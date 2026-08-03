सोमवार, 3 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Fssai Bans Select Old Monk Bagpiper Royal Challenge Variants Over Flavouring Violations

मद्यप्रेमींसाठी वाईट बातमी! Old Monk, Bagpiper, Royal Challenge सह काही लोकप्रिय ब्रँड्सवर विक्रीबंदी; काय आहे यामागचं कारण?

Updated On: Aug 03, 2026 | 05:23 PM IST
जाहिरात
सारांश

FSSAIने Old Monk, Bagpiper Deluxe, Royal Challenge आणि Antiquity Blue यांसह काही मद्यप्रकारांच्या विक्रीवर बंदी घातली आहे. कृत्रिम किंवा 'नेचर आयडेंटिकल' फ्लेवरिंगचा वापर करून अन्नसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा ठपका ठेवत ही कारवाई करण्यात आली आहे.

मद्यप्रेमींसाठी वाईट बातमी! Old Monk, Bagpiper, Royal Challenge सह काही लोकप्रिय ब्रँड्सवर विक्रीबंदी; काय आहे यामागचं कारण?

मद्यप्रेमींसाठी वाईट बातमी! Old Monk, Bagpiper, Royal Challenge सह काही लोकप्रिय ब्रँड्सवर विक्रीबंदी; काय आहे यामागचं कारण?

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • दारू उत्पादकांना FSSAIचा दणका
  • कृत्रिम फ्लेवरिंगमुळे काही लोकप्रिय ब्रँड्सवर विक्रीबंदी
  • Old Monkसह अनेक मद्य ब्रँड्स अडचणीत
जर तुमच्या घरात किंवा मित्रपरिवारात Old Monk, Royal Challenge, Antiquity Blue किंवा Bagpiper Deluxe या मद्यब्रँड्सची चर्चा होत असेल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (FSSAI) या लोकप्रिय ब्रँड्सच्या काही विशिष्ट प्रकारांच्या विक्रीवर निर्बंध घातले आहेत.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, FSSAIच्या तपासात काही मद्य उत्पादनांमध्ये चव आणि सुगंध वाढवण्यासाठी नियमबाह्य फ्लेवरिंग एजंट्सचा वापर केल्याचे आढळले. नियामकाच्या मते, व्हिस्की किंवा रमचा स्वाद आणि सुगंध हा नैसर्गिक कच्चा माल आणि योग्य मॅच्युरेशन (परिपक्वता) प्रक्रियेतून निर्माण झाला पाहिजे. त्यामध्ये कृत्रिम किंवा अतिरिक्त फ्लेवर मिसळणे निर्धारित मानकांच्या विरोधात आहे.

दारू बरोबर खाणाऱ्या स्नॅक्सना ‘चकना’ का म्हणतात? केंव्हापासून पडली ही ‘दारू विथ चकना’ची पद्धत?

कोणत्या ब्रँड्सवर परिणाम झाला?

सध्या पुढील उत्पादनांवर कारवाई करण्यात आली आहे.

Antiquity Blue Whisky आणि Royal Challenge Whisky (मध्य प्रदेशातील उत्पादन युनिटमध्ये तयार केलेले)

Bagpiper Deluxe Whisky आणि Old Cask Deluxe XXX Rum (मध्य प्रदेशातील उत्पादन युनिटमध्ये तयार केलेले)

Old Monkच्या महाराष्ट्रातील उत्पादन युनिटमध्ये तयार झालेल्या तीन विशिष्ट प्रकारांवर

मात्र, ही बंदी केवळ या विशिष्ट उत्पादन युनिटमधील बॅचपुरती आहे की संपूर्ण देशभर विकल्या जाणाऱ्या सर्व उत्पादनांवर लागू आहे, याबाबत FSSAIने अद्याप स्पष्ट माहिती दिलेली नाही.

FSSAIला कोणत्या त्रुटी आढळल्या?

तपासादरम्यान काही उत्पादनांमध्ये व्हिस्कीमध्ये व्हिस्की फ्लेवर आणि रममध्ये रम फ्लेवर अशा स्वरूपाचे बाह्य फ्लेवरिंग पदार्थ वापरल्याचा आरोप आहे. FSSAIच्या मते, जागतिक स्तरावर मद्यनिर्मितीमध्ये ही पद्धत मान्य मानली जात नाही.

नियामकाचे म्हणणे आहे की, अशा प्रकारे कृत्रिम फ्लेवरचा वापर केल्यास नैसर्गिक परिपक्वता प्रक्रिया आणि दर्जेदार कच्च्या मालाचे महत्त्व कमी होते. त्यामुळे संबंधित उत्पादने निर्धारित गुणवत्ता मानकांनुसार नसल्याचे मानले गेले.

कंपन्यांची भूमिका काय?

रॉयटर्सच्या माहितीनुसार, ही बातमी प्रसिद्ध होईपर्यंत United Spirits, Inbrew Beverages आणि Mohan Rocky Springwater या कंपन्यांकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नव्हती. तसेच, FSSAIनेही या आदेशाची व्याप्ती किती असेल, याबाबत अद्याप सविस्तर माहिती जाहीर केलेली नाही.

