Liquor Ban: दारु मिळणारच नाही… Old Monk सह ‘या’ ब्रँड्सच्या विक्रीवर बंदी! प्रशासनाने अचानक का घेतला निर्णय?

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भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने म्हणजेच FSSAI ने हे स्पष्ट केलंय की, त्यांच्या तपासणीत असे आढळून आले आहे की, डायजिओ इंडियाच्या युनायटेड स्पिरिट्स, इनब्रू बेवरेजेस आणि मोहन रॉकी स्प्रिंगवॉटर या कंपन्यांनी उत्पादित केलेल्या काही उत्पादनांमध्ये, नैसर्गिक घटक आणि योग्य परिपक्वता प्रक्रिया वापरण्याऐवजी, अल्कोहोलची चव आणि सुगंध निर्माण करण्यासाठी बाह्य कृत्रिम किंवा नैसर्गिक स्वादांचा वापर केला गेला होता.
ओल्ड मॉन्क, अँटिक्विटी ब्लू व्हिस्की, रॉयल चॅलेंज व्हिस्की आणि बॅगपायपर डिलक्स व्हिस्की यांसारख्या अनेक सुप्रसिद्ध मद्य ब्रँडच्या विशिष्ट प्रकारांच्या विक्रीवर बंदी घातली आहे, कारण त्यांमध्ये स्थापित उत्पादन मानकांची पूर्तता न करणारे कृत्रिम स्वाद आढळून आले आहेत.
रेगुलेटरने मध्य प्रदेशातील युनायटेड स्पिरिट्सने बनवलेल्या अँटिक्विटी ब्लू व्हिस्की आणि रॉयल चॅलेंज व्हिस्की, तसेच इनब्रू बेवरेजेसने बनवलेल्या बॅगपायपर डिलक्स व्हिस्की आणि ओल्ड कास्क डिलक्स XXX रम यांच्या विक्रीवर बंदी घातली आहे. याव्यतिरिक्त, महाराष्ट्रातील मोहन रॉकी स्प्रिंगवॉटरने बनवलेल्या ओल्ड मॉन्कच्या तीन प्रकारांवरही बंदी घालण्यात आली आहे. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, ही कारवाई केवळ या विशिष्ट ठिकाणी उत्पादित केलेल्या उत्पादनांना लागू होते की इतरत्र उत्पादित केलेल्या तत्सम ब्रँड्सनाही लागू होते, हे अजूनपर्यंत काही स्पष्ट झालेले नाही.
रेगुलेटच्या मते, भारतातील अन्न सुरक्षा नियमांनुसार मद्यपेयांमध्ये नैसर्गिक स्वादवर्धकांचा वापर करण्यास परवानगी आहे. पण FSSAI च्या प्रयोगशाळेतील निष्कर्षांनुसार, कंपन्या मद्याच्या काही ब्रँड्समध्ये स्वादवर्धक मिसळत आढळून आली आहे.जसे की रममध्ये रम फ्लेवरिंग किंवा व्हिस्कीमध्ये व्हिस्की फ्लेवरिंग. भारतीय नियमांनुसार अशा स्वादवर्धकांच्या वापरास परवानगी नाही त्यामुळे यावर कारवाई करण्यात आली आहे.
भारत जगातील सर्वात मोठ्या मद्य बाजारपेठांपैकी एक आहे, ज्याचा वार्षिक उद्योग महसूल अंदाजे ४० अब्ज डॉलर्स आहे. डियाजिओ इंडिया, युनायटेड स्पिरिट्सच्या माध्यमातून, बाजारपेठेतील हिश्श्यानुसार देशातील सर्वात मोठी मद्य कंपनी असून, ती फ्रेंच मद्य क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी पर्नोड रिकार्डला टक्कर देते. FSSAI च्या देखरेखेखाली असलेले मद्याचे ब्रँड देशांतर्गत उत्पादित आहेत, त्यामुळे त्यांची किंमत आयात केलेल्या व्हिस्की, स्कॉच आणि प्रीमियम रमपेक्षा कमी आहे आणि म्हणूनच, त्यांचा वापर अधिक प्रमाणात होतो. ही कारवाई अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा FSSAI सध्या अन्न आणि पेयांची कठोर तपासणी करत आहे.
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