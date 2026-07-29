प्रतिष्ठित क्रिकेट क्लबांच्या किचनमधील धक्कादायक वास्तव; झुरळे, बुरशी अन् एफडीएने केले ५ परवाने निलंबित

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कारवाई झालेल्या आस्थापनांमध्ये क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, आर. के. जुहू जिमखाना, द अपर्णा-जुहू जिमखाना, एमआयजी क्रिकेट क्लब (बांद्रा पूर्व) आणि विलिंग्डन स्पोर्ट्स क्लब यांचा समावेश आहे. तर गोरेगाव स्पोर्ट्स क्लबला व्यवसाय बंद करण्याची नोटीस देण्यात आली असून एका आस्थापनाला सुधारणा नोटीस बजावण्यात आली आहे.
किचनमध्ये झुरळे-माश्या अन बुरशी लागलेल्या भाज्या
तपासणीदरम्यान अनेक ठिकाणी किचनमध्ये झुरळे, माशांचा प्रादुर्भाव, बुरशी लागलेल्या भाज्या, मुदतबाह्य खाद्यपदार्थ, अन्न साठवणुकीतील गंभीर त्रुटी, स्वच्छतेचा अभाव आणि कर्मचाऱ्यांकडून सुरक्षा नियमाचे उल्लंघन आढळले. काही ठिकाणी शाकाहारी व मांसाहारी पदार्थ एकत्र ठेवले जात असल्याने क्रॉस कंटॅमिनेशनचा धोका निर्माण झाल्याचेही निदर्शनास आले. विशेष म्हणजे, एमआयजी क्रिकेट क्लबमध्ये वैध एफएसएसएआय परवान्याशिवाय तृतीय-पक्षीय केटरिंग संस्था कार्यरत असल्याचे तपासणीत उघड झाले, तर क्रिकेट क्लब ऑफ इंडियामध्ये खराब भाज्या, मुदतबाह्य अन्नसाठा आणि अस्वच्छ किचन आढळल्याने प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली. अन्न सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम राबविण्यात येत असून, नागरिकांच्या आरोग्याशी तडजोड करणाऱ्या कोणत्याही आस्थापनाला पाठीशी घातले जाणार नसल्याचा स्पष्ट संदेश या कारवाईतून देण्यात आला आहे.
जुन्या ‘पूर्णिमा’ हॉटेलवरही कारवाईचा बडगा
मुंबईच्या फोर्ट परिसरातील जुन्या आणि प्रसिद्ध पूर्णिमा रेस्टॉस्टवरही अन्न व औषध प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे, तपासणीत कच्च्या भाज्यांवर बुरशी, रेफ्रिजरेशन युनिटमध्ये कच्चे व शिजवलेले अन्न एकत्र साठवणे, माशांचा प्रादुर्भाव, अस्वच्छ नाले, गंजलेल्या भिंती, वैद्यकीय नोंदींचा अभाव आणि अन्न हाताळताना सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन आढळले. या गंभीर त्रुटींमुळे नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होऊ शकतो, असा निष्कर्ष काढत एफडीएने पूर्णिमा रेस्टॉरंटचा एफएसएसएआय परवाना तत्काळ प्रभावाने निलंबित केला आहे. सर्व त्रुटी दूर करून अन्नसुरक्षा नियमांचे पालन केल्यानंतरच परवाना पुनर्संचयित करण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.
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