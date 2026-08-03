मद्यप्रेमींसाठी वाईट बातमी! Old Monk, Bagpiper, Royal Challenge सह काही लोकप्रिय ब्रँड्सवर विक्रीबंदी; काय आहे यामागचं कारण?

रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, FSSAIच्या तपासात काही मद्य उत्पादनांमध्ये चव आणि सुगंध वाढवण्यासाठी नियमबाह्य फ्लेवरिंग एजंट्सचा वापर केल्याचे आढळले. नियामकाच्या मते, व्हिस्की किंवा रमचा स्वाद आणि सुगंध हा नैसर्गिक कच्चा माल आणि योग्य मॅच्युरेशन (परिपक्वता) प्रक्रियेतून निर्माण झाला पाहिजे. त्यामध्ये कृत्रिम किंवा अतिरिक्त फ्लेवर मिसळणे निर्धारित मानकांच्या विरोधात आहे.
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सध्या पुढील उत्पादनांवर कारवाई करण्यात आली आहे.
Antiquity Blue Whisky आणि Royal Challenge Whisky (मध्य प्रदेशातील उत्पादन युनिटमध्ये तयार केलेले)
Bagpiper Deluxe Whisky आणि Old Cask Deluxe XXX Rum (मध्य प्रदेशातील उत्पादन युनिटमध्ये तयार केलेले)
Old Monkच्या महाराष्ट्रातील उत्पादन युनिटमध्ये तयार झालेल्या तीन विशिष्ट प्रकारांवर
मात्र, ही बंदी केवळ या विशिष्ट उत्पादन युनिटमधील बॅचपुरती आहे की संपूर्ण देशभर विकल्या जाणाऱ्या सर्व उत्पादनांवर लागू आहे, याबाबत FSSAIने अद्याप स्पष्ट माहिती दिलेली नाही.
तपासादरम्यान काही उत्पादनांमध्ये व्हिस्कीमध्ये व्हिस्की फ्लेवर आणि रममध्ये रम फ्लेवर अशा स्वरूपाचे बाह्य फ्लेवरिंग पदार्थ वापरल्याचा आरोप आहे. FSSAIच्या मते, जागतिक स्तरावर मद्यनिर्मितीमध्ये ही पद्धत मान्य मानली जात नाही.
नियामकाचे म्हणणे आहे की, अशा प्रकारे कृत्रिम फ्लेवरचा वापर केल्यास नैसर्गिक परिपक्वता प्रक्रिया आणि दर्जेदार कच्च्या मालाचे महत्त्व कमी होते. त्यामुळे संबंधित उत्पादने निर्धारित गुणवत्ता मानकांनुसार नसल्याचे मानले गेले.
रॉयटर्सच्या माहितीनुसार, ही बातमी प्रसिद्ध होईपर्यंत United Spirits, Inbrew Beverages आणि Mohan Rocky Springwater या कंपन्यांकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नव्हती. तसेच, FSSAIनेही या आदेशाची व्याप्ती किती असेल, याबाबत अद्याप सविस्तर माहिती जाहीर केलेली नाही.
या कारवाईचा अर्थ Old Monk, Royal Challenge, Antiquity Blue किंवा Bagpiper Deluxe या ब्रँड्सच्या सर्व बाटल्यांवर बंदी असा नाही. सध्या ही कारवाई काही विशिष्ट उत्पादन केंद्रांमध्ये तयार झालेल्या उत्पादनांपुरती मर्यादित असल्याचे समोर आले आहे. पुढील अधिकृत स्पष्टीकरणानंतर या निर्णयाचे संपूर्ण स्वरूप स्पष्ट होणार आहे.
तसेच याशिवाय, FSSAIने मद्य उत्पादनांवरील लेबलिंग, फ्लेवरिंग आणि वयोमान (Age Claim) संदर्भातील नियमांचे पालन अधिक कठोरपणे करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ग्राहकांची दिशाभूल होऊ नये आणि उत्पादनांमध्ये निर्धारित अन्नसुरक्षा मानकांचे पालन व्हावे, हा या कारवाईचा उद्देश असल्याचे नियामकाने स्पष्ट केले आहे.
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