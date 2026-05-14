Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Eci Sir Third Phase Announced In 16 States And 3 Union Territories

EC announces Phase III : आगामी निवडणुकांपूर्वी ECI अ‍ॅक्शन मोडमध्ये; 16 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांत SIR चा तिसरा टप्पा सुरू

EC announces Phase III of SIR : भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण (SIR) प्रक्रियेच्या तिसऱ्या टप्प्याची घोषणा केली आहे. 16 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश करण्यात आला.

Updated On: May 14, 2026 | 03:04 PM
आगामी निवडणुकांपूर्वी ECI अ‍ॅक्शन मोडमध्ये; 16 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांत SIR चा तिसरा टप्पा सुरू

आगामी निवडणुकांपूर्वी ECI अ‍ॅक्शन मोडमध्ये; 16 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांत SIR चा तिसरा टप्पा सुरू

Follow Us:
Follow Us:

EC announces Phase III of SIR News Marathi : भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण (Special Intensive Revision – SIR) मोहिमेच्या तिसऱ्या टप्प्याची घोषणा केली आहे. या नव्या टप्प्यात देशातील 16 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश करण्यात आला असून, मतदार याद्या अधिक अचूक आणि अद्ययावत करण्यावर भर दिला जाणार आहे. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, तिसऱ्या टप्प्यानंतर केवळ हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाखमध्येच विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) लागू राहील.

निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, या प्रक्रियेद्वारे मृत, स्थलांतरित किंवा अपात्र मतदारांची नावे वगळली जातील, तर नव्या पात्र मतदारांची नोंदणी केली जाईल. विशेषतः 18 वर्षे पूर्ण केलेल्या युवकांना मतदार यादीत समाविष्ट करण्यासाठी मोहीम राबवण्यात येणार आहे. बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) घराघरांत जाऊन पडताळणी करतील, तसेच नागरिकांना ऑनलाइन माध्यमातूनही अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

Petrol Diesel Price : पेट्रोल-डिझेलचे दर पुन्हा भडकणार? RBI च्या इशाऱ्यानंतर 48 तासांत झाले 3 मोठे निर्णय

या टप्प्यात समाविष्ट राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये शहरी तसेच ग्रामीण भागांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. निवडणूक आयोगाने नागरिकांना आपली माहिती वेळेत पडताळून आवश्यक दुरुस्त्या करण्याचे आवाहन केले आहे. मतदार यादीतील त्रुटी कमी करून पारदर्शक आणि निष्पक्ष निवडणूक प्रक्रिया सुनिश्चित करण्यासाठी ही मोहीम राबवली जात असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले. आयोग के अनुसार, एसआईआर के तिसरे चरण के दरम्यान 3.94 लाख अधिक बूथ संख्या अधिकारी 36.7 करोड मतले घर-घर जाकर सर्वेक्षण करेल.

निवडणूक आयोगाने विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (SIR) तिसऱ्या टप्प्याची घोषणा केली आहे. यामध्ये १६ राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांमधील मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरीक्षण केले जाईल. निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, जनगणनेचा भाग म्हणून सुरू असलेल्या घर-यादी प्रक्रियेसोबत पायाभूत कामांना एकत्रित करण्यासाठी विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (SIR) तिसऱ्या टप्प्याचे वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले आहे. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (SIR) तिसऱ्या टप्प्यादरम्यान, ३.९४ लाखांहून अधिक बूथ-स्तरीय अधिकारी ३६.७३ कोटी मतदारांचे घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करतील.

आयोगाने म्हटले आहे की, विशेष मतदार यादीच्या तिसऱ्या टप्प्याच्या पूर्ततेनंतर हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख वगळता संपूर्ण देशाचा समावेश केला जाईल. आयोगाच्या मते, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाखमधील मतदार यादी तयार करण्याचे वेळापत्रक बर्फाच्छादित भागांतील हवामानाची परिस्थिती लक्षात घेऊन नंतर जाहीर केले जाईल. निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, मतदार यादी तयार करण्याच्या तिसऱ्या टप्प्यात दिल्लीचा समावेश केला जाईल, जिथे ७ ऑक्टोबर रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाईल.

दुसऱ्या टप्प्यात १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विशेष मतदार यादीची सखोल तपासणी (SIR) चा दुसरा टप्पा ४ नोव्हेंबर २०२० ते ४ नोव्हेंबर २०२० या कालावधीत नऊ राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पार पडला. या टप्प्यात छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, केरळ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी, लक्षद्वीप आणि अंदमान आणि निकोबार बेटांचा समावेश होता. यामध्ये निवडणुका होणाऱ्या तामिळनाडू, पुदुचेरी, केरळ आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांचा समावेश होता.

