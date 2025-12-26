अल्पसंख्याकांवर वाढता हिंसाचार हा गंभीर चिंतेचा विषय
बांगलादेशमध्ये हिंदू, ख्रिश्चन आणि बौद्धांसह अल्पसंख्याकांवर वाढता हिंसाचार हा गंभीर चिंतेचा विषय आहे. मैमनसिंगमध्ये एका हिंदू तरुणाच्या अलिकडेच झालेल्या क्रूर हत्येचा आम्ही तीव्र निषेध करतो आणि गुन्हेगारांना न्याय मिळेल अशी आशा करतो. बांगलादेशात अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेकडे योग्य लक्ष दिले जाईल अशी आम्हाला आशा आहे.
#WATCH | Delhi: MEA spokesperson Randhir Jaiswal says, “India stands for strengthening our ties with the people of Bangladesh. We favour peace and stability in Bangladesh, and have consistent consistently called for free, fair, inclusive and participatory elections in… pic.twitter.com/ZgsTdcOiLh — ANI (@ANI) December 26, 2025
बांगलादेशातील आगामी निवडणुकांबाबत, परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले की, भारत बांगलादेशातील लोकांशी आपले संबंध मजबूत करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. बांगलादेशातील शांतता आणि स्थिरतेला आमचा पाठिंबा आहे. बांगलादेशातील निवडणुकीतून अवामी लीगला वगळण्यात आल्याबद्दल, रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले की, ते बांगलादेशातील निष्पक्ष, मुक्त, समावेशक आणि सहभागी निवडणुकांना पाठिंबा देतात, ज्या शांततापूर्ण वातावरणात आयोजित केल्या पाहिजेत.
कॅनडामध्ये भारतीय विद्यार्थ्याच्या मृत्यूबद्दल शोक व्यक्त
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी कॅनडामध्ये भारतीय विद्यार्थ्याच्या मृत्यूबद्दल शोक व्यक्त केला आणि म्हटले की, “आम्ही त्याच्या कुटुंबाच्या संपर्कात आहोत. हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. आम्ही आमच्या मनापासून शोक व्यक्त करतो. विद्यार्थ्याच्या मृत्यूचे कारण शोधण्यासाठी आम्ही स्थानिक अधिकाऱ्यांशी देखील संपर्कात आहोत. भारतीय दूतावासाकडून विद्यार्थ्याच्या कुटुंबाला पूर्ण मदत केली जात आहे.”
बांगलादेशात पुन्हा हिंदू तरुणाची जमावाकडून हत्या
दीपू चंद्र दास यांच्या हत्येनंतर, राजबारी जिल्ह्यात आणखी एक भयानक घटना समोर आली आहे, जिथे २९ वर्षीय अमृत मंडल उर्फ सम्राटची जमावाने मारहाण करून हत्या केली. स्थानिक पोलिसांनी पुष्टी केल्यानुसार, बुधवारी रात्री पांगशा मॉडेल पोलिस स्टेशन परिसरात ही घटना घडली. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, स्थानिक रहिवाशांनी अमृत मंडलवर खंडणीचा आरोप केला. वाद वाढला आणि त्याचे रूपांतर जमावाच्या हिंसाचारात झाले. संतप्त जमावाने अमृतवर हल्ला केल्याचा आरोप आहे, ज्यामुळे तो जागीच ठार झाला.
सहकारी मोहम्मद सलीम ताब्यात
पोलिसांनी अमृतचा सहकारी मोहम्मद सलीम याला ताब्यात घेतले आहे. त्याच्या शोधात दोन शस्त्रे जप्त करण्यात आली आहेत. एसएसपीच्या म्हणण्यानुसार, सम्राटचा मृतदेह शवविच्छेदन तपासणीसाठी राजबारी सदर रुग्णालयातील शवागारात पाठवण्यात आला आहे. पोलिस अधिकाऱ्यांनी असेही सांगितले की सम्राटवर पांगशा पोलिस स्टेशनमध्ये किमान दोन गुन्हेगारी गुन्हे दाखल आहेत, ज्यामध्ये एक खूनाचा गुन्हा देखील समाविष्ट आहे.
