३०), साजिद अन्सारी (२६), सलाहुद्दीन शेख (२६), रहीम खान (१९), अर्बन मोहम्मद फुरकान (२१), नाझिम रफीक (२०), दिलशाद अहमद (४६), इसरार खान (१९) आणि मोबीन अब्दुल हमीद खान (२६) यांच्यासह इतरांचा समावेश आहे.
त्यांच्यावर हत्येचा प्रयत्न, बेकायदेशीर जमाव आणि हिंसाचार यासह भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेत सहभागी असलेल्या इतरांना ओळखण्यासाठी सीसीटीव्ही फुटेज आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंगची तपासणी केली जात असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. या घटनेत जखमी झालेल्या पोलिसांमध्ये प्रतीक जाधव, चंद्रकांत देबारे, नवनाथ मुदगुल, ओंकार कोळी आणि दत्तात्रेय बागुल यांचा समावेश आहे. उपचारानंतर सर्वांना रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले.
या घटनेवर प्रतिक्रिया देताना, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, हल्ला झाल्यानंतरच पोलिसांनी कारवाई केली. ते म्हणाले, “अतिक्रमणविरोधी मोहिमेदरम्यान काही लोकांनी पोलिसांवर दगडफेक केली. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यात आली असून दगडफेक करणाऱ्यांना अटक करण्यात आली आहे.” पश्चिम रेल्वेच्या माहितीनुसार, वांद्रे स्टेशन आणि वांद्रे टर्मिनस दरम्यानच्या रेल्वे पायाभूत सुविधा अद्ययावत करण्यासाठी या भागातील बेकायदेशीर झोपड्या हटवल्या जात आहेत.
Bandra Demolition : वांद्रे गरीब नगर झोपडपट्टीवर कारवाईवेळी तणाव