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Karan Kundrra: मॉरिशसमध्ये करण-तेजस्वीचा रोमँटिक क्षण; पाण्याखाली खास सरप्राइझने चाहत्यांची मने जिंकली

Updated On: Jul 27, 2026 | 06:52 PM IST
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सारांश

Karan Kundrra: छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय जोडी करण कुंद्रा आणि तेजस्वी प्रकाश पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. मॉरिशसमध्ये सुट्टीदरम्यान करणने स्कूबा डायव्हिंग करताना तेजस्वीला खास अंदाजात लग्नाची मागणी घातल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

Karan Kundrra Proposed Girlfriend Tejasswi Prakash: (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

Karan Kundrra Proposed Girlfriend Tejasswi Prakash: (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

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विस्तार
  • करण कुंद्रा आणि तेजस्वी प्रकाश सध्या मॉरिशसमध्ये सुट्टीचा आनंद
  • करणने स्कूबा डायव्हिंगदरम्यान तेजस्वीला अनोख्या अंदाजात लग्नाची घातली मागणी
  • या रोमँटिक व्हिडिओने सोशल मीडियावर मोठी चर्चा
  • करण-तेजस्वीच्या नात्याबद्दल पुन्हा एकदा उत्सुकता वाढली
 

Karan Kundrra Proposed Girlfriend Tejasswi Prakash: छोट्या पडद्यावरील सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या जोड्यांमध्ये करण कुंद्रा आणि तेजस्वी प्रकाश यांचे नाव नेहमीच घेतले जाते. दोघेही आपल्या नात्यामुळे कायम चर्चेत असतात. यावेळीही त्यांनी चाहत्यांना एक सुंदर सरप्राइझ दिलं आहे. मॉरिशसमध्ये सुट्टीचा आनंद घेत असताना घडलेला त्यांचा एक खास क्षण सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे. या व्हिडीओने चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढवली असून दोघांच्या नात्याबद्दल पुन्हा एकदा चर्चा रंगू लागली आहे.

करणने नुकताच व्हिडिओ व्हायरल

करणने नुकताच आपल्या मॉरिशस प्रवासाचा व्हिडीओ चाहत्यांसोबत शेअर केला. या व्हिडीओमध्ये समुद्रकिनारी फिरणं, सुंदर निसर्गाचा आनंद घेणं आणि विविध साहसी उपक्रम करतानाचे अनेक क्षण पाहायला मिळतात. मात्र, सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले ते एका वेगळ्याच प्रसंगाने. स्कूबा डायव्हिंग करत असताना करणने तेजस्वीला पुन्हा एकदा खास अंदाजात लग्नाची मागणी घातली.

सोशल मीडियावर शेअर

समुद्राच्या निळ्याशार पाण्यात दोघेही डायव्हिंगचा आनंद घेत होते. त्यावेळी करणने आपल्या हावभावातून तेजस्वीसमोर प्रेम व्यक्त केलं. पाण्याखाली बोलणं शक्य नसल्यामुळे दोघांनी शब्दांऐवजी चेहऱ्यावरील हसू आणि हातवाऱ्यांमधून भावना व्यक्त केल्या. तेजस्वीनेही त्याच्या या गोड सरप्राइझला आनंदाने प्रतिसाद दिला. हा क्षण कॅमेऱ्यात कैद झाला आणि सोशल मीडियावर शेअर होताच काही तासांतच लाखो लोकांनी तो पाहिला.

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चाहत्यांनी या व्हिडीओवर प्रेमाचा वर्षाव केला आहे. अनेकांनी या जोडीचं कौतुक करत, “हे दोघे कायम असेच आनंदी राहावेत,” अशा शुभेच्छा दिल्या. काहींनी तर आता त्यांच्या लग्नाची अधिकृत घोषणा कधी होणार, याचीही उत्सुकता व्यक्त केली आहे. सोशल मीडियावर या व्हिडीओच्या कमेंट्समध्ये दोघांबद्दल सकारात्मक प्रतिक्रिया पाहायला मिळत आहेत.

नात्याची सुरुवात कधी झाली?

करण आणि तेजस्वी यांच्या नात्याची सुरुवात लोकप्रिय रिअॅलिटी शो ‘बिग बॉस १५’मध्ये झाली होती. सुरुवातीला मैत्री असलेलं नातं हळूहळू प्रेमात बदललं. शो संपल्यानंतरही दोघांनी एकमेकांची साथ सोडली नाही. अनेक चढ-उतार आले, अफवाही पसरल्या, पण त्यांनी आपल्या नात्यावर त्याचा परिणाम होऊ दिला नाही. त्यामुळेच आजही ही जोडी चाहत्यांची आवडती आहे. 

पहिला प्रपोज कधी केला?

या आधीही करणने एका कार्यक्रमादरम्यान तेजस्वीला अंगठी देत प्रेमाची कबुली दिली होती. आता मॉरिशसमध्ये पुन्हा एकदा वेगळ्या पद्धतीने तिला सरप्राइझ देत त्याने आपल्या प्रेमाची जाणीव करून दिली. हा क्षण साधा असला तरी त्यामागची भावना चाहत्यांच्या मनाला भिडली.

या व्हिडीओनंतर पुन्हा एकदा त्यांच्या लग्नाच्या चर्चांना उधाण आलं आहे. सोशल मीडियावर अनेक जण “आता लग्नाची तारीख कधी जाहीर होणार?” असा प्रश्न विचारताना दिसत आहेत. मात्र, या चर्चांवर करण किंवा तेजस्वी यांनी अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

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मनोरंजन विश्वात अनेक जोड्या चर्चेत येतात, पण काही नाती चाहत्यांच्या मनात कायमचं घर करून जातात. करण कुंद्रा आणि तेजस्वी प्रकाश यांची जोडी त्यापैकीच एक मानली जाते. त्यांच्या नात्यातील साधेपणा, एकमेकांवरील विश्वास आणि छोट्या-छोट्या गोष्टींमधून व्यक्त होणारं प्रेम हेच त्यांच्या लोकप्रियतेचं खरं कारण आहे. मॉरिशसमधील हा रोमँटिक क्षणही त्याचाच आणखी एक सुंदर पुरावा ठरला आहे.

 

Web Title: Television karan kundrra proposed tejasswi prakash underwater mauritius

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Published On: Jul 27, 2026 | 06:52 PM

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