CJP Protest: आंदोलनादरम्यान ‘CJP’ची महत्वाचे विधान! ‘सरकारसोबत चर्चेला तयार, पण जागा तटस्थ असावी’

VIDEO | Delhi: “’Bharat Mata ki Jai’, ‘Inquilab Zindabad’, ‘Jai Bheem’ and ‘Dharmendra Pradhan Istifa do’, stick to these four slogans only; They are looking to make narrative, we will not tolerate any negative slogans”, says CJP spokesperson Ashutosh Ranka at Jantar Mantar.… pic.twitter.com/iXiwF6odJD — Press Trust of India (@PTI_News) July 22, 2026
यापूर्वी, आशुतोष रंका यांनी केंद्र सरकारला कडक इशारा दिला होता. बुधवारी ‘एएनआय’ (ANI) या वृत्तसंस्थेशी बोलताना रंका म्हणाले की, जर केंद्र सरकारने आंदोलकांच्या मागण्या लवकर मान्य केल्या नाहीत, तर देशातील तरुण त्यांना चोख प्रत्युत्तर देतील. त्यांनी २० जुलै रोजी झालेल्या आंदोलनाला केवळ एक ‘ट्रेलर’ असल्याचे म्हटले.
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आशुतोष रंका यांनी या आंदोलनाला स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठी चळवळ असे संबोधले. मागण्या मान्य न झाल्यास, आणखी लाखो लोक दिल्लीकडे कूच करतील आणि गप्प बसणार नाहीत, असा इशारा त्यांनी दिला.
आंदोलकांनी हिंसाचार भडकवला असल्याचा आरोप फेटाळून लावताना त्यांनी ठामपणे सांगितले की, २० मार्चची रॅली पूर्णपणे शांततापूर्ण होती. पोलिसांनी विद्यार्थ्यांवर बळाचा वापर केल्यानंतरच गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली, असा आरोप त्यांनी केला. रंका म्हणाले, “गेल्या ३१ दिवसांपासून तरुण महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या तत्त्वांचे पालन करत शांततेने बसले आहेत.”
रंका यांनी स्पष्ट केले की, कोणत्याही आंदोलकाविरुद्ध नवीन किंवा भविष्यात एफआयआर दाखल केला जाणार नाही, अशी हमी मिळेपर्यंत ही चळवळ थांबणार नाही. त्यांनी सांगितले की, त्यांच्या नेतृत्वाला UAPA किंवा NSA सारख्या कायद्यांखालील अटकेची भीती वाटत नाही आणि आपल्या हक्कांसाठी तुरुंगात जाणे ही त्यांच्यासाठी किरकोळ बाब आहे. त्यांनी भाजपसह सर्व राजकीय पक्षांना या चळवळीच्या समर्थनासाठी पुढे येण्याचे आवाहन केले आणि सांगितले की, ही मागणी संपूर्ण देशातील तरुणांशी संबंधित आहे.
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