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Jana Nayagan Review: विजयच्या अभिनयावर कौतुकाचा वर्षाव; दिग्दर्शनावर टीका, बॉबी देओलच्या भूमिकेवरही नाराजी

Updated On: Jul 23, 2026 | 02:06 PM IST
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सारांश

Jana Nayagan Review: अभिनेते विजय यांचा बहुचर्चित 'जना नायकन' हा चित्रपट अखेर चित्रपटगृहांत प्रदर्शित झाला आहे. चित्रपट पाहिल्यानंतर प्रेक्षकांनी सोशल मीडियावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यास सुरुवात केली असून जना नायकन'ला सोशल मीडियावर कौतुकासह टीकेचाही सामना करावा लागत आहे.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

Vijay Thalapathy Movie:   तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री आणि अभिनेते विजय ( Vijay Thalapathy )यांचा ‘जना नायकन’ हा चित्रपट अखेर चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला आहे. चित्रपटाचे प्रदर्शन हे थलपथीच्या चाहत्यांसाठी एका उत्सवासारखे आहे. कालपासून उत्साही चाहते सर्वत्र कार्यक्रमांचे आयोजन करताना दिसत आहेत. काही जण नाचून, तर काही जण फटाके फोडून आनंद साजरा करत आहेत. चित्रपट पाहिल्यानंतर प्रेक्षकांनी सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया दिली आहे.

विजयच्या सिग्नेचर स्टाईलमुळे संताप
बहुसंख्य नेटकऱ्यांनी ‘जना नायकन’ चित्रपटाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. विजयच्या सिग्नेचर हात हलवण्याच्या स्टाईलने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. पडद्यावर हे दृश्य दिसताच चित्रपटगृहांमध्ये प्रेक्षक वेड्यासारखे ओरडत असल्याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.

चित्रपटात विजयचा धमाकेदार डान्सही पाहायला मिळाला आहे. सिनेमा हॉलमधील एक क्लिप शेअर करत एका युझरने लिहिले, ‘थलपथीने स्टेजवर आग लावली’. जेव्हा विजय पडद्यावर नाचताना दिसला, तेव्हा सिनेमा हॉलमधील त्याचे चाहतेही नाचू लागले.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की चित्रपट प्रदर्शनापूर्वीच लीक झाला होता. त्यानंतर, चित्रपटात काही बदल करण्यात आले. चित्रपटात विजयला मुख्यमंत्री म्हणूनही सादर करण्यात आले आहे. सीएम टायटल कार्ड व्हायरल झाले आहे. त्याहूनही अधिक रंजक गोष्ट म्हणजे, चित्रपटापेक्षाही चित्रपटगृहांमधील वातावरण अधिक पाहण्यासारखे आहे. लोक गटागटाने जाऊन जल्लोष करत आहेत.

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विजयचा जपानी चाहता चित्रपट पाहण्यासाठी दाखल
भारतीय प्रेक्षकांसोबतच परदेशी चाहतेही चित्रपटाबद्दल उत्साह व्यक्त करत आहेत. अभिनेत्याचा एक जपानी चाहता चित्रपट पाहण्यासाठी दिल्लीतील एका चित्रपटगृहात आला.


काही प्रेक्षकांना क्लायमॅक्स कमकुवत वाटला

नेटिझन्स ‘जना नायकन’चे कौतुक करत लिहित आहेत, “त्याची जबरदस्त स्क्रीन प्रेझेन्स पाहण्यासारखी आहे. ‘कचेरी’ गाण्यातील नृत्य उत्कृष्ट आहे. टायटल कार्ड, इंट्रो, इंटरव्हल, फ्लॅशबॅक आणि शाळेतील सीन अप्रतिम आहेत. व्हिलन ट्रॅक आणि क्लायमॅक्स कमकुवत आहेत. काही घटक विचित्र आणि भावनाशून्य असले तरी, थलपथीचे काही क्षण या चित्रपटाला एक पाहण्याजोगा मनोरंजक चित्रपट बनवतात.” दरम्यान, एका युझरने लिहिले, “‘जना नायकन’ विजयच्या चाहत्यांसाठी सहन करण्याजोगा असला तरी, इतरांसाठी तो अजिबात सहन करण्याजोगा नाही. आता आम्हाला कळले की चित्रपटाच्या टीमनेच तो का लीक केला.”

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Web Title: Jana nayagan review vijays film sparks debate netizens slam the director express disappointment over bobby deols role

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Published On: Jul 23, 2026 | 02:06 PM

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