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फक्त 50 रुपयांत मिळणार चित्रपट पाहण्याची संधी, ‘गव्हर्नर’साठी खास ऑफर, चित्रपटप्रेमींसाठी 90 च्या दशकातील दर

Updated On: Jun 10, 2026 | 03:58 PM IST
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सारांश

मनोज बाजपेयी यांच्या ‘गव्हर्नर’ चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी प्रेक्षकांसाठी खास ऑफर जाहीर केली आहे. 1990 च्या दशकातील तिकीट दर पुन्हा लागू करत अवघ्या ₹50 पासून तिकिटांची विक्री सुरू करण्यात आली आहे.

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

अभिनेता मनोज बाजपेयी यांचा बहुप्रतीक्षित ‘गव्हर्नर’ हा चित्रपट अलीकडच्या काळातील सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या थिएटर रिलीजपैकी एक ठरला आहे. भारताच्या 1991 च्या ऐतिहासिक आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर आधारित हा चित्रपट देशाच्या आर्थिक इतिहासातील महत्त्वाच्या घडामोडींवर प्रकाश टाकतो. चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची उत्सुकता वाढत असतानाच निर्मात्यांनी प्रेक्षकांसाठी एक अनोखी ऑफर जाहीर केली आहे.

आधुनिक सिनेमाच्या मार्केटिंगमध्ये क्वचितच पाहायला मिळणाऱ्या या उपक्रमाअंतर्गत *‘गव्हर्नर’*ची तिकिटे 1990 च्या दशकातील दरात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. सोशल मीडियावर माहिती देताना निर्मात्यांनी सांगितले की, तिकीटांची सुरुवातीची किंमत अवघी ₹50 ठेवण्यात आली आहे. प्रेक्षक “GOVERNOR90” हा प्रोमो कोड वापरून या विशेष ऑफरचा लाभ घेऊ शकतात. ही ऑफर BookMyShow वर उपलब्ध असून त्यासंदर्भातील सविस्तर माहितीही शेअर करण्यात आली आहे.

या नॉस्टॅल्जिक मोहिमेचा उद्देश केवळ चित्रपटाचे प्रमोशन करणे नसून, प्रेक्षकांना चित्रपट ज्या कालखंडावर आधारित आहे त्या काळाशी भावनिकरित्या जोडणे हा आहे. निर्मात्यांच्या मते, प्रेक्षकांनी फक्त पडद्यावर कथा पाहू नये, तर त्या काळाचा अनुभवही घ्यावा, अशी या मोहिमेमागील संकल्पना आहे.

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निर्मात्यांनी सोशल मीडियावर लिहिले आहे, “ऐतिहासिक किमतींमध्ये इतिहासाचे साक्षीदार बना. 25,000 तिकीटे 1990 च्या दशकातील किमतींमध्ये उपलब्ध आहेत. किंमत फक्त ₹50 पासून सुरू होते. ‘GOVERNOR90’ कोड वापरून ऑफरचा लाभ घ्या आणि ऑफर संपण्यापूर्वी आपले तिकीट बुक करा. ‘गव्हर्नर’ 12 जून 2026 रोजी चित्रपटगृहांत प्रदर्शित होत आहे.”

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असामान्य सत्य घटनांपासून प्रेरित ‘गव्हर्नर’ भारताच्या इतिहासातील त्या निर्णायक टप्प्याची कथा सांगतो, जेव्हा देश गंभीर आर्थिक संकटाच्या उंबरठ्यावर उभा होता. या चित्रपटात मनोज बाजपेयी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) गव्हर्नरच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. देशाची अर्थव्यवस्था डळमळीत असताना घेतलेल्या धाडसी आणि दूरदर्शी निर्णयांमुळे परिस्थिती कशी बदलली, याचा प्रवास या चित्रपटातून उलगडणार आहे.

सनशाइन पिक्चर्स प्रस्तुत या चित्रपटाचे दिग्दर्शन चिन्मय मांडलेकर यांनी केले असून निर्मिती विपुल अमृतलाल शाह यांनी केली आहे. आशिन ए. शाह सह-निर्माते आहेत. चित्रपटाची कथा आणि पटकथा सुवेंदू भट्टाचार्य, सौरभ भारत, रवी असरानी आणि विपुल अमृतलाल शाह यांनी लिहिली आहे. जावेद अख्तर यांच्या गीतांना अमित त्रिवेदी यांच्या संगीताची साथ लाभली आहे.‘गव्हर्नर’ हा चित्रपट 12 जून 2026 रोजी चित्रपटगृहांत प्रदर्शित होणार असून त्याबाबत प्रेक्षकांमध्ये मोठी उत्सुकता पाहायला मिळत आहे.

Web Title: Watch a movie for just 50 special offer for governor 90s era ticket prices return for cinema lovers

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Published On: Jun 10, 2026 | 03:58 PM

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