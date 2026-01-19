BJP National President : भाजपचे नेतृत्व आता बिहारकडे? राष्ट्रीय अध्यक्ष पदासाठी नितीन नवीन दाखल करणार अर्ज

भाजप राष्ट्रीय अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया दुपारी २ ते ४ वाजेपर्यंत भाजप मुख्यालयात चालेल. देशभरातील पक्षाचे वरिष्ठ नेते, मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष आणि इतर प्रमुख अधिकारी उपस्थित राहतील. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यांसारखे प्रमुख नेते नितीन नबीन यांच्या उमेदवारी अर्जात प्रस्तावक म्हणून उपस्थित राहतील.
हे देखील वाचा : नक्षलवाद्यांनो खबरदार! छत्तीसगडच्या ‘या’ जिल्ह्यात चकमकीचा थरार; Armed Forces ने 6 जणांना थेट…
मीडिया रिपोर्टनुसार, तीन वेगवेगळ्या संचांमध्ये नामांकन दाखल केले जातील, ज्यामध्ये विविध राज्यांचे अध्यक्ष, संसदीय मंडळ सदस्य आणि राष्ट्रीय परिषदेचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल. नवीन अध्यक्ष निवडण्यासाठी ५,७०८ मतदार मतदान करतील. नामांकन दाखल झाल्यानंतर, छाननी ४ ते ५ वाजेपर्यंत होईल. त्यानंतर लगेचच ५ ते ६ वाजेपर्यंत अर्ज मागे घेण्याची अंतिम मुदत आहे.
राष्ट्रीय अध्यक्षांची निवडणूक २० जानेवारी रोजी
नवीन भारतीय जनता पक्षाच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक २० जानेवारी रोजी होणार आहे. नवीन अध्यक्षाचे नावही २० जानेवारी रोजी जाहीर केले जाईल. पक्षाचे सर्व मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष आणि अनेक वरिष्ठ नेते या कार्यक्रमाला उपस्थित राहतील. भाजपशासित राज्यांचे मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष आणि राष्ट्रीय परिषदेचे सदस्य यांनाही या कार्यक्रमाला आमंत्रित करण्यात आले आहे. नितीन नवीन यांची भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून बिनविरोध निवड होण्याची अपेक्षा आहे.
हे देखील वाचा : भाजपच्या मुंबईतील विजयाचा जल्लोष आसाममध्ये…! PM मोदींनी महापौर अन् बहुमतावरुन केले भाजपचे कौतुक
कोण आहेत नितीन नवीन ?
पाटण्यातील बंकीपूर येथील भाजप आमदार नितीन नवीन हे भाजपचे सध्या कार्यकारी अध्यक्ष आहेत. ते ४६ वर्षांचे आहेत. जर त्यांची अध्यक्षपदी निवड झाली तर ते भाजपच्या इतिहासातील सर्वात तरुण राष्ट्रीय अध्यक्ष असतील. त्यांनी बिहारमधून पाच वेळा आमदार म्हणून काम केले आहे आणि सध्या ते पाटण्यातील बंकीपूर विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतात. १५ डिसेंबर २०२५ रोजी त्यांना भाजपचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष म्हणून नियुक्त करण्यात आले. बिहारचे रहिवासी असलेले नवीन हे पूर्व भारतातील भाजपचे पहिले राष्ट्रीय अध्यक्ष असतील. त्यांची मेहनती प्रतिमा आणि मजबूत संघटनात्मक प्रभाव पाहता, ही नियुक्ती पक्षातील तरुण नेतृत्वाचे एक मजबूत लक्षण म्हणून पाहिली जात आहे.