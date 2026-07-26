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Hemant Dhome Poet: “गोळ्या घालणाऱ्यांना आजही नीट झोप…” हेमंत ढोमेंची कविता सोशल मीडियावर व्हायरल

Updated On: Jul 26, 2026 | 06:28 PM IST
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सारांश

Hemant Dhome Poet: मराठी चित्रपटसृष्टीतील दिग्दर्शक, अभिनेता आणि लेखक हेमंत ढोमे यांनी सामाजिक विषयांवर नेहमीप्रमाणेच पुन्हा एकदा स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. अलीकडील विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवल्यानंतर त्यांनी सोशल मीडियावर एक सणसणीत कविता शेअर केली

Hemant Dhome Poet (Photo सौजन्य-सौशलमीडिया)

Hemant Dhome Poet (Photo सौजन्य-सौशलमीडिया)

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विस्तार
  • हेमंत ढोमेंनी सोशल मीडियावर सणसणीत कविता शेअर केली.
  • विद्यार्थी आंदोलनाला त्यांनी उघडपणे पाठिंबा दर्शवला.
  • कवितेला नेटकऱ्यांकडून मोठा प्रतिसाद आणि कौतुक मिळत आहे.
 
Marathi Actor Hemant Dhome: मराठी चित्रपटसृष्टीतील दिग्दर्शक, अभिनेता आणि लेखक म्हणून ओळख असलेले हेमंत ढोमे हे त्यांच्या कलाकृतींसोबतच सामाजिक विषयांवर मोकळेपणाने मत व्यक्त करण्यासाठीही ओळखले जातात. कोणताही महत्त्वाचा सामाजिक किंवा राजकीय मुद्दा समोर आला की, ते सोशल मीडियावर आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडताना दिसतात. त्यामुळे त्यांच्या प्रत्येक पोस्टची आणि वक्तव्याची चर्चा होत असते.

हेंमत ढोमेंचा विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

अलीकडील विद्यार्थी आंदोलनादरम्यानही हेमंत ढोमे यांनी आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला होता. विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर त्यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्रतिक्रिया दिली होती. दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे झालेल्या आंदोलनाकडे देशभराचे लक्ष लागले असताना त्यांनीही त्यासंदर्भातील पोस्ट शेअर करून आंदोलनात सहभागी झालेल्या तरुणांच्या भूमिकेचे समर्थन केले होते. (Hemant Dhome Poet:)

 

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A post shared by Hemant Dhome | हेमंत ढोमे (@hemantdhome21)

आता हेमंत ढोमे पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. यावेळी कारण ठरला आहे त्यांचा एक नवीन व्हिडिओ. त्यांनी स्वतः लिहिलेली आणि सादर केलेली कविता सोशल मीडियावर शेअर केली असून, ती मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. काही मिनिटांच्या या व्हिडिओने अनेकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.

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हेमंत ढोमेने कवितेते नेमकं काय लिहिले?

ढेमंत ढोमे कवितेमध्ये लिहितो की, ‘गोळ्या घालणाऱ्यांना आजही नीट झोप येत नाही…
एकोणिसशे अठ्ठेचाळीसला घातलेल्या गोळ्यांना आता अठ्ठ्याहत्तर वर्ष पूर्ण होतील…
पण तरीही तो विचार काही केल्या मरत नाही…
तो आजही सत्याच्या मार्गाने चालतो आहे…
अहिंसेच्या वाटेवर जिंकतो आहे…
एक गांधी मारला तरी, हजारो गांधी जन्म घेतात…
कारण त्या गोळ्यांपेक्षा बहुदा…
सत्याचा श्वास अधिक भेदक होता…
इतिहासाच्या प्रत्येक पानावर एकच वाक्स कोरलं गेलंय…
काळाच्या न्यायालयात हिंसेचा पराभव होतोच…
नावं बदलतात, चेहरे बदलतात, पुन्हा गोळ्या घालण्याचा प्रयत्न करतात…
पुन्हा लाठ्या – काठ्या चालवतात…
पण गांधी पुन्हा जन्म घेतो…
एकत्र येतो, लढतो, पुन्हा सत्याला जिंकवतो…
आणि अठ्ठ्याहत्तर वर्ष उलटून गेली तरी…
गोळ्या झाडणाऱ्यांना, आजही नीट झोप येत नाही!

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Web Title: Marathi actor hemant dhomes powerful poem goes viral online

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Published On: Jul 26, 2026 | 05:40 PM

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