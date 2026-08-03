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Entertainment News: एकेकाळी मिळाली भरभरून प्रसिद्धी… आज उदरनिर्वाहासाठी रिक्षा चालवतोय हा अभिनेता; कोण आहे तो?

Updated On: Aug 03, 2026 | 05:17 PM IST
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सारांश

Entertainment News: मराठी आणि हिंदी चित्रपटांमध्ये भूमिका साकारून ओळख मिळवलेले अभिनेते रमेश चंदणे सध्या उदरनिर्वाहासाठी रिक्षा चालवत आहेत. अभिनय क्षेत्रात अनेक चढ-उतार अनुभवूनही त्यांनी अभिनयाची आवड कायम जपली आहे.

Entertainment News: एकेकाळी मिळाली भरभरून प्रसिद्धी... (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

Entertainment News: एकेकाळी मिळाली भरभरून प्रसिद्धी... (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया) Entertainment News: एकेकाळी मिळाली भरभरून प्रसिद्धी... (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

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विस्तार

Marathi Actor Ramesh Chandane: चित्रपटसृष्टीत यश मिळवणं जितकं कठीण आहे, तितकंच त्या यशाला टिकवून ठेवणंही अवघड असतं. अनेक कलाकारांना एक काळ मोठी लोकप्रियता मिळते, पण नंतर काम कमी होतं आणि आयुष्य वेगळ्याच वळणावर येऊन उभं राहतं. अशाच एका अभिनेत्याची कहाणी सध्या चर्चेत आहे. रुपेरी पडद्यावर महत्त्वाच्या भूमिका साकारणारा अभिनेता आज रोजीरोटीसाठी रिक्षा चालवत असला, तरी अभिनयाची ओढ त्याच्या मनातून अजिबात कमी झालेली नाही.

हा अभिनेता नेमका आहे तरी कोण?

अभिनेता रमेश चंदणे यांनी आपल्या मेहनतीच्या जोरावर मराठी आणि हिंदी चित्रपटांमध्ये स्थान मिळवलं. अभिनयाची आवड कॉलेजपासूनच होती. मोठा कलाकार बनण्याचं स्वप्न डोळ्यांत घेऊन त्यांनी मुंबईची वाट धरली. मात्र सुरुवातीचा काळ खूपच कठीण होता. अनेक ठिकाणी ऑडिशन दिल्या, निर्माते आणि दिग्दर्शकांची भेट घेतली, पण अपेक्षित संधी मिळत नव्हती. सततच्या अपयशामुळे त्यांनी मुंबई सोडून पुन्हा गावाकडे जाण्याचा निर्णयही घेतला होता.

आयुष्यात मोठा बदल

याच काळात त्यांच्या आयुष्यात मोठा बदल घडला. एका फोन कॉलमुळे त्यांना हिंदी चित्रपट ‘हॉस्टेल’मध्ये भूमिका मिळाली. ही संधी त्यांच्या करिअरसाठी महत्त्वाची ठरली. त्यानंतर त्यांनी मागे वळून पाहिलं नाही. फोर्स’, सीक्रेट ऑफ गावस्कर’ आणि झपाटलेला २’ यांसारख्या चित्रपटांत त्यांनी लक्षवेधी भूमिका साकारल्या. त्यांच्या अभिनयाचं कौतुकही झालं आणि प्रेक्षकांनी त्यांना ओळखायला सुरुवात केली. (Entertainment News:)

कामाची गती मंदावली

मात्र मनोरंजन विश्वात प्रत्येक दिवस सारखा नसतो. काही वर्षांनंतर कामाची गती मंदावली. नवीन प्रोजेक्ट मिळणं कमी झालं. दुसरीकडे कुटुंबाची जबाबदारी वाढत होती. घर चालवण्यासाठी नियमित उत्पन्नाची गरज होती. अशा परिस्थितीत रमेश यांनी कोणताही कमीपणा न बाळगता रिक्षा चालवण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्यासाठी हा केवळ रोजगार होता, स्वप्न नव्हे.

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आर्थिक गुंतवणूकदार आणण्याची अट

रमेश यांना सुरुवातीला वाटलं होतं की काही महिन्यांत पुन्हा अभिनयाची संधी मिळेल. पण वेळ पुढे सरकत गेला आणि परिस्थिती बदलली नाही. अनेक ठिकाणी आश्वासनं मिळाली, पण प्रत्यक्ष काम मिळालं नाही. काहींनी तर भूमिका देण्यासाठी आर्थिक गुंतवणूकदार आणण्याची अट घातली. इतकंच नाही, तर रिक्षा चालवतो म्हणून काही लोकांनी त्यांच्याकडे वेगळ्या नजरेने पाहिलं आणि टोमणेही मारले.

काही ऑफर्स स्वीकारल्या नाहीत

दरम्यान, त्यांना तुझेच मी गीत गात आहे’ या मालिकेत रिक्षाचालकाची भूमिका साकारण्याची संधी मिळाली. मात्र त्यानंतर सतत त्याच प्रकारच्या भूमिका येऊ लागल्या. एकाच साच्यात अडकायचं नाही, या विचाराने त्यांनी काही ऑफर्स स्वीकारल्या नाहीत. कलाकार म्हणून वेगवेगळ्या भूमिका साकारण्याची त्यांची इच्छा आजही कायम आहे.

काही काळानंतर त्यांना नागराज मंजुळे यांच्या मटका किंग’ या प्रकल्पात काम करण्याची संधी मिळाली. या भूमिकेत त्यांनी मनापासून काम केलं आणि त्यातून पुन्हा एकदा अभिनयाची ऊर्जा मिळाल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्यांना आजही विश्वास आहे की योग्य संधी मिळाली, तर ते पुन्हा एकदा पडद्यावर दमदार पुनरागमन करू शकतात.

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अभिनयावरील प्रेमही सोडलं नाही

रमेश चंदणे यांची कहाणी संघर्ष, जिद्द आणि स्वाभिमानाची आहे. परिस्थिती बदलली म्हणून त्यांनी मेहनत करणं थांबवलं नाही आणि अभिनयावरील प्रेमही सोडलं नाही. आज ते रिक्षा चालवत असले, तरी त्यांच्या मनात एकच ओळख कायम आहे—”मी अभिनेता आहे.” त्यांचा हा आत्मविश्वास आणि चिकाटी अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे.

 

Web Title: Famed but no work actor ramesh chandane is pulling the family cart by driving a rickshaw

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Published On: Aug 03, 2026 | 05:17 PM

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