Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • India »
  • Bjp National President Election Nitin Naveen Nomination At Delhi Bjp Headquarters

BJP National President : भाजपचे नेतृत्व आता बिहारकडे? राष्ट्रीय अध्यक्ष पदासाठी नितीन नवीन दाखल करणार अर्ज

BJP National President : भाजप राष्ट्रीय अध्यक्ष निवडणुकीची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. दिल्लीतील भाजप मुख्यालयामध्ये भाजप दिग्गज नेत्यांच्या उपस्थितीमध्ये नितीन नवीन यांचा अर्ज दाखल केला जाणार आहे.

Updated On: Jan 19, 2026 | 12:32 PM
BJP National President election Nitin Naveen nomination at Delhi BJP headquarters

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष निवडणूक नितीन नवीन हे दिल्ली भाजप मुख्यालयात अर्ज दाखल करणार आहे (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची निवडणूक प्रक्रिया सुरु
  • सर्व प्रमुख आणि दिग्गज नेते दिल्लीतील भाजप मुख्यालयात उपस्थित
  • विद्यमान कार्यकारी अध्यक्ष नितीन नवीन दाखल करणार अर्ज
BJP National President : नवी दिल्ली : भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची (BJP President Election) प्रक्रिया आज, (दि.19 जानेवारी)सोमवारपासून सुरू होणार आहे. पूर्वी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, १९ जानेवारी ही उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. विद्यमान राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितीन नबीन आज दुपारी दिल्लीतील भाजप मुख्यालयात (BJP politics) आपला उमेदवारी अर्ज दाखल करतील. या दरम्यान, भाजपचे सर्व प्रमुख आणि दिग्गज नेते हे दिल्लीतील भाजप मुख्यालयात एकत्र आले आहेत. .

भाजप राष्ट्रीय अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया दुपारी २ ते ४ वाजेपर्यंत भाजप मुख्यालयात चालेल. देशभरातील पक्षाचे वरिष्ठ नेते, मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष आणि इतर प्रमुख अधिकारी उपस्थित राहतील. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यांसारखे प्रमुख नेते नितीन नबीन यांच्या उमेदवारी अर्जात प्रस्तावक म्हणून उपस्थित राहतील.

हे देखील वाचा : नक्षलवाद्यांनो खबरदार! छत्तीसगडच्या ‘या’ जिल्ह्यात चकमकीचा थरार; Armed Forces ने 6 जणांना थेट…

मीडिया रिपोर्टनुसार, तीन वेगवेगळ्या संचांमध्ये नामांकन दाखल केले जातील, ज्यामध्ये विविध राज्यांचे अध्यक्ष, संसदीय मंडळ सदस्य आणि राष्ट्रीय परिषदेचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल. नवीन अध्यक्ष निवडण्यासाठी ५,७०८ मतदार मतदान करतील. नामांकन दाखल झाल्यानंतर, छाननी ४ ते ५ वाजेपर्यंत होईल. त्यानंतर लगेचच ५ ते ६ वाजेपर्यंत अर्ज मागे घेण्याची अंतिम मुदत आहे.

राष्ट्रीय अध्यक्षांची निवडणूक २० जानेवारी रोजी

नवीन भारतीय जनता पक्षाच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक २० जानेवारी रोजी होणार आहे. नवीन अध्यक्षाचे नावही २० जानेवारी रोजी जाहीर केले जाईल. पक्षाचे सर्व मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष आणि अनेक वरिष्ठ नेते या कार्यक्रमाला उपस्थित राहतील. भाजपशासित राज्यांचे मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष आणि राष्ट्रीय परिषदेचे सदस्य यांनाही या कार्यक्रमाला आमंत्रित करण्यात आले आहे. नितीन नवीन यांची भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून बिनविरोध निवड होण्याची अपेक्षा आहे.

हे देखील वाचा : भाजपच्या मुंबईतील विजयाचा जल्लोष आसाममध्ये…! PM मोदींनी महापौर अन् बहुमतावरुन केले भाजपचे कौतुक

कोण आहेत नितीन नवीन ?

पाटण्यातील बंकीपूर येथील भाजप आमदार नितीन नवीन हे भाजपचे सध्या कार्यकारी अध्यक्ष आहेत. ते ४६ वर्षांचे आहेत. जर त्यांची अध्यक्षपदी निवड झाली तर ते भाजपच्या इतिहासातील सर्वात तरुण राष्ट्रीय अध्यक्ष असतील. त्यांनी बिहारमधून पाच वेळा आमदार म्हणून काम केले आहे आणि सध्या ते पाटण्यातील बंकीपूर विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतात. १५ डिसेंबर २०२५ रोजी त्यांना भाजपचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष म्हणून नियुक्त करण्यात आले. बिहारचे रहिवासी असलेले नवीन हे पूर्व भारतातील भाजपचे पहिले राष्ट्रीय अध्यक्ष असतील. त्यांची मेहनती प्रतिमा आणि मजबूत संघटनात्मक प्रभाव पाहता, ही नियुक्ती पक्षातील तरुण नेतृत्वाचे एक मजबूत लक्षण म्हणून पाहिली जात आहे.

