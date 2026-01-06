Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

'मोदी, शाह की कब्र…'; JNU मध्ये डाव्या विचारसरणीच्या विद्यार्थ्यांची घोषणाबाजी, पहा Viral Video

घोषणाबाजी सुरु असताना त्याठिकाणी जेएनयू विद्यार्थी संघटनेचे संयुक्त सचिव आणि सचिव तिथे उपस्थित असल्याचे समोर येत आहे. डाव्या विचारसरणीच्या विद्यार्थ्यानी या आंदोलनात सहभाग घेतल्याचे म्हटले जात आहे.

Updated On: Jan 06, 2026 | 03:09 PM
'मोदी, शाह की कब्र...'; JNU मध्ये डाव्या विचारसरणीच्या विद्यार्थ्यांची घोषणाबाजी, पहा Viral Video

जेएनयूमध्ये मोदींविरुद्ध घोषणाबाजी (फोटो- ट्विटर)

जेएनयूमध्ये मोदी-शहांच्या विरोधात घोषणाबाजी
उमर खालिद आणि शरजील इमाम तुरुंगातच राहणार
जामीन नामंजूर होताच जेएनयूमध्ये घोषणाबाजी

नवी दिल्ली: दिल्ली दंगलीतील आरोपी उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांना सोमवारी (5 जानेवारी 2026) सुप्रीम कोर्टाने जामीन देण्यास नकार दिला आहे. त्यानंतर जेएनयुमध्ये विद्यार्थ्यानी आंदोलन केले आहे. जेएनयू परिसरात साबरमती हॉस्टेलच्या बाहेर घोषणाबाजी करण्यात आली. याचे आयोजन जेएनयू विद्यार्थी संघटनेने केले होते. यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली.

घोषणाबाजी सुरु असताना त्याठिकाणी जेएनयू विद्यार्थी संघटनेचे संयुक्त सचिव आणि सचिव तिथे उपस्थित असल्याचे समोर येत आहे. डाव्या विचारसरणीच्या विद्यार्थ्यानी या आंदोलनात सहभाग घेतल्याचे म्हटले जात आहे. दरम्यान जेएनयू प्रशासन आणि पोलीस प्रशासनाने अद्याप यावर भाष्य केलेले नाही.

दिल्ली दंगलीतील आरोपी उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांना सोमवारी (5 जानेवारी 2026) सुप्रीम कोर्टाने जामीन देण्यास नकार दिला आहे. यानंतर हा वाद पेटला असल्याचे दिसून येत आहे. ‘या देशात सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाविरुद्ध देखील तर याला काय म्हणायचे? हे लोक संविधान आणि देशातील न्यायव्यवस्थेचा आदर करत नाहीत,’असे दिल्ली सरकारमधील एका मंत्र्याने म्हटले आहे. देशाचे पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांच्याबाबत वापरलेले हे शब्द अत्यंत घृणास्पद आहेत.

Supreme Court New Rule: मध्यरात्रीही सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे खुले! सीजेआय सूर्यकांत यांचा ऐतिहासिक निर्णय

या आंदोलनाचा एक व्हिडीओ समोर आला आहे. यामध्ये देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्याविरुद्ध घोषणाबाजी केली जात आहे. मोदी, शाह की कब्र खुदेगी, जेएनयू कि धरती पर’ अशा स्वरूपाची घोषणाबाजी केली जात आहे. या वर आता राजकीय क्षेत्रातून अनेक प्रतिक्रिया समोर येत आहेत.

उमर खालिद आणि शरजील इमाम तुरुंगातच

दिल्ली दंगलीतील आरोपी उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांना सोमवारी (5 जानेवारी 2026) सुप्रीम कोर्टाने जामीन देण्यास नकार दिला आहे. मात्र इतर 5 आरोपींना 12 अटीसंसह जामीन मिळाला असून सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, उमर आणि शरजील या प्रकरणात एक वर्षापर्यंत जामीन अर्ज दाखल करू शकत नाहीत.

Delhi Riots Case : “उमर खालिद आणि शरजील इमाम तुरुंगातच राहणार…”, दिल्ली दंगल कटप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय

दिल्ली दंगलीतील सात आरोपींपैकी पाच जणांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे, तर दोन जण – शर्जील इमाम आणि उमर खालिद – यांना जामीन देण्यास नकार दिला . याप्रकरणी न्यायालयाने म्हटले आहे की, त्यांनी सर्वांच्या खटल्यांची स्वतंत्रपणे तपासणी केली आहे. पोलिसांनी गोळा केलेल्या पुराव्यांनुसार, उमर खालिद आणि शर्जील इमाम यांची मध्यवर्ती भूमिका आहे. त्यांच्या दीर्घ तुरुंगवासाच्या आधारे त्यांना जामीन मंजूर करता येत नाही. तथापि, न्यायालयाने म्हटले आहे की दोघेही ट्रायल कोर्टात जामिनासाठी अपील करू शकतात.

