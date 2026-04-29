Ganga Expressway: गुगल मॅप्सवर का दिसेना गंगा एक्सप्रेसवे? पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते उद्घाटन; 36,000 कोटींचा प्रकल्प तयार पण…

Ganga Expressway inauguration 29 April 2026 : भारताच्या पायाभूत सुविधांच्या नकाशावर आजचा दिवस सुवर्ण अक्षरांनी लिहिला जाणारा आहे. उत्तर प्रदेशातील सर्वात मोठ्या आणि महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या ‘गंगा एक्सप्रेसवे’चे आज, २९ एप्रिल रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांच्या हस्ते हरदोई जिल्ह्यातील मल्लावन येथे उद्घाटन होत आहे. ३६,००० कोटी रुपये खर्चून उभारलेला हा एक्सप्रेसवे मेरठ आणि प्रयागराज या दोन महत्त्वाच्या शहरांमधील अंतर कमी करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. मात्र, हा रस्ता प्रत्यक्षात तयार असतानाही गुगल मॅप्सवर तो का शोधता येत नाही, याबद्दल सर्वसामान्यांमध्ये मोठी उत्सुकता आहे.
नेहमी नवीन रस्ते आणि ठिकाणे तात्काळ दाखवणारे गुगल मॅप्स यावेळी गंगा एक्सप्रेसवे दाखवण्यास उशीर का करत आहे, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे गुगलची नकाशा अद्ययावत करण्याची पद्धत. गुगल केवळ सरकारी आकडेवारीवर अवलंबून राहत नाही, तर ते उपग्रह प्रतिमा (Satellite Imagery) आणि रिअल-टाइम जीपीएस डेटाचा वापर करते. एक्सप्रेसवे अधिकृतपणे वाहतुकीसाठी खुला होण्यापूर्वी गुगल त्यावर कोणताही मार्ग दाखवत नाही, कारण यामुळे लोकांची दिशाभूल होऊ शकते.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : DIVEX 2026: समुद्रात भारताचे ‘ऑपरेशन समुद्रमंथन’! चीनच्या नाकेबंदीसाठी श्रीलंका आणि भारतीय नौदल सज्ज; खोल समुद्रात दाखवला पराक्रम
गुगल मॅप्स कोणत्याही नवीन महामार्गाला आपल्या सिस्टीममध्ये समाविष्ट करण्यापूर्वी अत्यंत सावधगिरी बाळगते. गंगा एक्सप्रेसवे पूर्ण झाला असला तरी, त्याचे प्रवेश आणि बाहेर पडण्याचे मार्ग (Entry & Exit Points) प्रवाशांसाठी किती सुरक्षित आहेत, याचा अभ्यास तांत्रिक स्तरावर केला जातो. जोपर्यंत अधिकृतपणे उद्घाटनाची फीत कापली जात नाही आणि गाड्यांची वर्दळ सुरू होत नाही, तोपर्यंत गुगल या मार्गाला ‘पब्लिक’ करत नाही. चुकीच्या मार्गामुळे अपघात टाळणे आणि प्रवाशांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे हाच यामागचा मुख्य उद्देश असतो.
PM Modi to inaugurate the 594 km Ganga Expressway on Apr 29
Bharat’s longest expressway, linking Meerut-Prayagraj via 12 districts, cutting travel time by ~50% and boosting connectivity, trade, jobs, and regional growth 🇮🇳 pic.twitter.com/bp79LTseCa — Siege (@Siege4570) April 23, 2026
credit – social media and Twitter
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Nepal Politics: नेपाळमध्ये राजदूत पदासाठी आता ‘ओपन भरती’; राजकीय कोट्याला फाटा देत PM बालेन शाह यांचा ऐतिहासिक निर्णय
आज पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते उद्घाटन झाल्यानंतर काही तासांतच किंवा जास्तीत जास्त एका दिवसात गुगल मॅप्स आपली सिस्टीम अपडेट करेल. यानंतर मेरठ, हापूर, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहानपूर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगड आणि प्रयागराज या १२ जिल्ह्यांना जोडणारा हा महामार्ग डिजिटल नकाशावर चमकू लागेल. ३६,००० कोटी रुपयांची ही गुंतवणूक केवळ रस्ता नसून, उत्तर प्रदेशच्या औद्योगिक विकासाचे एक इंजिन ठरणार आहे.
Ans: पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते आज २९ एप्रिल रोजी उद्घाटन झाल्यानंतर काही वेळातच हा एक्सप्रेसवे गुगल मॅप्सवर लाईव्ह होईल.
Ans: गंगा एक्सप्रेसवे मेरठला थेट प्रयागराजशी जोडतो, ज्यामुळे पश्चिम आणि पूर्व उत्तर प्रदेशमधील अंतर लक्षणीयरीत्या कमी होईल.
Ans: या भव्य एक्सप्रेसवेच्या बांधकामासाठी सुमारे ३६,००० कोटी रुपयांचा खर्च आला आहे.