Keralam New CM: व्ही.डी सतीशन केरळचे नवे मुख्यमंत्रीपदी; काँग्रेसकडून अधिकृत घोषणा

Web Title: Eci sir third phase announced in 16 states and 3 union territories

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 14, 2026 | 03:04 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

आलिशान SUV ची क्रेझ! बॉलिवूड अभिनेता Kunal Khemu ने खरेदी केली BMW X7, किंमत अन् लक्झरी फीचर्स पाहून चाहते थक्क
1

आलिशान SUV ची क्रेझ! बॉलिवूड अभिनेता Kunal Khemu ने खरेदी केली BMW X7, किंमत अन् लक्झरी फीचर्स पाहून चाहते थक्क

Medical Store: मोठी बातमी! 20 मे रोजी देशभरातील मेडिकल राहणार बंद? 12.4 लाख औषध विक्रेत्यांचा देशव्यापी संप
2

Medical Store: मोठी बातमी! 20 मे रोजी देशभरातील मेडिकल राहणार बंद? 12.4 लाख औषध विक्रेत्यांचा देशव्यापी संप

Fuel Shortage: भारताकडे किती दिवसांचा तेल साठा? जाणून घ्या पेट्रोल-डिझेलच्या वापरात कोणते राज्य आहे नंबर-१
3

Fuel Shortage: भारताकडे किती दिवसांचा तेल साठा? जाणून घ्या पेट्रोल-डिझेलच्या वापरात कोणते राज्य आहे नंबर-१

जागतिक संकट गडद; भारताचा आर्थिक लवचिकता आणि ऊर्जा स्थिरतेवर भर
4

जागतिक संकट गडद; भारताचा आर्थिक लवचिकता आणि ऊर्जा स्थिरतेवर भर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
EC announces Phase III : आगामी निवडणुकांपूर्वी ECI अ‍ॅक्शन मोडमध्ये; 16 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांत SIR चा तिसरा टप्पा सुरू

EC announces Phase III : आगामी निवडणुकांपूर्वी ECI अ‍ॅक्शन मोडमध्ये; 16 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांत SIR चा तिसरा टप्पा सुरू

May 14, 2026 | 03:04 PM
NEET UG 2026 : थलपथी विजय यांची ‘नीट’ रद्द करण्याची मागणी; मग आता परीक्षा होणार की नाही ?

NEET UG 2026 : थलपथी विजय यांची ‘नीट’ रद्द करण्याची मागणी; मग आता परीक्षा होणार की नाही ?

May 14, 2026 | 03:01 PM
सुनेला तोकडे कपडे अन् रिल बनवण्याचा नाद, कुटुंबात कलह; सासू सासऱ्यांनी विषारी पदार्थ खाऊन संपवले आयुष्य

सुनेला तोकडे कपडे अन् रिल बनवण्याचा नाद, कुटुंबात कलह; सासू सासऱ्यांनी विषारी पदार्थ खाऊन संपवले आयुष्य

May 14, 2026 | 03:00 PM
Web Series Review : सस्पेन्स… थ्रिल… मनोरंजन! फक्त गुन्हेगार नाही, प्रेक्षकांचे लक्ष कैद करणारा ‘Detective Dhananjay’

Web Series Review : सस्पेन्स… थ्रिल… मनोरंजन! फक्त गुन्हेगार नाही, प्रेक्षकांचे लक्ष कैद करणारा ‘Detective Dhananjay’

May 14, 2026 | 02:57 PM
Chandrapur Crime: वरोऱ्यात किरकोळ वादातून रक्तरंजित शेवट; मध्यस्थी करणाऱ्या 65 वर्षीय वृद्धाची दगडाने हत्या

Chandrapur Crime: वरोऱ्यात किरकोळ वादातून रक्तरंजित शेवट; मध्यस्थी करणाऱ्या 65 वर्षीय वृद्धाची दगडाने हत्या

May 14, 2026 | 02:57 PM
क्रॅश टेस्टमध्ये फेल झाली Toyota ची ‘ही’ कार; Safety मध्ये मिळाले शून्य रेटिंग

क्रॅश टेस्टमध्ये फेल झाली Toyota ची ‘ही’ कार; Safety मध्ये मिळाले शून्य रेटिंग

May 14, 2026 | 02:51 PM
Hormuz Strait: US-Iran युद्धाच्या आगीतून भारतीय जहाजांची ‘चित्त्यासारखी’ सुटका; होर्मुझमधील नाकेबंदी ‘अशी’ केली निष्प्रभ

Hormuz Strait: US-Iran युद्धाच्या आगीतून भारतीय जहाजांची ‘चित्त्यासारखी’ सुटका; होर्मुझमधील नाकेबंदी ‘अशी’ केली निष्प्रभ

May 14, 2026 | 02:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM