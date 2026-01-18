Delhi Weather : आधीच प्रदुषण अन् आता दाट धुके: दिल्ली NCR मध्ये वाहन चालवताना अडथळा, IMD ने दिला इशारा

IMDच्या मते, सध्याचा पश्चिमी विक्षोभ याचा आज, १८ जानेवारीपर्यंत पश्चिम हिमालयीन प्रदेशावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर, १९ आणि २१ जानेवारी रोजी एकामागून एक दोन पश्चिमी विक्षोभ वायव्य भारतावर परिणाम करू शकतात, ज्यामुळे हवामानात बदल होण्याची शक्यता आहे. हवामान खात्याने एक इशारा जारी केला आहे. यामध्ये म्हटले आहे की पुढील ४-५ दिवस वायव्य भारत आणि बिहारमध्ये दाट धुके राहण्याची शक्यता आहे.
दिल्लीच्या मोती बाग परिसरातील एका व्हायरल व्हिडिओमध्ये धुक्याचा दाट थर स्पष्टपणे दिसतो. यावरून असे दिसून येते की दिल्लीतील रहिवाशांना वाहतुकीच्या मोठ्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे, कारण सकाळी रस्ते क्वचितच दिसत आहेत. दाट धुक्यामुळे दिल्ली-एनसीआरमध्ये दृश्यमानतेवर गंभीर परिणाम झाला आहे. धुक्यामुळे आनंद विहार रेल्वे स्टेशनवर गाड्या उशिराने धावत आहेत. अनेक गाड्या तासन्तास उशिराने धावतात, त्यामुळे प्रवाशांची गैरसोय होते. तसेच रस्त्यांवर गाड्या चालवताना देखील त्रास होत आहे. दाट धुक्यामुळे पुढचे दिसणे कठीण झाल्याने गाडी चालवताना त्रास होत आहे. यामुळे अपघात होण्याची देखील शक्यता आहे. यामुळे वाहन चालवताना काळजी घेण्याचे आवाहन केले जात आहे.
सावकाश गाडी चालवण्याचा सल्ला
बारापुल्ला उड्डाणपूल आणि सराय काले खान परिसरात दृश्यमानता जवळजवळ शून्यावर आली आहे. व्हिडिओमध्ये वाहने हळूहळू चालताना दिसत आहेत. धुक्यामुळे उड्डाणपूलावर वाहतूक कोंडी झाली आहे. रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने वाहनचालकांना सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला आहे. धुके फक्त दिल्लीपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. उत्तर प्रदेशातील अयोध्येत, मौनी अमावस्येला भाविकांनी धुके आणि थंडीमध्ये शरयू नदीत पवित्र स्नान केले. थंड वारे असूनही, भाविकांचा उत्साह कायम राहिला. पुढील काही दिवस उत्तर भारतात हवामानाचा हाच प्रकार कायम राहण्याची शक्यता आहे.
राजधानी दिल्लीत हवामान कसे?
दिल्लीत दुपारी सूर्यप्रकाशामुळे थंडीपासून काही प्रमाणात आराम मिळतो, परंतु संध्याकाळपर्यंत तापमान कमी होण्यास सुरुवात होते. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMD) नुसार, रविवारी अंशतः ढगाळ राहण्याची अपेक्षा आहे, काही भागात मध्यम धुके तर काही भागात दाट धुके राहण्याची अपेक्षा आहे. किमान तापमान ५ अंशांपर्यंत खाली येऊ शकते. १९ आणि २० जानेवारी रोजीही अशीच हवामान परिस्थिती अपेक्षित आहे. अंशतः ढगाळ, सकाळी मध्यम धुके. त्यानंतर २१ ते २३ जानेवारी दरम्यान अंशतः ढगाळ वातावरण राहील. हलके ते मध्यम धुके राहण्याची शक्यता आहे. कमाल तापमान १८ ते २२ अंश आणि किमान तापमान ५ ते ९ अंश राहण्याची अपेक्षा आहे.
उत्तर प्रदेश ते हिमाचल प्रदेशपर्यंत तीव्र थंडी
उत्तर भारतात थंड वाऱ्यांमुळे थंडीचा जोर वाढला आहे, दिवसाही थंडीची लाट कायम आहे. दिवसाही तेजस्वी सूर्यप्रकाशामुळे काही प्रमाणात आराम मिळतो, परंतु दंवामुळे संध्याकाळ होताच थंडीचा जोर वाढतो. हवामान खात्याने पुढील २४ तास थंडीची लाट कायम राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. नोएडामध्ये कडाक्याच्या थंडीमुळे, इयत्ता ८ वी पर्यंतच्या शाळा १९ जानेवारीपर्यंत बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय झाल्यामुळे उत्तराखंड आणि हिमाचलमध्ये हलक्या बर्फवृष्टी आणि पावसाची शक्यता हवामान खात्याने वर्तवली आहे. तथापि, दोन्ही राज्यांमध्ये थंडीची लाट कायम राहील. सकाळी दाट धुके राहू शकते. एकूणच, उत्तर भारतात थंडीची लाट कायम राहील. हवामान खात्याच्या आकडेवारीनुसार, येत्या काही दिवसांत तापमानात चढ-उतार दिसून येऊ शकतात.