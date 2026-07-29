Energy Drink Label : बॉटल-कॅनवरून ‘एनर्जी ड्रिंक’ शब्द हटणार! केंद्र सरकारचे कंपन्यांना कडक निर्देश

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FSSAI च्या मते, ‘शरीर आणि मनाला ऊर्जा देते’ किंवा ‘अशक्तपणा दूर करते’ यांसारखे दावे लोकांची दिशाभूल करतात आणि म्हणूनच, कंपन्यांनी असे दावे करणे टाळावे. पेप्सीसह इतर अनेक कंपन्या या निर्णयाचा निषेध करत आहेत आणि त्यांचा दावा आहे की याचा त्यांच्या ब्रँड आणि विक्रीवर परिणाम होणार आहे. पण FSSAI चे सीईओ रजित पुन्हानी यांनी स्पष्ट केले आहे की, कंपन्या असहमत असल्यास न्यायालयात जाऊ शकतात असं स्पष्ट केलं आहे.
सरकारी सूत्रांनुसार, कंपन्यांनी अखेर नियमांचे पालन करण्यास सहमती दर्शवली आहे आणि FSSAI ने त्यांना लेबल बदलण्यासाठी ९० दिवसांची मुदत दिली आहे. उच्च प्रमाणात कॅफीन, साखर आणि टॉरीन असलेल्या उच्च-कॅफीनयुक्त पेयांविषयी जगभरात आरोग्याविषयी काळजी वाढत आहे. त्यामुळे आता इंग्लंडमध्ये पुढील वर्षी एप्रिलपासून १६ वर्षांखालील मुलांना अशा पेयांच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात येईल. पाकिस्तानच्या काही भागांमध्ये, ही पेये उत्तेजक पेये म्हणून विकली जातात.
एनर्जी ड्रिंक कंपन्या असा दावा करतात की, हे पेय प्यायल्याने लगेच इनर्जी मिळते. म्हणूनच त्यांच्या जाहिरातींमध्ये उत्साह आणि चपळता वाढवणारे संदेश दिलेले असतात. रेड बुलची प्रसिद्ध घोषणा आहे Gives You Feelings, तर पेप्सी आपल्या स्टिंग ड्रिंकच्या जाहिरातींमध्ये दावा करते की, ते पिलात तर तुमच्या शरीराला विजेच्या ऊर्जेसारखी फिलींग येतं. इंडियन बेवरेजेस असोसिएशनने म्हटले आहे की, ते सरकारी नियमांचे पालन करेल आणि विज्ञान-आधारित धोरणांना पाठिंबा देईल.
पण ६ जुलै रोजी FSSAI ला पाठवलेल्या एका गोपनीय पत्रात, असोसिएशनने म्हटले आहे की, प्राथमिक सूचना सार्वजनिक केल्याने कंपन्यांच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचू शकते, व्यवसायावर परिणाम होऊ शकतो आणि ग्राहकांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ शकतो. असोसिएशनने असेही म्हटले आहे की, कोणतेही मोठे नियम लागू करण्यापूर्वी, सुरळीत अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी, वाद कमी करण्यासाठी आणि संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी कंपन्यांशी चर्चा केली पाहिजे.
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