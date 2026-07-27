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IndiGo Flight: मोठा अनर्थ टळला! दुबई-मुंबई इंडिगो फ्लाइटची राजकोटमध्ये इमर्जन्सी लँडिंग,सर्व प्रवासी सुरक्षित

Updated On: Jul 27, 2026 | 05:15 PM IST
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सारांश

दुबईहून मुंबईकडे येणाऱ्या इंडिगोच्या विमानाला तांत्रिक बिघाडाची शक्यता निर्माण झाल्याने गुजरातमधील राजकोट विमानतळावर आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आली. विमानातील सर्व प्रवासी आणि चालक दल सुरक्षित असून, घटनेनंतर विमानाची तांत्रिक तपासणी करण्यात आली.

मोठा अनर्थ टळला! दुबई-मुंबई इंडिगो फ्लाइटची राजकोटमध्ये इमर्जन्सी लँडिंग,सर्व प्रवासी सुरक्षित

मोठा अनर्थ टळला! दुबई-मुंबई इंडिगो फ्लाइटची राजकोटमध्ये इमर्जन्सी लँडिंग,सर्व प्रवासी सुरक्षित

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विस्तार
  • दुबई-मुंबई इंडिगो फ्लाइटची राजकोटमध्ये इमर्जन्सी लँडिंग
  • सर्व प्रवासी सुरक्षित
  • आपत्कालीन लँडिंग
Dubai to Mumbai Flight: इंडिगोच्या विमानासंदर्भात मोठी बातमी समोर येत आहे. दुबई-मुंबई विमानाच्या कार्गो होल्डमध्ये धूर आढळून आल्यानंतर गुजरातच्या राजकोट विमानतळावर आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आले. सूचना मिळताच विमान तात्काळ दुसऱ्या मार्गावर वळवण्यात आले. राजकोट विमानतळावर उतरल्यावर सर्व प्रवाशांना सुखरूप बाहेर काढण्यात आले. मिळालेल्या माहितीनुसार, इंडिगो विमानाच्या केबिन क्रूच्या लक्षात कार्गो होल्डमध्ये धूर आला. त्यानंतर, हवेतच आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाल्याने विमानाला आपत्कालीन लँडिंग करण्यास सांगण्यात आले. या विमानात क्रू सदस्यांसह एकूण १९४ प्रवासी होते. आपत्कालीन लँडिंगपूर्वी राजकोट आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला होता.

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आपत्कालीन लँडिंग

मिळालेल्या माहितीनुसार, आपत्कालीन कॉल आल्यानंतर इंडिगोचे विमान IGO 1452 राजकोटला वळवण्यात आले. त्यानंतर विमान उतरवण्यात आले. मिळालेल्या माहितीनुसार, क्रू सदस्यांच्या लक्षात आले की कार्गो कंपार्टमेंटमधून धूर येत आहे आणि त्यांनी पायलटला याची माहिती दिली. त्यानंतर विमान राजकोटला वळवण्यात आले. याची माहिती राजकोट विमानतळाला देण्यात आली. हे इंडिगो विमान २७ जुलै रोजी दुपारी ३:२६ वाजता उतरले. विमान २७ जुलै रोजी सकाळी ११:१९ वाजता दुबईहून निघाले.

आपत्कालीन सेवा सज्ज

कोणतीही अनुचित घटना टाळण्यासाठी राजकोट विमानतळाने अग्निशमन, वैद्यकीय आणि बचाव पथकांना सज्ज ठेवून संपूर्ण आपत्कालीन तयारी सुरू केली होती. क्रूकडून सूचना मिळताच, पायलटने विमान सुरक्षितपणे उतरवण्यासाठी तात्काळ आपत्कालीन प्रोटोकॉल सुरू केले, ज्यानंतर जमिनीवरील बचाव पथके, अग्निशमन दलाच्या गाड्या आणि रुग्णवाहिका धावपट्टीवर दाखल झाल्या. हवेत असताना ही आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवली तेव्हा दुबई-मुंबई विमान गुजरातच्या हवाई क्षेत्रात होते. ते सर्वात जवळचे ठिकाण असलेल्या राजकोटला वळवण्यात आले. सुरक्षित लँडिंगनंतर सर्वांनी सुटकेचा निःश्वास टाकला. लँडिंगनंतर, ग्राउंड इंजिनिअर्स आणि विमानचालन सुरक्षा निरीक्षक स्मोक अलार्मच्या कारणाची चौकशी करत आहेत. विमान विमानतळाच्या बे मध्ये थांबवण्यात आले आहे.

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Web Title: Indigo dubai to mumbai flight makes emergency landing in rajkot all passengers safe

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Published On: Jul 27, 2026 | 05:15 PM

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