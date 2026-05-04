Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Bengal Muslim Majority Seats Bjp Performance Shocking Data Marathi

West Bengal Election Result 2026 : बंगालच्या मुस्लिमबहुल मतदारसंघांमध्ये भाजपची स्थिती काय ? धक्कादायक आकडेवारी समोर

पश्चिम बंगालमधील मुस्लिमबहुल मतदारसंघांमध्ये यंदा मोठा राजकीय बदल दिसून येत आहे. 2021 मध्ये या 85 पैकी बहुतांश जागांवर तृणमूल काँग्रेसचे वर्चस्व होते, तर भाजपला एकही जागा मिळाली नव्हती.

Updated On: May 04, 2026 | 04:25 PM
बंगालच्या मुस्लिमबहुल मतदारसंघांमध्ये भाजपची स्थिती काय ? धक्कादायक आकडेवारी समोर

बंगालच्या मुस्लिमबहुल मतदारसंघांमध्ये भाजपची स्थिती काय ? धक्कादायक आकडेवारी समोर

Follow Us:
Follow Us:
  • बंगालच्या मुस्लिमबहुल मतदारसंघांमध्ये भाजपची स्थिती काय
  • मुर्शिदाबादमध्ये काय परिस्थिती?
  • हबीबपूरमध्येही भाजप आघाडीवर
West Bengal Election Result 2026 : २०२६ च्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीचा निकाल आज, ४ मे रोजी जाहीर झाला असून भाजप १८५ जागांवर, टीएमसी ९९ जागांवर आणि इतर ६ जागांवर आघाडीवर आहेत. बदलत असलेल्या या राजकीय परिस्थितीत, बंगालच्या मुस्लिमबहुल जागांवर भाजपची स्थिती समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

पश्चिम बंगालमध्ये, ३० टक्क्यांहून अधिक मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या जागांचे गणित निर्णायक मानले जाते. या जागा नेहमीच टीएमसीसाठी सत्तेची गुरुकिल्ली राहिल्या आहेत, परंतु यावेळी एक मोठे स्थित्यंतर दिसून येत आहे.

निवडणूक जिंकल्यावर लगेच आमदारांना पगार मिळतो का? जाणून घ्या 5 राज्यांतील आमदरांच्या पगाराविषयी माहिती

मुर्शिदाबादमध्ये काय परिस्थिती?

मुर्शिदाबादमध्ये, भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) गौरी शंकर घोष ३५,७३२ मतांनी आघाडीवर आहेत, तर तृणमूल काँग्रेसचे (टीएमसी) शाओनी सिंगा रॉय २२,१८३ मतांनी पिछाडीवर आहेत.

हबीबपूरमध्येही भाजप आघाडीवर

हबीबपूरमध्ये, भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार जोयल मुर्मू २८,५८० मतांनी आघाडीवर आहेत, तर अखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेसचे (टीएमसी) उमेदवार अमल किसकू १५,११२ मतांनी पिछाडीवर आहेत.

मानबाजारमध्ये भाजप आघाडीवर

मानबाजारमध्ये, भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार मैना मुर्मू १४,०४९ मतांनी आघाडीवर आहेत, तर अखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेसच्या (टीएमसी) उमेदवार संध्या राणी टुडू १,३४३ मतांनी पिछाडीवर आहेत.

अलीपूरद्वारमध्ये काय परिस्थिती आहे?

अलीपूरद्वार लोकसभा मतदारसंघ मुस्लिमबहुल मानला जातो. येथेही भाजपला आघाडी मिळत असल्याचे दिसत आहे. भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) उमेदवार परितोष दास २७,०७५ मतांनी आघाडीवर आहेत, तर अखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेसचे (टीएमसी) उमेदवार सुमन कांजिलाल ११,५६३ मतांनी पिछाडीवर आहेत.

विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी यांनी मुस्लिमबहुल भागांमध्ये पक्षाला मिळत असलेल्या यशाबाबत एक महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, दक्षिण बंगालमध्ये मुस्लिम मतांची विभागणी झाली असून, त्याचा थेट फायदा भाजपला होत आहे.

मुस्लिम मतांचे समीकरण

अधिकारी यांच्या मते, मालदा, मुर्शिदाबाद आणि उत्तर दिनाजपूर यांसारख्या मुस्लिमबहुल जिल्ह्यांमध्ये हा बदल स्पष्टपणे दिसून येत आहे. त्यांनी म्हटले की, २०२१ आणि २०२४ च्या निवडणुकांमध्ये ९०-९५ टक्के मुस्लिम मते एकतर्फीपणे सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसकडे (टीएमसी) झुकलेली असताना, आता त्यात फूट पडल्याचे दिसत आहे.

याचे मुख्य कारण काय आहे?

मुस्लिमबहुल जिल्ह्यांमध्ये भाजपच्या कामगिरीमागे मतदार याद्यांची विशेष सखोल सुधारणा (SIR) हा देखील एक प्रमुख घटक मानला जातो. एसआयआरमुळे, विशेषतः या मुस्लिमबहुल जिल्ह्यांमधील मोठ्या संख्येने मतदारांना मतदार यादीतून वगळण्यात आले आहे, ज्याचा थेट फायदा भाजपला मिळत आहे.

दक्षिण बंगाल आणि कूचबिहारसारख्या भागांतील मुस्लिम मतदार सुरुवातीला टीएमसीकडे झुकलेले दिसत असले तरी, पूर्वीसारखा ठोस, एकसंध पाठिंबा आता तितकासा स्पष्ट दिसत नाही. ट्रेंडनुसार, उत्तर बंगालमधील आपल्या पारंपरिक दमदार कामगिरीसोबतच, भाजप दक्षिण बंगालमध्येही अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी करत आहे.

