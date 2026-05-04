West Bengal Election Result 2026 : बंगालच्या मुस्लिमबहुल मतदारसंघांमध्ये भाजपची स्थिती काय ? धक्कादायक आकडेवारी समोर

पश्चिम बंगालमध्ये, ३० टक्क्यांहून अधिक मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या जागांचे गणित निर्णायक मानले जाते. या जागा नेहमीच टीएमसीसाठी सत्तेची गुरुकिल्ली राहिल्या आहेत, परंतु यावेळी एक मोठे स्थित्यंतर दिसून येत आहे.
मुर्शिदाबादमध्ये, भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) गौरी शंकर घोष ३५,७३२ मतांनी आघाडीवर आहेत, तर तृणमूल काँग्रेसचे (टीएमसी) शाओनी सिंगा रॉय २२,१८३ मतांनी पिछाडीवर आहेत.
हबीबपूरमध्ये, भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार जोयल मुर्मू २८,५८० मतांनी आघाडीवर आहेत, तर अखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेसचे (टीएमसी) उमेदवार अमल किसकू १५,११२ मतांनी पिछाडीवर आहेत.
मानबाजारमध्ये, भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार मैना मुर्मू १४,०४९ मतांनी आघाडीवर आहेत, तर अखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेसच्या (टीएमसी) उमेदवार संध्या राणी टुडू १,३४३ मतांनी पिछाडीवर आहेत.
अलीपूरद्वार लोकसभा मतदारसंघ मुस्लिमबहुल मानला जातो. येथेही भाजपला आघाडी मिळत असल्याचे दिसत आहे. भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) उमेदवार परितोष दास २७,०७५ मतांनी आघाडीवर आहेत, तर अखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेसचे (टीएमसी) उमेदवार सुमन कांजिलाल ११,५६३ मतांनी पिछाडीवर आहेत.
विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी यांनी मुस्लिमबहुल भागांमध्ये पक्षाला मिळत असलेल्या यशाबाबत एक महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, दक्षिण बंगालमध्ये मुस्लिम मतांची विभागणी झाली असून, त्याचा थेट फायदा भाजपला होत आहे.
अधिकारी यांच्या मते, मालदा, मुर्शिदाबाद आणि उत्तर दिनाजपूर यांसारख्या मुस्लिमबहुल जिल्ह्यांमध्ये हा बदल स्पष्टपणे दिसून येत आहे. त्यांनी म्हटले की, २०२१ आणि २०२४ च्या निवडणुकांमध्ये ९०-९५ टक्के मुस्लिम मते एकतर्फीपणे सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसकडे (टीएमसी) झुकलेली असताना, आता त्यात फूट पडल्याचे दिसत आहे.
मुस्लिमबहुल जिल्ह्यांमध्ये भाजपच्या कामगिरीमागे मतदार याद्यांची विशेष सखोल सुधारणा (SIR) हा देखील एक प्रमुख घटक मानला जातो. एसआयआरमुळे, विशेषतः या मुस्लिमबहुल जिल्ह्यांमधील मोठ्या संख्येने मतदारांना मतदार यादीतून वगळण्यात आले आहे, ज्याचा थेट फायदा भाजपला मिळत आहे.
दक्षिण बंगाल आणि कूचबिहारसारख्या भागांतील मुस्लिम मतदार सुरुवातीला टीएमसीकडे झुकलेले दिसत असले तरी, पूर्वीसारखा ठोस, एकसंध पाठिंबा आता तितकासा स्पष्ट दिसत नाही. ट्रेंडनुसार, उत्तर बंगालमधील आपल्या पारंपरिक दमदार कामगिरीसोबतच, भाजप दक्षिण बंगालमध्येही अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी करत आहे.
राज्यातील २९३ जागांवर सरकार कोण स्थापन करणार याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून आहे. बंगालमध्ये एकूण २९४ विधानसभा जागा आहेत, परंतु त्यापैकी केवळ २९३ जागांवरच मतदान झाले आहे. बंगालमध्ये यावेळी निवडणुका दोन टप्प्यांत पार पडल्या, पहिला टप्पा २३ एप्रिल रोजी आणि दुसरा टप्पा २९ एप्रिल रोजी झाला. बंगालमधील या निवडणुकीत विक्रमी ९० टक्के मतदान झाले.
