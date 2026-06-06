Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Abhijeet Deepke Jantar Mantar Demanded Dharmendra Pradhan Resignation Cockroach Remark

Cockroach Janta Party : ‘कॉकरोच घाबरतही नाहीत…’ जंतर-मंतरवर अभिजीत दीपके यांची हुंकार, शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी

Updated On: Jun 06, 2026 | 01:19 PM IST
जाहिरात
सारांश

Cockroach Janta Party Abhijeet Dipke: जंतर-मंतरवरील आंदोलनादरम्यान अभिजीत दीपके यांनी ‘कॉकरोच घाबरतही नाहीत आणि मरतही नाहीत’ अशी टीका करत जोरदार भाषण केले. यावेळी त्यांनी केंद्रीय मंत्री शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.

‘कॉकरोच घाबरतही नाहीत...’ जंतर-मंतरवर अभिजीत दीपके यांची हुंकार, शिक्षण मंत्र्‍यांच्या राजीनाम्याची मागणी

‘कॉकरोच घाबरतही नाहीत...’ जंतर-मंतरवर अभिजीत दीपके यांची हुंकार, शिक्षण मंत्र्‍यांच्या राजीनाम्याची मागणी

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Cockroach Janta Party Abhijeet Dipke News Marathi : सोशल मीडियावर प्रचंड सक्रिय असलेल्या ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या (Cockroach Janta Party) जंतरमंतरवरील प्रस्तावित आंदोलनाला (Protest) दिल्ली पोलिसांनी (Delhi Police) अधिकृत परवानगी दिली आहे . या परवानगीनंतर कॉकरोच जनता पार्टीच्या (CJP) सदस्यांनी शनिवारी (6 जून 2026) जंतर मंतर येथे आंदोलनाला सुरुवात केली. आंदोलकांची मागणी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राजधानीतील महत्त्वाच्या ठिकाणी दिल्ली पोलीस आणि निमलष्करी दल तैनात करण्यात आले आहे. यापूर्वी, सीजेपीने जंतर मंतर येथे आंदोलन करण्याची परवानगी मिळाल्याचे जाहीर केले होते.

सीजेपीचे संस्थापक अभिजित दीपके यांच्या नेतृत्वाखालील या आंदोलनामुळे मध्य दिल्ली, इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय (आयजीआय) विमानतळ, प्रमुख रेल्वे स्थानके, आंतरराज्यीय बस टर्मिनल्स आणि दिल्लीला शेजारील राज्यांशी जोडणाऱ्या सीमा प्रवेशद्वारांवर सुरक्षा व्यवस्था वाढविण्यात आली आहे.

CJP Protest : कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनामुळे शेअर बाजारात धाकधूक? गुंतवणूकदारांवर काय होणार परिणाम?

अभिजीत दीपके जंतर मंतरवरून काय म्हणाले?

सोशल मीडियावरील पोस्ट काढल्या जाऊ शकतात, पण आम्हाला संपवता येणार नाही.

गेल्या महिनाभरापासून आम्ही शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहोत.

कारवाई करण्याऐवजी, सरकार खाती हॅक करण्यात आणि पोस्ट हटवण्यात व्यस्त आहे.

हा लढा दीर्घकाळ चालणारा आहे आणि आम्ही मागे हटणार नाही.

देशातील विद्यार्थी आणि तरुण विकले गेलेले नाहीत.

या आंदोलनासाठी मी माझ्या स्वातंत्र्याचा त्याग करायलाही तयार होतो.

हे आंदोलन पूर्णपणे शांततापूर्ण आणि शिस्तबद्ध असेल.

विद्यार्थ्यांच्या विविध शैक्षणिक प्रश्नांवर आणि कथित प्रशासकीय त्रुटींवरून हे आंदोलन उभारण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. आंदोलनस्थळी मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांची उपस्थिती पाहायला मिळाली.

यावेळी दीपके यांनी भाषण करत सरकार आणि शिक्षण व्यवस्थेवर टीका केली. विद्यार्थ्यांच्या समस्या गांभीर्याने घेतल्या जात नसल्याचा आरोप करत त्यांनी “धर्मेंद्र प्रधान यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा,” अशी मागणी केली. आंदोलनादरम्यान घोषणाबाजी करण्यात आली तसेच शिक्षण क्षेत्रातील निर्णयांविरोधात नाराजी व्यक्त करण्यात आली.

या आंदोलनात सहभागी विद्यार्थ्यांनी शिक्षणाशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर आपली भूमिका मांडली. परीक्षापद्धती, शैक्षणिक धोरणे आणि विद्यार्थ्यांवरील परिणाम यासंदर्भात केंद्र सरकारने ठोस भूमिका घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. जंतर-मंतरवरील या आंदोलनामुळे राजकीय आणि शैक्षणिक वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. दरम्यान, या मागणीवर केंद्र सरकार किंवा शिक्षण मंत्रालयाकडून अधिकृत प्रतिक्रिया येणे बाकी असून, आंदोलन पुढे अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

Cockroach Janata Party Protest 6 june: कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनापूर्वी पक्षाकडून गाईडलाईन्स जारी

Web Title: Abhijeet deepke jantar mantar demanded dharmendra pradhan resignation cockroach remark

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 06, 2026 | 01:19 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

CJP Protest : कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनामुळे शेअर बाजारात धाकधूक? गुंतवणूकदारांवर काय होणार परिणाम?
1

CJP Protest : कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनामुळे शेअर बाजारात धाकधूक? गुंतवणूकदारांवर काय होणार परिणाम?

