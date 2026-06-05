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El Nino मुळे पुन्हा चिंता वाढली! पॅसिफिक महासागरातील तापमानात वाढ; भारतीय मान्सूनवर परिणाम होणार?

Updated On: Jun 05, 2026 | 03:15 PM IST
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सारांश

El Nino Update : एल निनोमुळे पुन्हा एकदा जागतिक स्तरावर चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. प्रशांत महासागरातील पाण्याच्या तापमानात वाढ झाली असून याचा थेट भारताच्या हवामानावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

El Nino

El Nino मुळे पुन्हा चिंता वाढली! पॅसिफिक महासागरातील तापमानात वाढ; भारतीय मान्सूनवर परिणाम होणार? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • El Nino मुळे पुन्हा चिंता वाढली
  • पॅसिफिक महासागरातील तापमानात वाढ
  • भारतीय मान्सूनवर परिणाम होणार?
El Nino News in Marathi : जगावर पुन्हा एकदा मोठे संकट घोंगावत आहे. प्रशांत महासागराती तापमान वाढले असून अल निनो च्या हवामान बदलामुळे चिंता निर्माण झाली आहे. याचा परिणाम भारतीय तपामानावरही होण्याची शक्यता हवामान तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे. युरोपीय हवामान संस्थेने याबाबत एक महत्त्वपूर्ण अहवाल जारी केला आहे. या अहवालानुसार, समुद्राचे तापमान एका विशिष्ट पातळीपेक्षा जास्त वाढले आहे. यामुळे जुलै महिन्यात अल निनो येण्याची शक्यात ८२% वाढली आहे.

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काय आहे अल निनो?

अल निनो ही प्रशांत महासागरातील समुद्राच्या पाण्याच्या तापमानाशी संबंधित नैसर्गिक हवामान प्रक्रिया आहे. सोप्या भाषेत सांगयाचे झाले तर या प्रक्रियेत प्रशांत महासागरातील पाणी नेहमीपेक्षा जास्त गरम होते.  या उष्ण पाण्यामुळे हवामानातही बदल होते, ज्याचा संपूर्ण जगातीव पावसावर परिणाम होतो. भारतात अल निनो आला म्हणजे पाऊस कमी पडतो.

भारतावर परिणाम होणार?

हवामान विभागाने दिलेल्या इशाऱ्यानुसार, यंदा पावसाळा सामान्यपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे. मान्सून केरळमध्ये वेळेवर पोहोचला असला तरी पावसाची तीव्रता कमी असू शकते. कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तामानिळनाडूत पुढे काही दिवस पावासाचे आगमन होईल. परंतु तो जोरदार बरसण्याची शक्यता कमी आहे. ज्याचा थेट शेतीवर परिणाम होऊ शकतो. यामुळे खरीप पिकांसाठी धोका निर्माण झाला आहे. कारण खरीप पिंकाना जास्त पावसाची गरज असते.

दुष्काळाची भीती

हवामान तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, अल निनोमुळे ऑस्ट्रेलिया आणि इंडोनेशियामध्ये पावसाचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या घटू शकते. ज्यामुळे भीषण दुष्काळ पडण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे युरोप खंडातही परिस्थिती बिकट होऊ शकते. वाढत्या उष्णतेमुळे मानवी आरोग्यवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

सामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावरही परिणाम होणार?

अल निनोमुळे यंदा पावसाची तीव्रता कमी वर्तवली आहे. ज्यामुळे भाजीपाला, डाळी, धान्याचे भाव वाढू शकतात. तसेच पाणीटंचाईचा प्रश्न देखील उद्भवू शकतो. यामुळे वीजनिर्मितीवरही परिणाम होऊ शकतो. सामान्यांच्या रोजच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होऊन आर्थिक भार वाढू शकतो.

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Web Title: El nino 2026 pacific ocean warming may affect indian monsoon

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Published On: Jun 05, 2026 | 03:15 PM

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