EC announces Phase III of SIR News Marathi : भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण (Special Intensive Revision – SIR) मोहिमेच्या तिसऱ्या टप्प्याची घोषणा केली आहे. या नव्या टप्प्यात देशातील 16 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश करण्यात आला असून, मतदार याद्या अधिक अचूक आणि अद्ययावत करण्यावर भर दिला जाणार आहे. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, तिसऱ्या टप्प्यानंतर केवळ हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाखमध्येच विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) लागू राहील.
निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, या प्रक्रियेद्वारे मृत, स्थलांतरित किंवा अपात्र मतदारांची नावे वगळली जातील, तर नव्या पात्र मतदारांची नोंदणी केली जाईल. विशेषतः 18 वर्षे पूर्ण केलेल्या युवकांना मतदार यादीत समाविष्ट करण्यासाठी मोहीम राबवण्यात येणार आहे. बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) घराघरांत जाऊन पडताळणी करतील, तसेच नागरिकांना ऑनलाइन माध्यमातूनही अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
Petrol Diesel Price : पेट्रोल-डिझेलचे दर पुन्हा भडकणार? RBI च्या इशाऱ्यानंतर 48 तासांत झाले 3 मोठे निर्णय
या टप्प्यात समाविष्ट राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये शहरी तसेच ग्रामीण भागांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. निवडणूक आयोगाने नागरिकांना आपली माहिती वेळेत पडताळून आवश्यक दुरुस्त्या करण्याचे आवाहन केले आहे. मतदार यादीतील त्रुटी कमी करून पारदर्शक आणि निष्पक्ष निवडणूक प्रक्रिया सुनिश्चित करण्यासाठी ही मोहीम राबवली जात असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले. आयोग के अनुसार, एसआईआर के तिसरे चरण के दरम्यान 3.94 लाख अधिक बूथ संख्या अधिकारी 36.7 करोड मतले घर-घर जाकर सर्वेक्षण करेल.
निवडणूक आयोगाने विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (SIR) तिसऱ्या टप्प्याची घोषणा केली आहे. यामध्ये १६ राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांमधील मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरीक्षण केले जाईल. निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, जनगणनेचा भाग म्हणून सुरू असलेल्या घर-यादी प्रक्रियेसोबत पायाभूत कामांना एकत्रित करण्यासाठी विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (SIR) तिसऱ्या टप्प्याचे वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले आहे. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (SIR) तिसऱ्या टप्प्यादरम्यान, ३.९४ लाखांहून अधिक बूथ-स्तरीय अधिकारी ३६.७३ कोटी मतदारांचे घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करतील.
आयोगाने म्हटले आहे की, विशेष मतदार यादीच्या तिसऱ्या टप्प्याच्या पूर्ततेनंतर हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख वगळता संपूर्ण देशाचा समावेश केला जाईल. आयोगाच्या मते, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाखमधील मतदार यादी तयार करण्याचे वेळापत्रक बर्फाच्छादित भागांतील हवामानाची परिस्थिती लक्षात घेऊन नंतर जाहीर केले जाईल. निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, मतदार यादी तयार करण्याच्या तिसऱ्या टप्प्यात दिल्लीचा समावेश केला जाईल, जिथे ७ ऑक्टोबर रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाईल.
दुसऱ्या टप्प्यात १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विशेष मतदार यादीची सखोल तपासणी (SIR) चा दुसरा टप्पा ४ नोव्हेंबर २०२० ते ४ नोव्हेंबर २०२० या कालावधीत नऊ राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पार पडला. या टप्प्यात छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, केरळ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी, लक्षद्वीप आणि अंदमान आणि निकोबार बेटांचा समावेश होता. यामध्ये निवडणुका होणाऱ्या तामिळनाडू, पुदुचेरी, केरळ आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांचा समावेश होता.
Keralam New CM: व्ही.डी सतीशन केरळचे नवे मुख्यमंत्रीपदी; काँग्रेसकडून अधिकृत घोषणा