Cockroach Janata Party Protest 6 june: कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनापूर्वी पक्षाकडून गाईडलाईन्स जारी
2

Cockroach Janata Party Protest 6 june: कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनापूर्वी पक्षाकडून गाईडलाईन्स जारी

Atul Kulkarni : अभिनेत्याचा कॉक्रोच जनता पार्टीला पाठिंबा? म्हणाला ‘उद्याचा दिवस महत्वाचा! आम्ही अनेक चुका केल्या पण…’
3

Atul Kulkarni : अभिनेत्याचा कॉक्रोच जनता पार्टीला पाठिंबा? म्हणाला ‘उद्याचा दिवस महत्वाचा! आम्ही अनेक चुका केल्या पण…’

Cockroach Janta Party ला ‘या’ प्रसिद्ध अभिनेत्याचं समर्थन! राजकारणात सक्रिय, म्हणाले ‘आंदोलनातही होणार सहभागी’
4

Cockroach Janta Party ला ‘या’ प्रसिद्ध अभिनेत्याचं समर्थन! राजकारणात सक्रिय, म्हणाले ‘आंदोलनातही होणार सहभागी’

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Cockroach Janta Party : ‘कॉकरोच घाबरतही नाहीत…’ जंतर-मंतरवर अभिजीत दीपके यांची हुंकार, शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी

Cockroach Janta Party : ‘कॉकरोच घाबरतही नाहीत…’ जंतर-मंतरवर अभिजीत दीपके यांची हुंकार, शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी

Jun 06, 2026 | 01:19 PM
चिंचवडच्या यात्रेत ‘मेड इन पाकिस्तान’ वस्तूंची विक्री? व्हायरल व्हिडिओमुळे खळबळ; पोलिसांकडून तपास सुरु

चिंचवडच्या यात्रेत ‘मेड इन पाकिस्तान’ वस्तूंची विक्री? व्हायरल व्हिडिओमुळे खळबळ; पोलिसांकडून तपास सुरु

Jun 06, 2026 | 01:18 PM
मालतपूरमध्ये संतापाचा उद्रेक; डंपर अपघातानंतर रास्ता रोको, प्रशासनाविरोधात जनआक्रोश

मालतपूरमध्ये संतापाचा उद्रेक; डंपर अपघातानंतर रास्ता रोको, प्रशासनाविरोधात जनआक्रोश

Jun 06, 2026 | 01:18 PM
100 किमीची रेंज अन् पेट्रोलचा बॅकअप! सर्वसामान्यांच्या बजेटमध्ये बसणार नवीन प्लग-इन Hybrid Cars; पियुष गोयल यांचा खुलासा

100 किमीची रेंज अन् पेट्रोलचा बॅकअप! सर्वसामान्यांच्या बजेटमध्ये बसणार नवीन प्लग-इन Hybrid Cars; पियुष गोयल यांचा खुलासा

Jun 06, 2026 | 12:59 PM
Education Loan: शिक्षणासाठी ४० लाखांचे कर्ज घेणे योग्य की अयोग्य? २२ वर्षीय एकता अग्रवालचा हा खास अनुभव तुम्ही वाचला का?

Education Loan: शिक्षणासाठी ४० लाखांचे कर्ज घेणे योग्य की अयोग्य? २२ वर्षीय एकता अग्रवालचा हा खास अनुभव तुम्ही वाचला का?

Jun 06, 2026 | 12:54 PM
IND vs AFG: IPL चा फ्लॉप शो टेस्ट क्रिकेटमध्येही चालू, Yashasvi Jaiswal पुन्हा अपयशी

IND vs AFG: IPL चा फ्लॉप शो टेस्ट क्रिकेटमध्येही चालू, Yashasvi Jaiswal पुन्हा अपयशी

Jun 06, 2026 | 12:54 PM
IND vs AFG: ड्रामा, जीवनदान अन्… ! अफगाणिस्तानला ‘ती’ चूक नडली; KL Rahul ने ठोकले अर्धशतक

IND vs AFG: ड्रामा, जीवनदान अन्… ! अफगाणिस्तानला ‘ती’ चूक नडली; KL Rahul ने ठोकले अर्धशतक

Jun 06, 2026 | 12:51 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Jun 04, 2026 | 03:27 PM
Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Jun 04, 2026 | 03:21 PM
Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Jun 03, 2026 | 03:25 PM
पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

Jun 03, 2026 | 03:20 PM
ऐप में पढ़ें