Odisha stone quarry explosion : ओडिसामध्ये परवानगीशिवाय सुरु होती दगड खाण; भीषण स्फोट झाल्याने कामगार जमिनीखाली..

ओडिशातील ढेंकनाल येथे दगड खाणीत झालेल्या शक्तिशाली स्फोटात अनेक जणांचा मृत्यू झाल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. मोटांगा पोलिस स्टेशनच्या हद्दीत गोपालपूरजवळ हा स्फोट झाला.

Updated On: Jan 04, 2026 | 01:48 PM
massive explosion occurred in a stone quarry in Dhenkanal Odisha Marathi News

ओडिशातील ढेंकनाल येथे दगड खाणीत भीषण स्फोट झाल्याने कामगार अडकले आहे (फोटो - सोशल मीडिया)

Odisha stone quarry explosion : ओडिशा : ओडिशाच्या धेंकानाल जिल्ह्यातील दगडखाणीत काल (दि.03) भीषण अपघात झाला. शनिवारी रात्री झालेल्या भीषण स्फोटात अनेक जणांचा मृत्यू झाल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. मोटांगा पोलिस स्टेशनच्या हद्दीत असलेल्या गोपालपूरजवळ हा स्फोट झाला. जीवितहानी किती झाली याची अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. परंतु या घटनेमुळे परिसरात घबराट आणि प्रशासकीय चिंता निर्माण झाली आहे.

स्फोटाची माहिती मिळताच स्थानिक प्रशासन आणि बचाव पथके घटनास्थळी दाखल झाली. मोटांगा पोलिसांसह ओडापाडा तहसीलदार घटनास्थळी पोहोचले आणि संपूर्ण परिसराला घेराव घालून सुरक्षितता प्रदान करण्यात आली. खबरदारीचा उपाय म्हणून, खाणीभोवती हालचालींवर बंदी घालण्यात आली आहे. मोटांगा पोलिस स्टेशनचे प्रभारी निरीक्षकांसह वरिष्ठ अधिकारी रात्रभर घटनास्थळी राहिले आणि परिस्थितीवर लक्ष ठेवले जात आहे.

हे देखील वाचा : ही शिक्षा आहे की सहल? राम रहिम पुन्हा ४० दिवसांच्या पॅरोलवर बाहेर, हरियाणा सरकारची मंजूरी

परवानगीशिवाय केले जात होते ब्लास्टिंग

प्राथमिक तपासात असे दिसून आले की खाणीत ब्लास्टिंगचा कोणताही वैध परवाना नव्हता. ८ सप्टेंबर २०२५ रोजी जिल्हा खाण कार्यालयाने भाडेपट्टेदाराला नोटीस बजावली आणि ब्लास्टिंग परवानगी नसल्यामुळे खाण बंद करण्याचे निर्देश दिले. तरीही, ब्लास्टिंगचे काम सुरूच राहिल्याने ही दुर्घटना घडली.

अनेक कामगार अडकल्याची भीती

स्फोटानंतर खाणीतील मातीचा एक भाग कोसळला. अधिकाऱ्यांना भीती आहे की स्फोटावेळी खाणीत उपस्थित असलेले काही कामगार ढिगाऱ्याखाली अडकले असण्याची शक्यता आहे. सध्या शोध आणि बचाव कार्य सुरू आहे आणि परिस्थितीवर लक्ष ठेवले जात आहे.

मदत आणि बचाव कार्य सुरू

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अपघात रात्री उशिरा घडल्याने कामगारांना शोधणे कठीण आहे. सध्या घटनास्थळी मदत आणि बचाव कार्य सुरू आहे. दरम्यान, स्थानिक लोक प्रश्न विचारत आहेत की खाणीचा भाडेपट्टा आधीच संपला होता का, जरी याची अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.

हे देखील वाचा : बंडखोरांना शिवसेनेचा दणका; विरोधात अर्ज भरणाऱ्या 26 नेत्यांची पक्षातून हकालपट्टी

अग्निशमन दलाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, त्यांना काल रात्री या घटनेची माहिती मिळाली. आदेश मिळाल्यानंतर, बचाव कार्यासाठी सात पथके घटनास्थळी रवाना करण्यात आली. त्यांनी सांगितले की त्यांना खड्ड्यात एक मृतदेहाचा भाग सापडला आहे. इतके मोठे दगड हाताने काढणे कठीण असल्याने जड यंत्रसामग्रीचा वापर केला जाईल. घटनास्थळी श्वान पथकही दाखल झाले आहे. बचाव कार्य अजूनही सुरू आहे आणि परिस्थिती सामान्य होण्यास काही वेळ लागू शकतो, कारण दगड काढण्यासाठी बराच वेळ लागत आहे.

