World War 3: खामेनी म्हटले देशाच्या बाहेर जाणार नाही युरेनियम, ट्रम्प लालबुंद; 60% संवर्धित Uraniumचे रहस्य आणखी गहिरे

Ayatollah Mojtaba Khamenei uranium export : जागतिक राजकारणातून आणि विशेषतः मध्य-पूर्वेतून (Middle-East) एक अत्यंत खळबळजनक आणि चिंताजनक बातमी समोर येत आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील (US-Israel Iran War) अणु कराराचा आणि युद्धाचा तणाव आता एका अत्यंत धोकादायक वळणावर पोहोचला आहे. पाकिस्तानच्या मध्यस्थीने दोन्ही देशांमध्ये सुरू असलेल्या तात्पुरत्या युद्धविरामानंतरही पडद्यामागे अविश्वासाची दरी कमालीची वाढली आहे. इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला मोजतबा खामेनी यांनी एक अत्यंत कठोर आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. त्यांनी अण्वस्त्रांसाठी आणि लष्करी वापरासाठी उपयुक्त ठरू शकणारे आपले उच्च संवर्धित युरेनियम (Highly Enriched Uranium) देशाबाहेर निर्यात करण्यास साफ नकार दिला आहे. इराणच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू कमालीचे संतप्त झाले आहेत.
इराणच्या वरिष्ठ लष्करी आणि राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या मते, आपल्या कडील युरेनियमचा साठा इतर कोणत्याही देशाकडे सुपूर्द करणे म्हणजे स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारण्यासारखे आहे. जर इराणने आपला हा साठा गमावला, तर भविष्यात अमेरिका आणि इस्रायल त्यांच्यावर कधीही मोठा लष्करी हल्ला करून देशाला उद्ध्वस्त करू शकतात, अशी भीती इराणला सतावत आहे. स्वतःचे सार्वभौमत्व आणि देशाच्या संरक्षणासाठी युरेनियमवर स्वतःचेच नियंत्रण असणे गरजेचे आहे, याच भूमिकेवर इराणचे सर्वोच्च नेते ठाम आहेत. या निर्णयामुळे पाश्चात्य देशांचे इराणला अण्वस्त्रमुक्त करण्याचे मनसुबे पूर्णपणे उधळले गेले आहेत.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Hindu Safety UK : ब्रिटनमध्ये हिंदू धोक्यात? द्वेषपूर्ण गुन्ह्यांमध्ये 23% वाढ; बचावासाठी पहिल्यांदाच सुरू झाले विशेष केंद्र
इराणच्या या भूमिकेनंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी थेट व्हाईट हाऊसमधून अत्यंत कडक शब्दांत प्रतिक्रिया दिली आहे. वॉशिंग्टन कोणत्याही परिस्थितीत इराणला अणुबॉम्ब बनवण्याच्या क्षमतेजवळ पोहोचू देणार नाही, असे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले. ट्रम्प यांनी आपल्या अधिकृत वक्तव्यात पुढे म्हटले आहे की, जर इराणने राजनैतिक मार्गाने आपले युरेनियम बाहेर पाठवले नाही, तर अमेरिकन लष्कराकडे इराणचे अणू तळ आणि युरेनियमचे साठे लष्करी बळाचा वापर करून नष्ट करण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उरणार नाही. ट्रम्प यांच्या या थेट धमकीमुळे संपूर्ण मध्य-पूर्वेत युद्धाची ठिणगी कधीही पडू शकते अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
Iran’s leaked final draft has no nuclear suspension clause. The war is about nuclear. ILNA published the terms yesterday citing Al-Arabiya. Brent fell five percent. Crypto pumped. Equities rose. The deal guarantees navigation. It lifts sanctions. It creates a joint monitoring… pic.twitter.com/BCIBb9QxTb — Shanaka Anslem Perera ⚡ (@shanaka86) May 22, 2026
credit – social media and Twitter
दुसरीकडे, इराणचा कट्टर शत्रू मानल्या जाणाऱ्या इस्रायलने देखील या प्रकरणात उडी घेतली आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी जागतिक समुदायावर आणि इराणवर तीव्र राजनैतिक दबाव आणण्यास सुरुवात केली आहे. नेतान्याहू यांचे स्पष्ट म्हणणे आहे की, जोपर्यंत इराण आपल्याकडील ६० टक्क्यांपर्यंत संवर्धित केलेले युरेनियम देशाबाहेर काढत नाही आणि आपली घातक बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र यंत्रणा पूर्णपणे नष्ट करत नाही, तोपर्यंत मध्य-पूर्वेतील हे युद्ध अधिकृतपणे संपणार नाही. इस्रायल इराणच्या अणू तळांना स्वतःसाठी अस्तित्वाचा धोका मानत आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Mount Everest Record: चीनच्या ‘एका’ चुकीमुळे एव्हरेस्टवर गर्दीचा पूर! 274 जणांनी एकाच वेळी रोवला झेंडा; मोडला अनेक वर्षांपूर्वीचा
पाश्चात्य गुप्तहेर संस्था आणि आंतरराष्ट्रीय अणू ऊर्जा संस्थेच्या (IAEA) अहवालानुसार, इराणने आपल्या अणू प्रकल्पांमध्ये युरेनियमचे ६० टक्क्यांपर्यंत यशस्वीपणे संवर्धन केले आहे. वैज्ञानिकदृष्ट्या, अणुबॉम्ब बनवण्यासाठी ९० टक्के संवर्धनाची गरज असते आणि इराण या पातळीच्या अत्यंत जवळ पोहोचला आहे. हल्ल्यापूर्वी इराणकडे अंदाजे ४४० किलोग्रॅम इतका मोठा ६० टक्के संवर्धित युरेनियमचा साठा होता. जरी इराण हा कार्यक्रम केवळ शांततापूर्ण ऊर्जेसाठी असल्याचा दावा करत असला, तरी अमेरिका आणि इस्रायलला इराण गुपचूप अणुबॉम्ब विकसित करत असल्याचा प्रबळ संशय आहे. इराणचे मुख्य वाटाघाटीकार मोहम्मद बागेर गालिबाफ यांनी देखील आरोप केला आहे की, सध्याचा युद्धविराम हा अमेरिकेचा एक सापळा असून अमेरिका इराणला गाफील ठेवून अचानक मोठ्या हल्ल्याची तयारी करत आहे.
Ans: इराणचे सर्वोच्च नेते खामेनी यांनी आपल्या देशातील संवर्धित युरेनियम देशाबाहेर निर्यात करण्यास नकार दिल्याने डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लष्करी हल्ल्याची धमकी दिली आहे.
Ans: पाश्चात्य अहवालानुसार, इराणकडे ६० टक्क्यांपर्यंत संवर्धित केलेले अंदाजे ४४० किलोग्रॅम युरेनियम आहे, जे अणुबॉम्ब बनवण्याच्या पातळीच्या अगदी जवळ आहे.
Ans: इस्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहू यांनी इराणला आपले युरेनियम नष्ट करण्याचे आणि बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र कार्यक्रम पूर्णपणे बंद करण्याचे आवाहन केले आहे.