महत्त्वाची सूचना

या कारवाईचा अर्थ Old Monk, Royal Challenge, Antiquity Blue किंवा Bagpiper Deluxe या ब्रँड्सच्या सर्व बाटल्यांवर बंदी असा नाही. सध्या ही कारवाई काही विशिष्ट उत्पादन केंद्रांमध्ये तयार झालेल्या उत्पादनांपुरती मर्यादित असल्याचे समोर आले आहे. पुढील अधिकृत स्पष्टीकरणानंतर या निर्णयाचे संपूर्ण स्वरूप स्पष्ट होणार आहे.

तसेच याशिवाय, FSSAIने मद्य उत्पादनांवरील लेबलिंग, फ्लेवरिंग आणि वयोमान (Age Claim) संदर्भातील नियमांचे पालन अधिक कठोरपणे करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ग्राहकांची दिशाभूल होऊ नये आणि उत्पादनांमध्ये निर्धारित अन्नसुरक्षा मानकांचे पालन व्हावे, हा या कारवाईचा उद्देश असल्याचे नियामकाने स्पष्ट केले आहे.

बाहेर पाऊस जोराचा, आत ग्लास दारूचा! पावसाळ्यात कोणत्या दारूसोबत कोणता महाराष्ट्रीयन चकणा जमेल नंबर वन?

Web Title: Fssai bans select old monk bagpiper royal challenge variants over flavouring violations

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 03, 2026 | 05:23 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Liquor Ban: दारु मिळणारच नाही… Old Monk सह ‘या’ ब्रँड्सच्या विक्रीवर बंदी! प्रशासनाने अचानक का घेतला निर्णय?
1

Liquor Ban: दारु मिळणारच नाही… Old Monk सह ‘या’ ब्रँड्सच्या विक्रीवर बंदी! प्रशासनाने अचानक का घेतला निर्णय?

Energy Drink Label : बॉटल-कॅनवरून ‘एनर्जी ड्रिंक’ शब्द हटणार! केंद्र सरकारचे कंपन्यांना कडक निर्देश
2

Energy Drink Label : बॉटल-कॅनवरून ‘एनर्जी ड्रिंक’ शब्द हटणार! केंद्र सरकारचे कंपन्यांना कडक निर्देश

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मद्यप्रेमींसाठी वाईट बातमी! Old Monk, Bagpiper, Royal Challenge सह काही लोकप्रिय ब्रँड्सवर विक्रीबंदी; काय आहे यामागचं कारण?

मद्यप्रेमींसाठी वाईट बातमी! Old Monk, Bagpiper, Royal Challenge सह काही लोकप्रिय ब्रँड्सवर विक्रीबंदी; काय आहे यामागचं कारण?

Aug 03, 2026 | 05:23 PM
Entertainment News: एकेकाळी मिळाली भरभरून प्रसिद्धी… आज उदरनिर्वाहासाठी रिक्षा चालवतोय हा अभिनेता; कोण आहे तो?

Entertainment News: एकेकाळी मिळाली भरभरून प्रसिद्धी… आज उदरनिर्वाहासाठी रिक्षा चालवतोय हा अभिनेता; कोण आहे तो?

Aug 03, 2026 | 05:17 PM
Iran Security : इस्रायलसाठी हेरगिरीचा आरोप; इराणने दोन जणांना फाशी दिली , सुरक्षा यंत्रणांचा कठोर संदेश

Iran Security : इस्रायलसाठी हेरगिरीचा आरोप; इराणने दोन जणांना फाशी दिली , सुरक्षा यंत्रणांचा कठोर संदेश

Aug 03, 2026 | 05:11 PM
Wardha News: वर्ध्यातील 14 धार्मिक स्थळांना तीर्थक्षेत्राचा ‘क’ दर्जा; पर्यटन व विकासाला मिळणार चालना

Wardha News: वर्ध्यातील 14 धार्मिक स्थळांना तीर्थक्षेत्राचा ‘क’ दर्जा; पर्यटन व विकासाला मिळणार चालना

Aug 03, 2026 | 05:04 PM
AI Data Centers : भारतामध्ये किती आहेत डेटा सेंटर? ‘या’ टेक कंपन्या करत आहेत भारतात मोठी गुंतवणूक; जाणून घ्या सविस्तर..

AI Data Centers : भारतामध्ये किती आहेत डेटा सेंटर? ‘या’ टेक कंपन्या करत आहेत भारतात मोठी गुंतवणूक; जाणून घ्या सविस्तर..

Aug 03, 2026 | 05:01 PM
Mirzapur The Movie : थिएटर रिलीजआधीच ‘मिर्झापूर 3’चा धमाका! ‘दो नंबरी’ गाण्याचा सोशल मीडियावर धुमाकूळ

Mirzapur The Movie : थिएटर रिलीजआधीच ‘मिर्झापूर 3’चा धमाका! ‘दो नंबरी’ गाण्याचा सोशल मीडियावर धुमाकूळ

Aug 03, 2026 | 05:00 PM
Baramati News: बारामतीतील नियमबाह्य कत्तलखान्यांची उच्चस्तरीय चौकशी करा; नेरा फाउंडेशनची मागणी

Baramati News: बारामतीतील नियमबाह्य कत्तलखान्यांची उच्चस्तरीय चौकशी करा; नेरा फाउंडेशनची मागणी

Aug 03, 2026 | 04:48 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Aug 03, 2026 | 03:13 PM
Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Aug 03, 2026 | 03:05 PM
Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Aug 02, 2026 | 03:48 PM
Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Aug 02, 2026 | 03:45 PM
Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Aug 02, 2026 | 03:42 PM
NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

Aug 01, 2026 | 03:36 PM
Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Aug 01, 2026 | 03:30 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा