निवडणूक आयोगाचा तिसरा टप्पा सुरू! ‘SIR’ साठी ‘या’ राज्यांमध्ये राबवले जाणार घर-घर अभियान

जे मतदार २८ जूनपर्यंत आपले गणना अर्ज सादर करू शकणार नाहीत, ते ‘दावे आणि आक्षेप’ नोंदवण्यासाठी निश्चित केलेल्या कालावधीत, विहित नमुन्यातील घोषणापत्रासह ‘फॉर्म ६’ (Form 6) द्वारे अर्ज करू शकतात. SIR च्या गणना टप्प्यादरम्यान, ‘बूथ लेव्हल अधिकारी’ (BLOs) घरोघरी जाऊन सर्व विद्यमान मतदारांना गणना अर्ज वितरित करतात.
निवडणूक आयोगाने सांगितले की, मतदार आपले रीतसर भरलेले अर्ज BLOs कडे किंवा ऑनलाइन पद्धतीने सादर करू शकतात. जास्तीत जास्त मतदारांपर्यंत पोहोच सुनिश्चित करण्यासाठी, BLOs अर्जांचे वितरण, संकलन आणि पडताळणी करण्याकरिता प्रत्येक घराला भेट देतील.
घरोघरी जाऊन केल्या जाणाऱ्या या गणना मोहिमेदरम्यान, BLOs आपल्यासोबत किमान ३० कोरे ‘फॉर्म ६’ आणि कोरी घोषणापत्रे बाळगतात; जेणेकरून नवीन मतदार म्हणून नोंदणी करू इच्छिणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला ते उपलब्ध करून देता येतील.
आयोगाने पुढे नमूद केले की, राजकीय पक्षांचा सहभाग अधिक व्यापक करण्यासाठी, त्यांनी मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच्या ‘बूथ लेव्हल एजंट्सना’ (BLAs) दररोज जनतेकडून ५० पर्यंत अर्ज संकलित करण्याची आणि मतदार यादीचा मसुदा प्रकाशित होण्यापूर्वी ते BLOs कडे सुपूर्द करण्याची परवानगी दिली आहे. मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय राजकीय पक्ष, SIR प्रक्रिया सुरळीत व प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी BLOs ना मदत करण्याकरिता अतिरिक्त BLAs ची नियुक्ती करू शकतात. भारताच्या संविधानातील अनुच्छेद ३२४, ‘लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५०’ चे कलम २१ आणि इतर लागू नियमांनुसार प्राप्त अधिकारांचा वापर करून, आयोगाने १४ मे रोजी १६ राज्ये आणि ३ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये (UTs) ‘विशेष संक्षिप्त सुधारणा’ (SSR) प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश दिले होते.
आयोगाने स्पष्ट केले की, SSR चा मुख्य उद्देश हा सुनिश्चित करणे आहे की, कोणताही पात्र नागरिक मतदार यादीतून वगळला जाऊ नये आणि कोणताही अपात्र व्यक्ती मतदार यादीत समाविष्ट केला जाऊ नये. भारताचा नागरिक असलेली, पात्रता दिनांकास ज्याचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी नाही अशी, आणि कोणत्याही कायद्यान्वये अपात्र ठरवली गेली नसलेली प्रत्येक व्यक्ती मतदार यादीत नोंदणी करण्यास पात्र असेल.
ओडिशा राज्यात ३.३४ कोटी मतदार, ३८,१२३ BLOs (बूथ लेव्हल अधिकारी) आणि राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधित्व करणारे ८,३९१ BLAs (बूथ लेव्हल एजंट्स) आहेत. मिझोराममध्ये ८.७५ लाख मतदार, १,३५३ BLOs आणि ३,४३० BLAs आहेत. निवडणूक आयोगाने (ECI) नमूद केले की, सिक्कीममध्ये ४.७१ लाख मतदार, ५७२ BLOs आणि ६८१ BLAs आहेत.
निवडणूक आयोगाने पुढे सांगितले की, मणिपूरमध्ये २०.९२ लाख मतदार, २,९९६ BLOs आणि ५,००३ BLAs आहेत; तसेच, घरोघरी जाऊन केल्या जाणाऱ्या पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान निवडणूक अधिकाऱ्यांना सहकार्य करावे, असे आवाहनही आयोगाने मतदारांना केले आहे.