बंगाल निवडणूक निकाल २०२६

राज्यातील २९३ जागांवर सरकार कोण स्थापन करणार याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून आहे. बंगालमध्ये एकूण २९४ विधानसभा जागा आहेत, परंतु त्यापैकी केवळ २९३ जागांवरच मतदान झाले आहे. बंगालमध्ये यावेळी निवडणुका दोन टप्प्यांत पार पडल्या, पहिला टप्पा २३ एप्रिल रोजी आणि दुसरा टप्पा २९ एप्रिल रोजी झाला. बंगालमधील या निवडणुकीत विक्रमी ९० टक्के मतदान झाले.

West Bengal Election Results 2026 Live: पश्चिम बंगालमध्ये तृणमुलच्या गडाला सुरुंग, भाजपची विजयी घौडदौड सुरू

Web Title: Bengal muslim majority seats bjp performance shocking data marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 04, 2026 | 04:25 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Chitra Wagh: राहुल गांधींच्या ५४ परदेश दौऱ्यांचा हिशोब कुठे? ६० कोटींच्या खर्चावरून चित्रा वाघ यांनी काँग्रेसला घेरले
1

Chitra Wagh: राहुल गांधींच्या ५४ परदेश दौऱ्यांचा हिशोब कुठे? ६० कोटींच्या खर्चावरून चित्रा वाघ यांनी काँग्रेसला घेरले

नेपाळ बांगलादेशचे GenZ सत्ता बदलू शकतात तर भारतातसुद्धा… अरविंद केजरीवालांचे खळबळजनक विधान
2

नेपाळ बांगलादेशचे GenZ सत्ता बदलू शकतात तर भारतातसुद्धा… अरविंद केजरीवालांचे खळबळजनक विधान

‘NEET’ पेपरफुटीवरुन युवक काँग्रेस आक्रमक; भाजप सरकारविरोधात तीव्र आंदोलन
3

‘NEET’ पेपरफुटीवरुन युवक काँग्रेस आक्रमक; भाजप सरकारविरोधात तीव्र आंदोलन

पंतप्रधानांच्या काटकसरीच्या आवाहनाला भाजपा मंत्र्यांकडूनच बगल, स्वतः ऐशोआरामात अन्…; नाना पटोलेंची टीका
4

पंतप्रधानांच्या काटकसरीच्या आवाहनाला भाजपा मंत्र्यांकडूनच बगल, स्वतः ऐशोआरामात अन्…; नाना पटोलेंची टीका

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Heart Attack: सायलेंट हार्ट अटॅक म्हणजे काय? याची लक्षणे कोणती?

Heart Attack: सायलेंट हार्ट अटॅक म्हणजे काय? याची लक्षणे कोणती?

May 16, 2026 | 05:32 PM
Cup Bashi New Movie : एक वेगळा हट्ट! ‘सासूशी जुळावी पत्रिका, तरच करणार लग्न’; Teaser Lunch, विनोदाचा हंगाम

Cup Bashi New Movie : एक वेगळा हट्ट! ‘सासूशी जुळावी पत्रिका, तरच करणार लग्न’; Teaser Lunch, विनोदाचा हंगाम

May 16, 2026 | 05:29 PM
NCP मध्ये नवे सत्तासमीकरण! फक्त राज्यसभा सदस्य की पक्षातील नवी ताकद? NCP मध्ये पार्थ-जय पवारांवर चर्चांना उधाण

NCP मध्ये नवे सत्तासमीकरण! फक्त राज्यसभा सदस्य की पक्षातील नवी ताकद? NCP मध्ये पार्थ-जय पवारांवर चर्चांना उधाण

May 16, 2026 | 05:25 PM
Marathi Film Festival : पुण्यात रंगणार मराठी मातीतला सोहळा! ‘या’ मराठी चित्रपटांचे होणार प्रदर्शन

Marathi Film Festival : पुण्यात रंगणार मराठी मातीतला सोहळा! ‘या’ मराठी चित्रपटांचे होणार प्रदर्शन

May 16, 2026 | 04:55 PM
8th Pay Commission: DA संदर्भात मोठी अपडेट! 8 व्या वेतन आयोगामध्ये महागाई भत्ता विलीन होण्याची चर्चा; पगारात होणार मोठी वाढ?

8th Pay Commission: DA संदर्भात मोठी अपडेट! 8 व्या वेतन आयोगामध्ये महागाई भत्ता विलीन होण्याची चर्चा; पगारात होणार मोठी वाढ?

May 16, 2026 | 04:49 PM
Thane News : ठाण्यातील डॉक्टर अडचणीत; 70 लाखांच्या फसवणूक प्रकरणी सत्र न्यायालयाचा जामीन नकार

Thane News : ठाण्यातील डॉक्टर अडचणीत; 70 लाखांच्या फसवणूक प्रकरणी सत्र न्यायालयाचा जामीन नकार

May 16, 2026 | 04:43 PM
शहरी कामगारांच्या सन्मान, सुरक्षा आणि न्यायासाठी युवक काँग्रेसचा लढा, “मुंबईचा हक्क” अभियानाची मुंबई युवक काँग्रेसकडून घोषणा

शहरी कामगारांच्या सन्मान, सुरक्षा आणि न्यायासाठी युवक काँग्रेसचा लढा, “मुंबईचा हक्क” अभियानाची मुंबई युवक काँग्रेसकडून घोषणा

May 16, 2026 | 04:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM
NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 03:05 PM
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM