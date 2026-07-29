बुधवार, 29 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Rahul Gandhi Uses Idiot And Andhbhakt Remarks In Parliament Remarks Deleted After Uproar

Rahul Gandhi: संसदेत राहुल गांधींच्या ‘इडियट’ आणि ‘अंधभक्त’ वक्तव्यावरून गदारोळ; वादग्रस्त शब्द लागले हटवावे

Updated On: Jul 29, 2026 | 02:34 PM IST
जाहिरात
सारांश

Rahul Gandhi: संसदेत भाषणादरम्यान राहुल गांधी यांनी 'इडियट' आणि 'अंधभक्त' या शब्दांचा वापर केल्याने सत्ताधारी सदस्यांनी जोरदार आक्षेप घेत गदारोळ केला. वाद वाढल्यानंतर संबंधित वादग्रस्त शब्द भाषणाच्या अधिकृत नोंदीतून हटविण्यात आल्याची माहिती समोर आली.

संसदेत राहुल गांधींच्या 'इडियट' आणि 'अंधभक्त' वक्तव्यावरून गदारोळ; वादग्रस्त शब्द लागले हटवावे

संसदेत राहुल गांधींच्या 'इडियट' आणि 'अंधभक्त' वक्तव्यावरून गदारोळ; वादग्रस्त शब्द लागले हटवावे

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • राहुल गांधींच्या भाषणावर संसदेत वाद
  • ‘इडियट’ आणि ‘अंधभक्त’ शब्दांवरून सत्ताधाऱ्यांचा आक्षेप
  • गदारोळानंतर वादग्रस्त शब्द वगळले
 

Rahul Gandhi News Marathi: लोकसभेत अँटी पेपर लीक विधेयकावरील चर्चेदरम्यान आज (29 जुलै 2026) विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांच्या भाषणावरून मोठा गदारोळ झाला. भाषणात एका विद्यार्थिनीशी झालेल्या संवादाचा संदर्भ देताना राहुल गांधी यांनी ‘स्टुडंट’, ‘इडियट’ आणि ‘अंधभक्त’ या शब्दांचा उल्लेख केला. या शब्दांवर सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी तीव्र आक्षेप घेतल्याने सभागृहात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. त्यानंतर संबंधित टिप्पणी लोकसभेच्या अधिकृत कामकाजाच्या नोंदीतून वगळण्यात आली.

राहुल गांधी यांनी आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीला काही तरुण विद्यार्थिनींशी झालेल्या संवादाचा उल्लेख केला. यावेळी त्यांनी सांगितले की, एका विद्यार्थिनीने ‘स्टुडंट’ म्हणजे खुल्या मनाने शिकणारी, इतरांचे विचार ऐकणारी आणि सत्य स्वीकारण्याची तयारी असलेली व्यक्ती अशी व्याख्या केली. तसेच त्या विद्यार्थिनीने त्यांना आणखी एका प्रकारच्या लोकांबद्दल सांगितले. हे लोक स्वतःला सर्वज्ञ समजतात, इतरांचे मत ऐकत नाहीत आणि स्वतःलाच सर्वकाही माहिती असल्याचा गर्व बाळगतात. राहुल गांधी यांनी विद्यार्थिनीला विचारले की, अशा लोकांना ती काय म्हणते. त्यावर विद्यार्थिनीने “मी त्यांना इडियट म्हणते,” असे उत्तर दिल्याचा उल्लेख त्यांनी केला.

Parliament Monsoon Session: परीक्षा सुधारणा विधेयकावर जोरदार चर्चा; राहुल गांधी मांडणार विरोधी पक्षाची बाजू

या वक्तव्यानंतर सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी जोरदार विरोध केला. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी असंसदीय शब्दांचा वापर केल्याचा आक्षेप घेत राहुल गांधींनी तो शब्द मागे घ्यावा, अशी मागणी केली.

यावर राहुल गांधी यांनी स्पष्ट केले की, “मी सभागृहातील कोणत्याही सदस्याला ‘इडियट’ म्हणत नाही. मी एका विद्यार्थिनीशी झालेल्या संवादाचा संदर्भ देत आहे,” असे त्यांनी सांगितले. यानंतर त्यांनी पुन्हा विद्यार्थिनीशी झालेल्या संवादाचा उल्लेख करत तिने ‘अंधभक्त’ या संज्ञेचाही वापर केल्याचे सांगितले. त्यांच्या मते, त्या विद्यार्थिनीने तीन प्रकार सांगितले होते – ‘स्टुडंट’, ‘इडियट’ आणि ‘अंधभक्त’. या उल्लेखानंतरही सत्ताधारी सदस्यांनी पुन्हा आक्षेप घेत गदारोळ केला.

दरम्यान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी राहुल गांधींना विधेयकावरील चर्चेवर लक्ष केंद्रित करण्यास सांगितले. त्याचवेळी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी हस्तक्षेप करत राहुल गांधींना बोलू देण्याची विनंती केली, मात्र ‘इडियट’ हा शब्द सभागृहाच्या अधिकृत नोंदीतून वगळण्याची मागणी केली. अध्यक्षांनी ही मागणी मान्य करत संबंधित शब्द लोकसभेच्या कामकाजातून हटविण्याचे निर्देश दिले. या घटनेनंतर संसदेत काही काळ गदारोळ सुरू राहिला. राहुल गांधी यांनी मात्र आपण कोणत्याही खासदाराला उद्देशून हे शब्द वापरले नसून विद्यार्थिनीशी झालेल्या संवादाचा संदर्भ मांडत असल्याचा पुनरुच्चार केला.

Priyanka Gandhi Loksabha: बलात्काऱ्यांचे समर्थन करणाऱ्याला शिक्षण मंत्री पद…; प्रियांका गांधींची जहरी टिका

Web Title: Rahul gandhi uses idiot and andhbhakt remarks in parliament remarks deleted after uproar

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 29, 2026 | 02:34 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Parliament Monsoon Session:परीक्षा सुधारणा विधेयकावर जोरदार चर्चा; राहुल गांधी मांडणार विरोधी पक्षाची बाजू
1

Parliament Monsoon Session:परीक्षा सुधारणा विधेयकावर जोरदार चर्चा; राहुल गांधी मांडणार विरोधी पक्षाची बाजू

Priyanka Gandhi Loksabha: बलात्काऱ्यांचे समर्थन करणाऱ्याला शिक्षण मंत्री पद…; प्रियांका गांधींची जहरी टिका
2

Priyanka Gandhi Loksabha: बलात्काऱ्यांचे समर्थन करणाऱ्याला शिक्षण मंत्री पद…; प्रियांका गांधींची जहरी टिका

Shrikant Shinde: अरे ऐकून घे ना राहुल, का ओरडतोय…; लोकसभेत श्रीकांत शिंदे कडाडले अन् क्षणार्धात वातावरण… पाहा Video
3

Shrikant Shinde: अरे ऐकून घे ना राहुल, का ओरडतोय…; लोकसभेत श्रीकांत शिंदे कडाडले अन् क्षणार्धात वातावरण… पाहा Video

‘विद्यार्थ्यांवरील अमानुष लाठीचार्ज विसरणार नाही; गृहमंत्र्यांनी उत्तर द्यावे’; लोकसभेत Gaurav Gogoi यांचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल
4

‘विद्यार्थ्यांवरील अमानुष लाठीचार्ज विसरणार नाही; गृहमंत्र्यांनी उत्तर द्यावे’; लोकसभेत Gaurav Gogoi यांचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Rahul Gandhi: संसदेत राहुल गांधींच्या ‘इडियट’ आणि ‘अंधभक्त’ वक्तव्यावरून गदारोळ; वादग्रस्त शब्द लागले हटवावे

Rahul Gandhi: संसदेत राहुल गांधींच्या ‘इडियट’ आणि ‘अंधभक्त’ वक्तव्यावरून गदारोळ; वादग्रस्त शब्द लागले हटवावे

Jul 29, 2026 | 02:34 PM
PoK Elections: ‘रडगाणे गाऊन जनादेश बदलणार नाही’; पाकिस्तानमध्ये निवडणुकीवरून मरियम नवाज आणि बिलावल भुट्टो यांच्यात खडाजंगी

PoK Elections: ‘रडगाणे गाऊन जनादेश बदलणार नाही’; पाकिस्तानमध्ये निवडणुकीवरून मरियम नवाज आणि बिलावल भुट्टो यांच्यात खडाजंगी

Jul 29, 2026 | 02:29 PM
१५ लाख रुपयांपेक्षा कमी बजेटमध्ये ह्युंदाईच्या ३ नवीन एसयूव्ही होणार भारतात लाँच! पाहा कोणत्या असतील कार्स? काय असतील वैशिष्ट्ये?

१५ लाख रुपयांपेक्षा कमी बजेटमध्ये ह्युंदाईच्या ३ नवीन एसयूव्ही होणार भारतात लाँच! पाहा कोणत्या असतील कार्स? काय असतील वैशिष्ट्ये?

Jul 29, 2026 | 02:27 PM
भावाच्या स्टंटबाजीला तोड नाही! झाडाला रश्शी बांधून बाईकवर मारल्या माकडउड्या, कारनामा पाहून चकित; Video Viral

भावाच्या स्टंटबाजीला तोड नाही! झाडाला रश्शी बांधून बाईकवर मारल्या माकडउड्या, कारनामा पाहून चकित; Video Viral

Jul 29, 2026 | 02:26 PM
विश्वचषकात कांस्यपदक, तरी Manu Bhaker का झाली निराश? स्वतःच केला मोठा खुलासा

विश्वचषकात कांस्यपदक, तरी Manu Bhaker का झाली निराश? स्वतःच केला मोठा खुलासा

Jul 29, 2026 | 02:21 PM
WI Vs PAK: शेंबड्या पोराला कर्णधार करा! वेस्ट इंडिजचा पाकड्यांना दणका, WTC मध्ये झाली दुर्दशा

WI Vs PAK: शेंबड्या पोराला कर्णधार करा! वेस्ट इंडिजचा पाकड्यांना दणका, WTC मध्ये झाली दुर्दशा

Jul 29, 2026 | 02:21 PM
Raigad News: ८ महिन्यांत निवृत्ती… तरीही अचानक बदली, श्रीवर्धनमध्ये नेमकं काय घडलं? ग्रामस्थांचा प्रशासनाला इशारा

Raigad News: ८ महिन्यांत निवृत्ती… तरीही अचानक बदली, श्रीवर्धनमध्ये नेमकं काय घडलं? ग्रामस्थांचा प्रशासनाला इशारा

Jul 29, 2026 | 02:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

Jul 26, 2026 | 03:06 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा