Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Ganga Expressway Opening Pm Modi Google Maps Not Showing Technical Reason 2026

Ganga Expressway: गुगल मॅप्सवर का दिसेना गंगा एक्सप्रेसवे? पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते उद्घाटन; 36,000 कोटींचा प्रकल्प तयार पण…

Ganga Expressway Opening Google Maps: भारतातील रस्ते पायाभूत सुविधांमध्ये वेगाने बदल होत आहे. आज, २९ एप्रिल रोजी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हरदोई जिल्ह्यातील मल्लावन येथे एका मोठ्या प्रकल्पाचे उद्घाटन करत आहेत.

Updated On: Apr 30, 2026 | 08:27 AM
ganga expressway opening pm modi google maps not showing technical reason 2026

Ganga Expressway: गंगा एक्सप्रेसवे अजूनही गुगल मॅप्सवर का दिसत नाही? याचे मुख्य कारण जाणून घ्या ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • भव्य उद्घाटन
  • गुगल मॅप्सचे रहस्य
  • प्रवासाचा वेग वाढणार

Ganga Expressway inauguration 29 April 2026 : भारताच्या पायाभूत सुविधांच्या नकाशावर आजचा दिवस सुवर्ण अक्षरांनी लिहिला जाणारा आहे. उत्तर प्रदेशातील सर्वात मोठ्या आणि महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या ‘गंगा एक्सप्रेसवे’चे आज, २९ एप्रिल रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांच्या हस्ते हरदोई जिल्ह्यातील मल्लावन येथे उद्घाटन होत आहे. ३६,००० कोटी रुपये खर्चून उभारलेला हा एक्सप्रेसवे मेरठ आणि प्रयागराज या दोन महत्त्वाच्या शहरांमधील अंतर कमी करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. मात्र, हा रस्ता प्रत्यक्षात तयार असतानाही गुगल मॅप्सवर तो का शोधता येत नाही, याबद्दल सर्वसामान्यांमध्ये मोठी उत्सुकता आहे.

गुगल मॅप्स आणि तांत्रिक गुंतागुंत

नेहमी नवीन रस्ते आणि ठिकाणे तात्काळ दाखवणारे गुगल मॅप्स यावेळी गंगा एक्सप्रेसवे दाखवण्यास उशीर का करत आहे, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे गुगलची नकाशा अद्ययावत करण्याची पद्धत. गुगल केवळ सरकारी आकडेवारीवर अवलंबून राहत नाही, तर ते उपग्रह प्रतिमा (Satellite Imagery) आणि रिअल-टाइम जीपीएस डेटाचा वापर करते. एक्सप्रेसवे अधिकृतपणे वाहतुकीसाठी खुला होण्यापूर्वी गुगल त्यावर कोणताही मार्ग दाखवत नाही, कारण यामुळे लोकांची दिशाभूल होऊ शकते.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : DIVEX 2026: समुद्रात भारताचे ‘ऑपरेशन समुद्रमंथन’! चीनच्या नाकेबंदीसाठी श्रीलंका आणि भारतीय नौदल सज्ज; खोल समुद्रात दाखवला पराक्रम

सुरक्षा हेच सर्वोच्च प्राधान्य

गुगल मॅप्स कोणत्याही नवीन महामार्गाला आपल्या सिस्टीममध्ये समाविष्ट करण्यापूर्वी अत्यंत सावधगिरी बाळगते. गंगा एक्सप्रेसवे पूर्ण झाला असला तरी, त्याचे प्रवेश आणि बाहेर पडण्याचे मार्ग (Entry & Exit Points) प्रवाशांसाठी किती सुरक्षित आहेत, याचा अभ्यास तांत्रिक स्तरावर केला जातो. जोपर्यंत अधिकृतपणे उद्घाटनाची फीत कापली जात नाही आणि गाड्यांची वर्दळ सुरू होत नाही, तोपर्यंत गुगल या मार्गाला ‘पब्लिक’ करत नाही. चुकीच्या मार्गामुळे अपघात टाळणे आणि प्रवाशांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे हाच यामागचा मुख्य उद्देश असतो.

credit – social media and Twitter

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Nepal Politics: नेपाळमध्ये राजदूत पदासाठी आता ‘ओपन भरती’; राजकीय कोट्याला फाटा देत PM बालेन शाह यांचा ऐतिहासिक निर्णय

उद्घाटनानंतर चित्र पालटणार

आज पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते उद्घाटन झाल्यानंतर काही तासांतच किंवा जास्तीत जास्त एका दिवसात गुगल मॅप्स आपली सिस्टीम अपडेट करेल. यानंतर मेरठ, हापूर, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहानपूर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगड आणि प्रयागराज या १२ जिल्ह्यांना जोडणारा हा महामार्ग डिजिटल नकाशावर चमकू लागेल. ३६,००० कोटी रुपयांची ही गुंतवणूक केवळ रस्ता नसून, उत्तर प्रदेशच्या औद्योगिक विकासाचे एक इंजिन ठरणार आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: गंगा एक्सप्रेसवे गुगल मॅप्सवर कधी दिसणार?

    Ans: पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते आज २९ एप्रिल रोजी उद्घाटन झाल्यानंतर काही वेळातच हा एक्सप्रेसवे गुगल मॅप्सवर लाईव्ह होईल.

  • Que: हा एक्सप्रेसवे कोणत्या दोन शहरांना जोडतो?

    Ans: गंगा एक्सप्रेसवे मेरठला थेट प्रयागराजशी जोडतो, ज्यामुळे पश्चिम आणि पूर्व उत्तर प्रदेशमधील अंतर लक्षणीयरीत्या कमी होईल.

  • Que: या प्रकल्पाचा एकूण खर्च किती आहे?

    Ans: या भव्य एक्सप्रेसवेच्या बांधकामासाठी सुमारे ३६,००० कोटी रुपयांचा खर्च आला आहे.

Web Title: Ganga expressway opening pm modi google maps not showing technical reason 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 29, 2026 | 01:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

PM Modi : भारताचा सर्वात मोठा सांस्कृतिक विजय! नेदरलँड्सने PM मोदींना परत केला 1000 वर्षांनंतर चोळ साम्राज्याचा ‘हा’ अमूल्य ठेवा
1

PM Modi : भारताचा सर्वात मोठा सांस्कृतिक विजय! नेदरलँड्सने PM मोदींना परत केला 1000 वर्षांनंतर चोळ साम्राज्याचा ‘हा’ अमूल्य ठेवा

Aarthik Deshbhakti आता सिनेसृष्टीत! कमल हासन स्पष्ट शब्दातच बोलले, देशभरातील Filmmakers ला केले आवाहन
2

Aarthik Deshbhakti आता सिनेसृष्टीत! कमल हासन स्पष्ट शब्दातच बोलले, देशभरातील Filmmakers ला केले आवाहन

PM Modi:आता भारत मागे हटणार नाही! मोदींच्या नेदरलँड्स दौऱ्याने भारताला मिळणार ‘ग्रीन हायड्रोजन,सेमीकंडक्टर’ची ताकद
3

PM Modi:आता भारत मागे हटणार नाही! मोदींच्या नेदरलँड्स दौऱ्याने भारताला मिळणार ‘ग्रीन हायड्रोजन,सेमीकंडक्टर’ची ताकद

PM Modi: भारताकडे नेहमीच राहणार 30 दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलाचा साठा; मोदींचा UAE सोबत ‘असा’ महाकारार, भारताला मिळालं कवच
4

PM Modi: भारताकडे नेहमीच राहणार 30 दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलाचा साठा; मोदींचा UAE सोबत ‘असा’ महाकारार, भारताला मिळालं कवच

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

May 18, 2026 | 02:35 AM
शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

May 18, 2026 | 12:30 AM
Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

May 18, 2026 | 12:30 AM
DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

May 17, 2026 | 11:40 PM
Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

May 17, 2026 | 10:15 PM
कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

May 17, 2026 | 09:39 PM
RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

May 17, 2026 | 09:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM