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CJP Protest : CJP आंदोलनावर हायकोर्टात महत्त्वाची सुनावणी; CCTV फुटेज सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश, पुढील सुनावणी ‘या’ तारखेला

Updated On: Jul 22, 2026 | 04:21 PM IST
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सारांश

दिल्ली पोलिसांच्या कथित लाठीचार्जविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या CJPच्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. आंदोलनस्थळावरील CCTV फुटेज सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश देत केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना चार आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले असून पुढील सुनावणी 11 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.

CJP आंदोलनावर हायकोर्टात महत्त्वाची सुनावणी; CCTV फुटेज सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश, पुढील सुनावणी 'या' तारखेला

CJP आंदोलनावर हायकोर्टात महत्त्वाची सुनावणी; CCTV फुटेज सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश, पुढील सुनावणी 'या' तारखेला

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विस्तार
  • CJP आंदोलनावर हायकोर्टात महत्त्वाची सुनावणी
  • CCTV फुटेज सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश
  • पुढील सुनावणी ‘या’ तारखेला
Delhi High Court on CJP Protest : दिल्ली पोलिसांनी CJP आंदोलनादरम्यान केलेल्या कथित लाठीचार्जविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने आंदोलनस्थळावरील CCTV फुटेज सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश दिले असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 11 सप्टेंबर रोजी निश्चित केली आहे. या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी केलेल्या कारवाईबाबत गंभीर आक्षेप नोंदवत न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यानंतर न्यायालयाने प्रकरणाशी संबंधित सर्व CCTV फुटेज आणि इलेक्ट्रॉनिक पुरावे जतन करून ठेवण्याचे आदेश दिले, जेणेकरून पुढील सुनावणीदरम्यान आवश्यक पुरावे उपलब्ध राहतील.

याशिवाय, केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना चार आठवड्यांच्या आत आपले सविस्तर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. संबंधित पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर पुढील सुनावणीत न्यायालय या प्रकरणातील पुढील भूमिका निश्चित करणार आहे. या आदेशामुळे CJP आंदोलनादरम्यान झालेल्या कथित लाठीचार्ज प्रकरणाला नवे वळण मिळाले असून, आता सर्वांचे लक्ष 11 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीकडे लागले आहे.

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दिल्ली उच्च न्यायालयाने २० जुलै रोजीच्या संसद मोर्चादरम्यान आंदोलकांवर झालेल्या पोलीस लाठीचार्ज आणि १८ जुलै रोजी सोनम वांगचुक यांना जंतर मंतरवरून जबरदस्तीने हटवण्यासंबंधीच्या जनहित याचिकांवर सुनावणी सुरू केली आहे. सरन्यायाधीश देवेंद्र उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांच्या खंडपीठाने ही सुनावणी घेतली.

बॉडी कॅमेरा आणि सीसीटीव्ही फुटेज जतन करण्याचा आदेश

दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना चार आठवड्यांच्या आत उत्तर देण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. याचिकाकर्ते पुढील चार आठवड्यांत पोलिसांच्या उत्तरावर आपले प्रत्युत्तर दाखल करतील. पुढील सुनावणी ११ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. उच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना बॉडी कॅमेरा आणि सीसीटीव्ही फुटेज जतन करण्याचे आदेश दिले आहेत.

“विद्यार्थ्यांचा विनयभंग झाला, जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे”

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील एन. हरिहरन यांनी न्यायालयाला या घटनेची माहिती दिली. हरिहरन यांनी सांगितले की, आंदोलन शांततापूर्ण होते, कोणताही इशारा देण्यात आला नव्हता आणि लाठीचार्ज करण्यात आला. वसाहतवादी काळातही असे घडले नव्हते. राज्याकडून कोणतीही कारवाई झाल्यास, कलम १४ अंतर्गत मनमानीच्या आधारावर तिचे मूल्यांकन केले जाईल. ही अशी परिस्थिती आहे जिथे अत्यंत क्रूरतेचा वापर करण्यात आला आहे. आंदोलनाचे नियमन करण्याची किंवा त्याला दिशा देण्याची क्षमता राज्याकडे नव्हती, असे मी म्हणत नाही. विद्यार्थिनींचा विनयभंग झाला, असे ते म्हणाले. जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे.

२० तारखेपर्यंत कोणताही हिंसाचार झाला नाही – वकील

वकील विकास सिंह म्हणाले की, आंदोलक जवळपास २० दिवसांपासून एकत्र जमले होते. सोनम वांगचुक यांनी आधीच जाहीर केले होते की ते २० तारखेला संसदेवर मोर्चा काढतील. हे सर्वांना माहीत होते. २० तारखेपर्यंत कोणताही हिंसाचार झाला नाही. विकास सिंह म्हणाले की, त्याच जमावावर हल्ला झाला. प्रत्येक कुटुंबातील मुले आणि मुली उपस्थित होते. वकील संजय हेगडे यांचा मुलगाही तिथे होता. सर्व स्तरांतील मुले उपस्थित होती. डॉक्टर आणि पॅरामेडिकल कर्मचारी सर्व उपस्थित होते.

विकास सिंह म्हणाले की, तिथे जमलेल्या लोकांनी हिंसाचाराचा अवलंब केला, अशी कोणतीही चर्चा आजपर्यंत झालेली नाही. साध्या वेशात असलेल्या आणि काठ्या घेतलेल्या लोकांनी पोलिसांच्या साथीने आंदोलकांवर हल्ला केल्याचे व्हिडिओ समोर आले आहेत. पोलीस जेमतेम परिस्थिती हाताळत आहेत.

पोलिसांविरुद्ध एफआयआर दाखल करावा – वकील

हरिहरन म्हणाले की, तिथे खिळे लावलेल्या काठ्या होत्या, ज्यांचा वापर मुलांना मारहाण करण्यासाठी केला गेला. जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे. किमान ओळखता येण्याजोग्या पोलिसांविरुद्ध एफआयआर दाखल केला पाहिजे. हे सर्व व्हिडिओमध्ये चित्रित झाले आहे. संपूर्ण घटनेची चौकशी झाली पाहिजे. ९० हून अधिक विद्यार्थी जखमी झाले आहेत. जखमींची संख्या वाढत आहे. अशा परिस्थितीत कायदा अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांनी कोणत्या आचारसंहितेचे पालन करावे, याबाबत काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली पाहिजेत. आम्ही सीसीटीव्ही फुटेज, व्हिडिओ, बळाचा वापर, अश्रुधूर, लाठी इत्यादींबाबत पोलिसांच्या सूचनांसह सर्व साहित्य जतन करण्याची मागणी करत आहोत, कारण आम्हालाही उच्चस्तरीय चौकशी हवी आहे.

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Web Title: Delhi high court cjp protest petition next hearing september 11 cctv footage preserve order

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Published On: Jul 22, 2026 | 04:21 PM

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