 

Web Title: Bjp national president election nitin naveen nomination at delhi bjp headquarters

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 19, 2026 | 12:32 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

BJP ECI Audit Report 2024-25:  निवडणूक रोख्यांवर बंदीनंतरही भाजपच्या देणग्यांमध्ये कोट्यवधींची वाढ;  आकडा वाचून बसेल धक्का
1

BJP ECI Audit Report 2024-25:  निवडणूक रोख्यांवर बंदीनंतरही भाजपच्या देणग्यांमध्ये कोट्यवधींची वाढ;  आकडा वाचून बसेल धक्का

Chhatrapati Sambhaji Nagar News: शिंदेसेनेशी युतीवरून रणकंदन; छत्रपती संभाजीनगर भाजपात बंडखोरीचे संकेत
2

Chhatrapati Sambhaji Nagar News: शिंदेसेनेशी युतीवरून रणकंदन; छत्रपती संभाजीनगर भाजपात बंडखोरीचे संकेत

BMC Election 2026:  सत्तावाटपाचे नवे समीकरण; मुंबईच्या बदल्यात नाशिक, एकनाथ शिंदे तडजोड करण्यास तयार
3

BMC Election 2026:  सत्तावाटपाचे नवे समीकरण; मुंबईच्या बदल्यात नाशिक, एकनाथ शिंदे तडजोड करण्यास तयार

अटल बिहारी वाजपेयी., लालकृष्ण आडवाणी, ठाकरे, नबीन…! आत्तापर्यंत हे नेते बनले BJP National President
4

अटल बिहारी वाजपेयी., लालकृष्ण आडवाणी, ठाकरे, नबीन…! आत्तापर्यंत हे नेते बनले BJP National President

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘खोताची वाडी – एक शापित वास्तु’ एकाच वेळी अनेक भाषांमध्ये उपलब्ध; ‘अल्ट्रा प्ले’, ‘अल्ट्रा झकास’वर सीरिज रिलीज

‘खोताची वाडी – एक शापित वास्तु’ एकाच वेळी अनेक भाषांमध्ये उपलब्ध; ‘अल्ट्रा प्ले’, ‘अल्ट्रा झकास’वर सीरिज रिलीज

Jan 21, 2026 | 08:00 PM
Viral Video: मरणाची चाहूल लागताच पेटवून घेतो अंग! भस्म होऊन, राखेतून पुन्हा जन्माला येतो ‘हा’ पक्षी

Viral Video: मरणाची चाहूल लागताच पेटवून घेतो अंग! भस्म होऊन, राखेतून पुन्हा जन्माला येतो ‘हा’ पक्षी

Jan 21, 2026 | 07:59 PM
Republic Day 2026: शिवाजी पार्कवर प्रजासत्ताक दिनाचा शाही सोहळा! राज्यपाल फडकवणार तिरंगा; ‘हे’ असणार यंदाचे खास आकर्षण

Republic Day 2026: शिवाजी पार्कवर प्रजासत्ताक दिनाचा शाही सोहळा! राज्यपाल फडकवणार तिरंगा; ‘हे’ असणार यंदाचे खास आकर्षण

Jan 21, 2026 | 07:57 PM
IND vs NZ 1st T20I : ऑरेंज सिटीमध्ये स्फोटक अर्धशतकाचा ‘अभिषेक’; जामठा स्टेडियमवर चौकार-षटकारांचा पाऊस 

IND vs NZ 1st T20I : ऑरेंज सिटीमध्ये स्फोटक अर्धशतकाचा ‘अभिषेक’; जामठा स्टेडियमवर चौकार-षटकारांचा पाऊस 

Jan 21, 2026 | 07:49 PM
KDMC Politics: मनसेचा शिंदेंना पाठिंबा, राज ठाकरे नाराज? संजय राऊतांनी कल्याण-डोंबिवलीतील ‘त्या’ निर्णयावर फोडला बॉम्ब

KDMC Politics: मनसेचा शिंदेंना पाठिंबा, राज ठाकरे नाराज? संजय राऊतांनी कल्याण-डोंबिवलीतील ‘त्या’ निर्णयावर फोडला बॉम्ब

Jan 21, 2026 | 07:42 PM
ICC T20 World Cup 2026 : बांगलादेशचा घमंड चकनाचूर! विरोधात पडली मतं; ICC कडून दुसऱ्या पर्यायाचा विचार 

ICC T20 World Cup 2026 : बांगलादेशचा घमंड चकनाचूर! विरोधात पडली मतं; ICC कडून दुसऱ्या पर्यायाचा विचार 

Jan 21, 2026 | 07:39 PM
मुंबई उपनगरात पालिका शाळेला संरक्षण खात्याची परवानगी नाही! विद्यार्थ्यांची उडतेय तारांबळ

मुंबई उपनगरात पालिका शाळेला संरक्षण खात्याची परवानगी नाही! विद्यार्थ्यांची उडतेय तारांबळ

Jan 21, 2026 | 07:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM