Hemant Dhome Poet: “गोळ्या घालणाऱ्यांना आजही नीट झोप…” हेमंत ढोमेंची कविता सोशल मीडियावर व्हायरल

अलीकडील विद्यार्थी आंदोलनादरम्यानही हेमंत ढोमे यांनी आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला होता. विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर त्यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्रतिक्रिया दिली होती. दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे झालेल्या आंदोलनाकडे देशभराचे लक्ष लागले असताना त्यांनीही त्यासंदर्भातील पोस्ट शेअर करून आंदोलनात सहभागी झालेल्या तरुणांच्या भूमिकेचे समर्थन केले होते. (Hemant Dhome Poet:)
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आता हेमंत ढोमे पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. यावेळी कारण ठरला आहे त्यांचा एक नवीन व्हिडिओ. त्यांनी स्वतः लिहिलेली आणि सादर केलेली कविता सोशल मीडियावर शेअर केली असून, ती मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. काही मिनिटांच्या या व्हिडिओने अनेकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
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ढेमंत ढोमे कवितेमध्ये लिहितो की, ‘गोळ्या घालणाऱ्यांना आजही नीट झोप येत नाही…
एकोणिसशे अठ्ठेचाळीसला घातलेल्या गोळ्यांना आता अठ्ठ्याहत्तर वर्ष पूर्ण होतील…
पण तरीही तो विचार काही केल्या मरत नाही…
तो आजही सत्याच्या मार्गाने चालतो आहे…
अहिंसेच्या वाटेवर जिंकतो आहे…
एक गांधी मारला तरी, हजारो गांधी जन्म घेतात…
कारण त्या गोळ्यांपेक्षा बहुदा…
सत्याचा श्वास अधिक भेदक होता…
इतिहासाच्या प्रत्येक पानावर एकच वाक्स कोरलं गेलंय…
काळाच्या न्यायालयात हिंसेचा पराभव होतोच…
नावं बदलतात, चेहरे बदलतात, पुन्हा गोळ्या घालण्याचा प्रयत्न करतात…
पुन्हा लाठ्या – काठ्या चालवतात…
पण गांधी पुन्हा जन्म घेतो…
एकत्र येतो, लढतो, पुन्हा सत्याला जिंकवतो…
आणि अठ्ठ्याहत्तर वर्ष उलटून गेली तरी…
गोळ्या झाडणाऱ्यांना, आजही नीट झोप येत नाही!
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